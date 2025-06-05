https://sarabic.ae/20250605/بعد-تبادل-الاتهامات-بخرق-الاتفاق-التجاري-ترمب-وشي-يجريان-محادثات-هاتفية-1101351706.html
بعد تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق التجاري.. ترمب وشي يجريان محادثات هاتفية
بعد تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق التجاري.. ترمب وشي يجريان محادثات هاتفية
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا وسط تصاعد التوترات التجارية والدبلوماسية بين بكين وواشنطن. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T14:10+0000
2025-06-05T14:10+0000
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أفادت بذلك وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الخميس، وقالت إن الاتصال تم بطلب من الرئيس الأمريكي، دون أن توضح فحوى المكالمة أو تفاصيل إضافية بشأنها.يأتي هذا الاتصال في وقت تتبادل فيه القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم الاتهامات بخرق الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في 12 مايو/ أيار الماضي، والذي أدى إلى تعليق مؤقت لزيادة الرسوم الجمركية المتبادلة.وقد نص الاتفاق على خفض التعريفات إلى 30 في المئة على المنتجات الأمريكية و10 في المئة على المنتجات الصينية، بعد أن كانت قد بلغت 125 في المئة و145 في المئة، على التوالي.وكان الرئيس الأمريكي قد فرض، فور عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعريفات جمركية جديدة على واردات بلاده، استهدفت بشكل رئيسي المنتجات الصينية.ولا يزال الطرفان يؤكدان التزامهما بمواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري شامل ينهي الخلاف القائم منذ أشهر.
https://sarabic.ae/20250604/ترامب-من-الصعب-عقد-صفقة-مع-الرئيس-الصيني-1101291873.html
https://sarabic.ae/20250120/إعلام-صيني-يكشف-تفاصيل-المحادثة-الهاتفية-بين-شي-جين-بينغ-وترامب-1096973314.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
بعد تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق التجاري.. ترمب وشي يجريان محادثات هاتفية
أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا وسط تصاعد التوترات التجارية والدبلوماسية بين بكين وواشنطن.
أفادت بذلك وكالة
أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الخميس، وقالت إن الاتصال تم بطلب من الرئيس الأمريكي، دون أن توضح فحوى المكالمة أو تفاصيل إضافية بشأنها.
يأتي هذا الاتصال في وقت تتبادل فيه القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم الاتهامات بخرق الاتفاق التجاري
الذي تم التوصل إليه في 12 مايو/ أيار الماضي، والذي أدى إلى تعليق مؤقت لزيادة الرسوم الجمركية المتبادلة.
وقد نص الاتفاق على خفض التعريفات إلى 30 في المئة على المنتجات الأمريكية و10 في المئة على المنتجات الصينية، بعد أن كانت قد بلغت 125 في المئة و145 في المئة، على التوالي.
وكان الرئيس الأمريكي
قد فرض، فور عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعريفات جمركية جديدة على واردات بلاده، استهدفت بشكل رئيسي المنتجات الصينية.
ولا يزال الطرفان يؤكدان التزامهما بمواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري شامل ينهي الخلاف القائم منذ أشهر.