https://sarabic.ae/20250604/ترامب-من-الصعب-عقد-صفقة-مع-الرئيس-الصيني-1101291873.html

ترامب: من الصعب عقد صفقة مع الرئيس الصيني

ترامب: من الصعب عقد صفقة مع الرئيس الصيني

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يكن الاحترام لرئيس الصين شي جين بينغ، لكنه أكد أن التفاوض مع نظيره الصيني صعب للغاية. 04.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-04T06:48+0000

2025-06-04T06:48+0000

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جاء ذلك في تدوينة كتبها ترامب على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأربعاء، قال فيها: "كنت ولا أزال، أحب الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكنه صارم للغاية ومن الصعب جدا إبرام صفقات معه".يأتي تصريح ترامب في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وبكين حول قضايا اقتصادية وتجارية وعسكرية.ويوم الاثنين الماضي، أشار البيت الأبيض إلى أنه من المرجح أن يجري ترامب ونظيره الصيني اتصالا هاتفيا، خلال الأسبوع الجاري.لكن وزارة الخارجية الصينية أكدت، أمس الثلاثاء، أنها لا تملك أي معلومات بشأن إجراء اتصال هاتفي قريبا بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.واتهم ترامب، الأسبوع الماضي، الصين بانتهاك الاتفاق الخاص بخفض الرسوم الجمركية الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الطرفين.وفي 12 مايو/ أيار 2025، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية والصين هدنة تجارية تشمل خفض واشنطن تعريفاتها الجمركية على البضائع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفضت الصين رسومها الجمركية على البضائع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة، على أن تستمر تلك الهدنة لمدة 90 يوما.وأعلنت الحكومتان في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو/ أيار 2025، إدراكًا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل.وجاء الإعلان بعد مفاوضات تجارية ماراثونية في جنيف، في سويسرا، بين مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم، أشاد خلالها الجانبان بـ"تقدم ملموس".

https://sarabic.ae/20250603/الصين-تعلق-على-تصريح-أمريكي-بشأن-اتصال-هاتفي-بين-ترامب-وشي-جين-بينغ-1101254693.html

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