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https://sarabic.ae/20250515/دراسة-تحذر-الحر-الشديد-يهدد-الحوامل-وأطفالهن-بسبب-تغير-المناخ-1100566426.html
دراسة تحذر: الحر الشديد يهدد الحوامل وأطفالهن بسبب تغير المناخ
دراسة تحذر: الحر الشديد يهدد الحوامل وأطفالهن بسبب تغير المناخ
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن تغير المناخ يسهم في زيادة المخاطر المرتبطة بالحمل في مختلف أنحاء العالم بسبب موجات الحرّ الشديد. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T11:26+0000
2025-05-15T11:26+0000
مجتمع
درجات الحرارة اليوم
التلوث البيئي
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ونقلت صحيفة غربية، اليوم الخميس، عن دراسة جديدة أوضحت أن الاحتراز المناخي وارتفاع درجات الحرارة أصبح مشكلة صحية متفاقمة تؤثر في فئات مختلفة من البشر، ومنها النساء الحوامل اللواتي يواجهن مخاطر متزايدة على صحتهن وصحة أطفالهن.وأكدت الدراسة أن "النساء الحوامل أصبحن يتعرضن لأيام حر شديد أكثر من أي وقت مضى، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الرعاية الصحية، مثل منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية، وجزر المحيط الهادئ، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".وأفاد باحثو الدراسة بأنهم لم يحللوا مدى تأثر النساء الحوامل فعليا في هذه البلدان، بل ركزوا على زيادة التعرض للحرّ الشديد، حيث أضافت أنها توفر "دليلا واضحا على المخاطر المتزايدة"، وهذه المخاطر لا تقتصر على النساء الحوامل بل تشمل كبار السن أيضا.ويشار إلى أنه في العام 2024، نشرت مجلة "نيتشر ميديسن" العلمية دراسة أوضحت خلالها أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من مخاطر معينة، مثل الولادات المبكرة ووفاة الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن التشوهات الخلقية.فيما حذر الباحثون من أن التعرض للحر يشكل تهديدا متزايدا على صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، مؤكدين أهمية اتخاذ تدابير للتكيّف مع هذه الظاهرة.وأوصت الدراسة الجديدة بضرورة زيادة المساحات الخضراء والعمل على تقليل التلوث، مع توفير أماكن باردة إضافة إلى تحسين توعية النساء الحوامل لحمايتهن من آثار الحر الشديد.
https://sarabic.ae/20241216/أكبر-جبل-جليدي-في-العالم-يتحرك-لأول-مرة-منذ-30-عاما-1095851708.html
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درجات الحرارة اليوم, التلوث البيئي
درجات الحرارة اليوم, التلوث البيئي

دراسة تحذر: الحر الشديد يهدد الحوامل وأطفالهن بسبب تغير المناخ

11:26 GMT 15.05.2025
© AP Photo / Manu Fernandezامرأة تحمل مظلة للاحتماء من أشعة الشمس خلال يوم مشمس حار في مدريد، إسبانيا، 18 يوليو 2022.
امرأة تحمل مظلة للاحتماء من أشعة الشمس خلال يوم مشمس حار في مدريد، إسبانيا، 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
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كشفت دراسة جديدة أن تغير المناخ يسهم في زيادة المخاطر المرتبطة بالحمل في مختلف أنحاء العالم بسبب موجات الحرّ الشديد.
ونقلت صحيفة غربية، اليوم الخميس، عن دراسة جديدة أوضحت أن الاحتراز المناخي وارتفاع درجات الحرارة أصبح مشكلة صحية متفاقمة تؤثر في فئات مختلفة من البشر، ومنها النساء الحوامل اللواتي يواجهن مخاطر متزايدة على صحتهن وصحة أطفالهن.
جبل جليدي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
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أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك لأول مرة منذ 30 عاما
16 ديسمبر 2024, 20:46 GMT
وأكدت الدراسة أن "النساء الحوامل أصبحن يتعرضن لأيام حر شديد أكثر من أي وقت مضى، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الرعاية الصحية، مثل منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية، وجزر المحيط الهادئ، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".
وأفاد باحثو الدراسة بأنهم لم يحللوا مدى تأثر النساء الحوامل فعليا في هذه البلدان، بل ركزوا على زيادة التعرض للحرّ الشديد، حيث أضافت أنها توفر "دليلا واضحا على المخاطر المتزايدة"، وهذه المخاطر لا تقتصر على النساء الحوامل بل تشمل كبار السن أيضا.
ويشار إلى أنه في العام 2024، نشرت مجلة "نيتشر ميديسن" العلمية دراسة أوضحت خلالها أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من مخاطر معينة، مثل الولادات المبكرة ووفاة الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن التشوهات الخلقية.
فيما حذر الباحثون من أن التعرض للحر يشكل تهديدا متزايدا على صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، مؤكدين أهمية اتخاذ تدابير للتكيّف مع هذه الظاهرة.
وأوصت الدراسة الجديدة بضرورة زيادة المساحات الخضراء والعمل على تقليل التلوث، مع توفير أماكن باردة إضافة إلى تحسين توعية النساء الحوامل لحمايتهن من آثار الحر الشديد.
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