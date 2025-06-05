https://sarabic.ae/20250605/الكرملين-بوتين-قد-يشارك-في-حل-المشكلة-النووية-الإيرانية-1101338928.html
الكرملين: بوتين قد يشارك في حل المشكلة النووية الإيرانية
الكرملين: بوتين قد يشارك في حل المشكلة النووية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يشارك، إذا لزم الأمر، في حل المشكلة النووية... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، في حل النزاع النووي الإيراني: "لدينا (روسيا) علاقات شراكة وثيقة مع طهران".كما أشار إلى استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للاستفادة من هذا المستوى من الشراكة مع إيران للمساهمة في هذه المحادثات، التي تجري لحل القضية النووية الإيرانية.وصرح النائب في البرلمان الإيراني أبو الفضل زهرواند، يوم الاثنين الماضي، بأن "مقترحات الولايات المتحدة للجمهورية الإسلامية، بشأن الاتفاق النووي تشمل تعليق تخصيب اليورانيوم وإنشاء اتحاد بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر وإيران".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن المحادثة استمرت ساعة و15 دقيقة.وعقدت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بوساطة عُمان، 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة حول الملف النووي الإيراني. وجرت آخر هذه الجولات في روما في 23 مايو/ أيار الماضي. وفي ختام الجولة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "سلطنة عمان اقترحت آليات يمكن أن تساعد في إزالة العقبات، التي تحول دون إحراز تقدم في المفاوضات"، وأضاف أن "مثل هذا التقدم ممكن في جولة أو جولتين".وقبل الجولة الخامسة، أعرب المرشد الإيراني علي خامنئي عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق بعد مطالبة الولايات المتحدة بتخلي الجمهورية الإسلامية عن تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أن مطلب القيادة الأمريكية خطأ. بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجانبين لن يتوصلا إلى اتفاق إذا أصر الجانب الأمريكي على رفض السلطات الإيرانية لتكنولوجيا التخصيب.إيران ترد على أنباء تلقيها رسالة سعودية تحذرها من هجوم إسرائيليإعلام: واشنطن تجمد خطط الهجوم المشترك مع إسرائيل على إيران
https://sarabic.ae/20250605/خلافات-حادة-حول-النقاط-الفنية-ما-مستقبل-المفاوضات-بين-واشنطن-وطهران-1101337358.html
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روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الكرملين: بوتين قد يشارك في حل المشكلة النووية الإيرانية
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يشارك، إذا لزم الأمر، في حل المشكلة النووية الإيرانية.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، في حل النزاع النووي الإيراني: "لدينا (روسيا) علاقات شراكة وثيقة مع طهران".
وتابع: "حسب الحاجة، وهذه هي العملية ذاتها، التي تجري هنا هذه الأيام. وحسب الضرورة، كما تعلمون، يستمر حوارنا مع كل من طهران وواشنطن من خلال قنوات مختلفة. لذا، في الواقع، وحسب الضرورة، سيتمكن الرئيس من الانخراط، وسيتمكن الجانب الروسي من المشاركة".
كما أشار إلى استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للاستفادة من هذا المستوى من الشراكة مع إيران للمساهمة في هذه المحادثات، التي تجري لحل القضية النووية الإيرانية.
ويوم أمس الأربعاء، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحفيين، إن بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا عددا من القضايا الدولية، مع التركيز على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن البرنامج النووي لطهران.
وصرح النائب في البرلمان الإيراني أبو الفضل زهرواند، يوم الاثنين الماضي، بأن "مقترحات الولايات المتحدة للجمهورية الإسلامية، بشأن الاتفاق النووي تشمل تعليق تخصيب اليورانيوم وإنشاء اتحاد بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر وإيران".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن المحادثة استمرت ساعة و15 دقيقة.
وقال ترامب: "ناقشنا الوضع الإيراني وحقيقة أن الوقت ينفد أمام اتخاذ إيران قرارًا بشأن الأسلحة النووية، والذي يجب اتخاذه بسرعة. أكدت للرئيس بوتين، أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا وأعتقد أننا متفقان بشأن ذلك. اقترح الرئيس بوتين أن يشارك في المناقشات مع إيران، وقال إنه قد يكون مفيدًا في التوصل إلى حل سريع".
وعقدت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بوساطة عُمان، 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة حول الملف النووي الإيراني. وجرت آخر هذه الجولات في روما في 23 مايو/ أيار الماضي.
وفي ختام الجولة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "سلطنة عمان اقترحت آليات يمكن أن تساعد في إزالة العقبات، التي تحول دون إحراز تقدم في المفاوضات"، وأضاف أن "مثل هذا التقدم ممكن في جولة أو جولتين".
وقبل الجولة الخامسة، أعرب المرشد الإيراني علي خامنئي عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق بعد مطالبة الولايات المتحدة بتخلي الجمهورية الإسلامية عن تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أن مطلب القيادة الأمريكية خطأ. بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجانبين لن يتوصلا إلى اتفاق إذا أصر الجانب الأمريكي على رفض السلطات الإيرانية لتكنولوجيا التخصيب.