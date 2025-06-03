بعد عدة هزات أرضية مؤخرا... هل دخلت مصر حزام الزلازل؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: إذا دخل ملف التفاوض في مأزق بسبب أوكرانيا حينها سيكون مصير أوكرانيا التقسيم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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120 د
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البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
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26 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
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26 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
11:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20250603/بعد-عدة-هزات-أرضية-مؤخرا-هل-دخلت-مصر-حزام-الزلازل؟-1101248479.html
بعد عدة هزات أرضية مؤخرا... هل دخلت مصر حزام الزلازل؟
بعد عدة هزات أرضية مؤخرا... هل دخلت مصر حزام الزلازل؟
سبوتنيك عربي
شهدت مصر على مدار الأيام الماضية عدة هزات أرضية، كان آخرها هزة بقوة 6.2 شعر بها سكان القاهرة وعدة محافظات مصرية أخرى فجر اليوم الثلاثاء، مصدرها منطقة قريبة من... 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T07:04+0000
2025-06-03T07:04+0000
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أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالًا بقوة 6.2 درجة ضرب جزر دوديكانيسا اليونانية، مشيرًا إلى أن مركزه كان على عمق 68 كيلومترًا.من جهته، أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بيانًا أكد فيه تلقي تقارير عن شعور المواطنين بالهزة الأخيرة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.ونشر المعهد على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي توضيحًا جاء فيه: "حدث زلزال جنوبي الحدود التركية. نؤكد مرة أخرى أن حدوث الزلازل ظاهرة طبيعية".وأضاف المعهد: "مصر لم تدخل حزام الزلازل، ومركز الزلزال الحالي هو تركيا الواقعة في منطقة نشطة زلزاليًا".كما أوضح أن مركز الزلزال يبعد عن السواحل المصرية بمسافة لا تقل عن 600 كيلومتر، مهدئًا من مخاوف المتابعين بالقول: "نطمئنكم، لا داعي للقلق"، مؤكدا أن "الزلازل القادمة من تلك المنطقة، نظرًا لعمقها وطبيعة انتشارها، تكون محسوسة لكن دون أي تأثير تدميري".وفي وقت سابق، ابتكر علماء من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا أول برنامج محلي من نوعه لشركات النفط والغاز، وهو نظام خبير لنمذجة مجموعة من مصادر الإشارات الصوتية لأغراض الاستكشاف الزلزالي على الجرف القاري.ووفقا للدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة " scientificrussia" (ناوتشنايا روسيا) العلمية، فإن البرنامج الجديد قادر على استبدال نظائره الغربية بالكامل، ليصبح مكونًا أساسيًا في عائلة البرامج المستخدمة في الاستكشاف الزلزالي البحري.يتمتع الجرف القاري الروسي بأكبر مساحة في العالم، أكثر من 6 ملايين كيلومتر مربع، ومن الصعب المبالغة في تقدير موارده الكامنة.يعد الاستكشاف الزلزالي الأداة الرئيسية للبحث عن رواسب الهيدروكربون منذ بدايته في منتصف القرن الماضي. لإجراء المسوحات الزلزالية على الجرف القاري، تستخدم سفن بحثية مزودة بمعدات: مصادر زلزالية وأجهزة استقبال. لكل مصدر زلزالي خصائصه الخاصة، حيث يصدر كل مصدر إشارة صوتية محددة. بالإضافة إلى ذلك، يعدّ تصميم مواقعها النسبية وزمن تشغيل كل منها أمرًا بالغ الأهمية.يتيح البرنامج المطور في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا تحديد معايير مصدر المجموعة بدقة عالية، باستخدام النمذجة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي.
https://sarabic.ae/20250531/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-اليابان-1101160593.html
https://sarabic.ae/20250425/زلزال-جديد-يضرب-مدينة-إسطنبول-التركية-1099900025.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, الأخبار

بعد عدة هزات أرضية مؤخرا... هل دخلت مصر حزام الزلازل؟

07:04 GMT 03.06.2025
© Sputnik . Ali Hashemالزلزال الذي ضرب سوريا على مقياس ريختر
الزلزال الذي ضرب سوريا على مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
شهدت مصر على مدار الأيام الماضية عدة هزات أرضية، كان آخرها هزة بقوة 6.2 شعر بها سكان القاهرة وعدة محافظات مصرية أخرى فجر اليوم الثلاثاء، مصدرها منطقة قريبة من الحدود بين اليونان وتركيا.
أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالًا بقوة 6.2 درجة ضرب جزر دوديكانيسا اليونانية، مشيرًا إلى أن مركزه كان على عمق 68 كيلومترًا.
من جهته، أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بيانًا أكد فيه تلقي تقارير عن شعور المواطنين بالهزة الأخيرة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
ونشر المعهد على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي توضيحًا جاء فيه: "حدث زلزال جنوبي الحدود التركية. نؤكد مرة أخرى أن حدوث الزلازل ظاهرة طبيعية".
الشرطة تبحث عن ناجين بعد زلزال ضرب جنوب اليابان، 17 أبريل/ نيسان 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان
31 مايو, 10:24 GMT
وأضاف المعهد: "مصر لم تدخل حزام الزلازل، ومركز الزلزال الحالي هو تركيا الواقعة في منطقة نشطة زلزاليًا".
كما أوضح أن مركز الزلزال يبعد عن السواحل المصرية بمسافة لا تقل عن 600 كيلومتر، مهدئًا من مخاوف المتابعين بالقول: "نطمئنكم، لا داعي للقلق"، مؤكدا أن "الزلازل القادمة من تلك المنطقة، نظرًا لعمقها وطبيعة انتشارها، تكون محسوسة لكن دون أي تأثير تدميري".
وفي وقت سابق، ابتكر علماء من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا أول برنامج محلي من نوعه لشركات النفط والغاز، وهو نظام خبير لنمذجة مجموعة من مصادر الإشارات الصوتية لأغراض الاستكشاف الزلزالي على الجرف القاري.
ووفقا للدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة " scientificrussia" (ناوتشنايا روسيا) العلمية، فإن البرنامج الجديد قادر على استبدال نظائره الغربية بالكامل، ليصبح مكونًا أساسيًا في عائلة البرامج المستخدمة في الاستكشاف الزلزالي البحري.
تداعيات زلزال هاتاي في تركيا، 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
زلزال جديد يضرب مدينة إسطنبول التركية
25 أبريل, 18:13 GMT
يتمتع الجرف القاري الروسي بأكبر مساحة في العالم، أكثر من 6 ملايين كيلومتر مربع، ومن الصعب المبالغة في تقدير موارده الكامنة.
يعد الاستكشاف الزلزالي الأداة الرئيسية للبحث عن رواسب الهيدروكربون منذ بدايته في منتصف القرن الماضي. لإجراء المسوحات الزلزالية على الجرف القاري، تستخدم سفن بحثية مزودة بمعدات: مصادر زلزالية وأجهزة استقبال. لكل مصدر زلزالي خصائصه الخاصة، حيث يصدر كل مصدر إشارة صوتية محددة. بالإضافة إلى ذلك، يعدّ تصميم مواقعها النسبية وزمن تشغيل كل منها أمرًا بالغ الأهمية.
يتيح البرنامج المطور في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا تحديد معايير مصدر المجموعة بدقة عالية، باستخدام النمذجة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي.
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