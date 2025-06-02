https://sarabic.ae/20250602/لأول-مرة-منذ-18-عاما-سوريا-تستقبل-بعثة-من-صندوق-النقد-الدولي-1101201901.html
لأول مرة منذ 18 عاما.. سوريا تستقبل بعثة من صندوق النقد الدولي
لأول مرة منذ 18 عاما.. سوريا تستقبل بعثة من صندوق النقد الدولي
سبوتنيك عربي
استقبل وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي تزور سوريا منذ 18 عاما، في خطوة تشير إلى تحرك دولي لدعم تعافي الاقتصاد السوري... 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T07:15+0000
2025-06-02T07:15+0000
2025-06-02T07:15+0000
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حضرت البعثة، أمس الأحد، برئاسة رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتضم 8 خبراء من عدة دوائر فنية في الصندوق، وتهدف لتقديم مشورة في مجالات الإصلاح المالي والنقدي، وتحديث الإحصاءات، ومكافحة غسل الأموال.وتأتي الزيارة بعد تخفيف بعض العقوبات الغربية، وسط تقديرات أممية بخسائر تجاوزت 800 مليار دولار في الناتج المحلي جراء الحرب.ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد 5 أيام، على أن يزور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق، دمشق نهاية يونيو/ حزيران الجاري بعد تسلم التقرير النهائي، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).وكان البنك الدولي أعلن في مايو/ أيار 2025، عن سداد الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، وذلك بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من السعودية، خلال شهر مايو الماضي، عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من أربعة عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, صندوق النقد الدولي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, صندوق النقد الدولي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
لأول مرة منذ 18 عاما.. سوريا تستقبل بعثة من صندوق النقد الدولي
استقبل وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي تزور سوريا منذ 18 عاما، في خطوة تشير إلى تحرك دولي لدعم تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب والعزلة.
حضرت البعثة، أمس الأحد، برئاسة رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتضم 8 خبراء من عدة دوائر فنية في الصندوق، وتهدف لتقديم مشورة في مجالات الإصلاح المالي والنقدي، وتحديث الإحصاءات، ومكافحة غسل الأموال.
وتأتي الزيارة بعد تخفيف بعض العقوبات الغربية، وسط تقديرات أممية بخسائر تجاوزت 800 مليار دولار في الناتج المحلي جراء الحرب.
ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد 5 أيام، على أن يزور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق، دمشق نهاية يونيو/ حزيران الجاري بعد تسلم التقرير النهائي، وفقا لوكالة
الأنباء السورية (سانا).
وكان البنك الدولي أعلن في مايو/ أيار 2025، عن سداد الديون المستحقة على سوريا
، والبالغة 15.5 مليون دولار، وذلك بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من السعودية، خلال شهر مايو الماضي، عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا
، بعد أكثر من أربعة عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.