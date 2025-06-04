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الهند تزيد وارداتها من المنتجات النفطية الروسية
الهند تزيد وارداتها من المنتجات النفطية الروسية
سبوتنيك عربي
زادت الهند وارداتها من المنتجات النفطية الروسية إلى مستوى قياسي بلغ 810 ملايين دولار في مارس /آذار، وفقًا لتحليل وكالة "سبوتنيك" لبيانات الجمارك الهندية. 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T13:35+0000
2025-06-04T13:35+0000
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تُعد روسيا أكبر مورد للمنتجات البترولية إلى السوق الهندية. في مارس، زاد حجم الإمدادات 2.7 مرة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.6 مليون طن، وتضاعفت قيمتها ثلاث مرات، لتصل إلى 810.1 مليون دولار.ونتيجة لذلك، تم في الربع الأول من هذا العام تم شراء 2 مليون طن من المنتجات النفطية من روسيا مقابل 1.05 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 10% عن الرقم في الفترة نفسها من العام الماضي من حيث القيمة المطلقة، وربع أكثر من حيث القيمة النقدية. بالإضافة إلى روسيا، قام العراق بتزويد الهند بكميات كبيرة من المنتجات البترولية في مارس، حيث قفزت قيمة صادراته 7.8 مرات لتصل إلى 260.4 مليون دولار. في المقابل، خفضت الإمارات العربية المتحدة شحناتها بشكل طفيف بنسبة 2.2% لتصل إلى 129 مليون دولار. أما كوريا الجنوبية، آخر مورد رئيسي، فقد زادت صادراتها بمقدار 1.7 مرة لتصل إلى 128 مليون دولار.7 بلدان تحتكر 81% من المخزون العالمي للفوسفاتدولة عربية تتصدر قائمة الدول المنتجة للغاز المسال في أفريقيا
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روسيا, أخبار الهند اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار الهند اليوم, اقتصاد
الهند تزيد وارداتها من المنتجات النفطية الروسية
13:35 GMT 04.06.2025 (تم التحديث: 13:49 GMT 04.06.2025)
زادت الهند وارداتها من المنتجات النفطية الروسية إلى مستوى قياسي بلغ 810 ملايين دولار في مارس /آذار، وفقًا لتحليل وكالة "سبوتنيك" لبيانات الجمارك الهندية.
تُعد روسيا أكبر مورد للمنتجات البترولية إلى السوق الهندية. في مارس، زاد حجم الإمدادات 2.7 مرة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.6 مليون طن، وتضاعفت قيمتها ثلاث مرات، لتصل إلى 810.1 مليون دولار.
كانت هذه أعلى قيمة شراء في تاريخ التجارة الثنائية. وكانت آخر مرة سُجِّلت فيها قيم مماثلة قبل عام ونصف، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما اشترت الهند 1.4 مليون طن من المنتجات البترولية من روسيا مقابل 711 مليون دولار.
ونتيجة لذلك، تم في الربع الأول من هذا العام تم شراء 2 مليون طن من المنتجات النفطية من روسيا مقابل 1.05 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 10% عن الرقم في الفترة نفسها من العام الماضي من حيث القيمة المطلقة، وربع أكثر من حيث القيمة النقدية.
بالإضافة إلى روسيا، قام العراق بتزويد الهند بكميات كبيرة من المنتجات البترولية في مارس، حيث قفزت قيمة صادراته 7.8 مرات لتصل إلى 260.4 مليون دولار.
في المقابل، خفضت الإمارات العربية المتحدة شحناتها بشكل طفيف بنسبة 2.2% لتصل إلى 129 مليون دولار. أما كوريا الجنوبية، آخر مورد رئيسي، فقد زادت صادراتها بمقدار 1.7 مرة لتصل إلى 128 مليون دولار.