https://sarabic.ae/20250605/الكرملين-بوتين-قد-يشارك-في-حل-المشكلة-النووية-الإيرانية-1101338928.html

الكرملين: بوتين قد يشارك في حل المشكلة النووية الإيرانية

الكرملين: بوتين قد يشارك في حل المشكلة النووية الإيرانية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يشارك، إذا لزم الأمر، في حل المشكلة النووية... 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T10:26+0000

2025-06-05T10:26+0000

2025-06-05T10:26+0000

روسيا

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، في حل النزاع النووي الإيراني: "لدينا (روسيا) علاقات شراكة وثيقة مع طهران".كما أشار إلى استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للاستفادة من هذا المستوى من الشراكة مع إيران للمساهمة في هذه المحادثات، التي تجري لحل القضية النووية الإيرانية.وصرح النائب في البرلمان الإيراني أبو الفضل زهرواند، يوم الاثنين الماضي، بأن "مقترحات الولايات المتحدة للجمهورية الإسلامية، بشأن الاتفاق النووي تشمل تعليق تخصيب اليورانيوم وإنشاء اتحاد بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر وإيران".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن المحادثة استمرت ساعة و15 دقيقة.وعقدت إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بوساطة عُمان، 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة حول الملف النووي الإيراني. وجرت آخر هذه الجولات في روما في 23 مايو/ أيار الماضي. وفي ختام الجولة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "سلطنة عمان اقترحت آليات يمكن أن تساعد في إزالة العقبات، التي تحول دون إحراز تقدم في المفاوضات"، وأضاف أن "مثل هذا التقدم ممكن في جولة أو جولتين".وقبل الجولة الخامسة، أعرب المرشد الإيراني علي خامنئي عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق بعد مطالبة الولايات المتحدة بتخلي الجمهورية الإسلامية عن تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أن مطلب القيادة الأمريكية خطأ. بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجانبين لن يتوصلا إلى اتفاق إذا أصر الجانب الأمريكي على رفض السلطات الإيرانية لتكنولوجيا التخصيب.إيران ترد على أنباء تلقيها رسالة سعودية تحذرها من هجوم إسرائيليإعلام: واشنطن تجمد خطط الهجوم المشترك مع إسرائيل على إيران

https://sarabic.ae/20250605/خلافات-حادة-حول-النقاط-الفنية-ما-مستقبل-المفاوضات-بين-واشنطن-وطهران-1101337358.html

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