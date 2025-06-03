https://sarabic.ae/20250603/بعد-عدة-هزات-أرضية-مؤخرا-هل-دخلت-مصر-حزام-الزلازل؟-1101248479.html

بعد عدة هزات أرضية مؤخرا... هل دخلت مصر حزام الزلازل؟

بعد عدة هزات أرضية مؤخرا... هل دخلت مصر حزام الزلازل؟

سبوتنيك عربي

شهدت مصر على مدار الأيام الماضية عدة هزات أرضية، كان آخرها هزة بقوة 6.2 شعر بها سكان القاهرة وعدة محافظات مصرية أخرى فجر اليوم الثلاثاء، مصدرها منطقة قريبة من... 03.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-03T07:04+0000

2025-06-03T07:04+0000

2025-06-03T07:04+0000

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أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالًا بقوة 6.2 درجة ضرب جزر دوديكانيسا اليونانية، مشيرًا إلى أن مركزه كان على عمق 68 كيلومترًا.من جهته، أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بيانًا أكد فيه تلقي تقارير عن شعور المواطنين بالهزة الأخيرة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.ونشر المعهد على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي توضيحًا جاء فيه: "حدث زلزال جنوبي الحدود التركية. نؤكد مرة أخرى أن حدوث الزلازل ظاهرة طبيعية".وأضاف المعهد: "مصر لم تدخل حزام الزلازل، ومركز الزلزال الحالي هو تركيا الواقعة في منطقة نشطة زلزاليًا".كما أوضح أن مركز الزلزال يبعد عن السواحل المصرية بمسافة لا تقل عن 600 كيلومتر، مهدئًا من مخاوف المتابعين بالقول: "نطمئنكم، لا داعي للقلق"، مؤكدا أن "الزلازل القادمة من تلك المنطقة، نظرًا لعمقها وطبيعة انتشارها، تكون محسوسة لكن دون أي تأثير تدميري".وفي وقت سابق، ابتكر علماء من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا أول برنامج محلي من نوعه لشركات النفط والغاز، وهو نظام خبير لنمذجة مجموعة من مصادر الإشارات الصوتية لأغراض الاستكشاف الزلزالي على الجرف القاري.ووفقا للدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة " scientificrussia" (ناوتشنايا روسيا) العلمية، فإن البرنامج الجديد قادر على استبدال نظائره الغربية بالكامل، ليصبح مكونًا أساسيًا في عائلة البرامج المستخدمة في الاستكشاف الزلزالي البحري.يتمتع الجرف القاري الروسي بأكبر مساحة في العالم، أكثر من 6 ملايين كيلومتر مربع، ومن الصعب المبالغة في تقدير موارده الكامنة.يعد الاستكشاف الزلزالي الأداة الرئيسية للبحث عن رواسب الهيدروكربون منذ بدايته في منتصف القرن الماضي. لإجراء المسوحات الزلزالية على الجرف القاري، تستخدم سفن بحثية مزودة بمعدات: مصادر زلزالية وأجهزة استقبال. لكل مصدر زلزالي خصائصه الخاصة، حيث يصدر كل مصدر إشارة صوتية محددة. بالإضافة إلى ذلك، يعدّ تصميم مواقعها النسبية وزمن تشغيل كل منها أمرًا بالغ الأهمية.يتيح البرنامج المطور في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا تحديد معايير مصدر المجموعة بدقة عالية، باستخدام النمذجة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي.

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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, الأخبار