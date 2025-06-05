بعد تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق التجاري.. ترمب وشي يجريان محادثات هاتفية

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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
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لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: ترامب يعرف أن روسيا سترد بشكل قوي جدا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
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الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
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https://sarabic.ae/20250605/بعد-تبادل-الاتهامات-بخرق-الاتفاق-التجاري-ترمب-وشي-يجريان-محادثات-هاتفية-1101351706.html
بعد تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق التجاري.. ترمب وشي يجريان محادثات هاتفية
بعد تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق التجاري.. ترمب وشي يجريان محادثات هاتفية
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا وسط تصاعد التوترات التجارية والدبلوماسية بين بكين وواشنطن. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T14:10+0000
2025-06-05T14:10+0000
العالم
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الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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أفادت بذلك وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الخميس، وقالت إن الاتصال تم بطلب من الرئيس الأمريكي، دون أن توضح فحوى المكالمة أو تفاصيل إضافية بشأنها.يأتي هذا الاتصال في وقت تتبادل فيه القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم الاتهامات بخرق الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في 12 مايو/ أيار الماضي، والذي أدى إلى تعليق مؤقت لزيادة الرسوم الجمركية المتبادلة.وقد نص الاتفاق على خفض التعريفات إلى 30 في المئة على المنتجات الأمريكية و10 في المئة على المنتجات الصينية، بعد أن كانت قد بلغت 125 في المئة و145 في المئة، على التوالي.وكان الرئيس الأمريكي قد فرض، فور عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعريفات جمركية جديدة على واردات بلاده، استهدفت بشكل رئيسي المنتجات الصينية.ولا يزال الطرفان يؤكدان التزامهما بمواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري شامل ينهي الخلاف القائم منذ أشهر.
https://sarabic.ae/20250604/ترامب-من-الصعب-عقد-صفقة-مع-الرئيس-الصيني-1101291873.html
https://sarabic.ae/20250120/إعلام-صيني-يكشف-تفاصيل-المحادثة-الهاتفية-بين-شي-جين-بينغ-وترامب-1096973314.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

بعد تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق التجاري.. ترمب وشي يجريان محادثات هاتفية

14:10 GMT 05.06.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا وسط تصاعد التوترات التجارية والدبلوماسية بين بكين وواشنطن.
أفادت بذلك وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الخميس، وقالت إن الاتصال تم بطلب من الرئيس الأمريكي، دون أن توضح فحوى المكالمة أو تفاصيل إضافية بشأنها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
ترامب: من الصعب عقد صفقة مع الرئيس الصيني
أمس, 06:48 GMT
يأتي هذا الاتصال في وقت تتبادل فيه القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم الاتهامات بخرق الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في 12 مايو/ أيار الماضي، والذي أدى إلى تعليق مؤقت لزيادة الرسوم الجمركية المتبادلة.
وقد نص الاتفاق على خفض التعريفات إلى 30 في المئة على المنتجات الأمريكية و10 في المئة على المنتجات الصينية، بعد أن كانت قد بلغت 125 في المئة و145 في المئة، على التوالي.
الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
إعلام صيني يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين شي جين بينغ وترامب
20 يناير, 13:31 GMT
وكان الرئيس الأمريكي قد فرض، فور عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعريفات جمركية جديدة على واردات بلاده، استهدفت بشكل رئيسي المنتجات الصينية.
ولا يزال الطرفان يؤكدان التزامهما بمواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري شامل ينهي الخلاف القائم منذ أشهر.
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