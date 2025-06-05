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دميترييف: محادثة بوتين وترامب أربكت "الدولة العميقة"
دميترييف: محادثة بوتين وترامب أربكت "الدولة العميقة"
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن المحادثة... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T14:38+0000
2025-06-05T14:38+0000
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وكتب دميترييف على منصة "إكس"، اليوم الخميس: "كانت المحادثة الهاتفية التي جرت أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنّاءة".وأشار إلى أن هذه الإشارات تحديدًا حول إمكانية الحوار وتهدئة التصعيد هي التي تُعرقل نهجهم المعتاد القائم على الأكاذيب والمواجهة، مؤكدا أنهم يعتبرون أي احتمال للحوار والتعاون تهديدًا مباشرًا للنظام القائم على عدم الاستقرار المُدار. وأوضح دميترييف أن "التعاون، وليس المواجهة، هو ما يخدم المصالح الحقيقية لمعظم دول العالم ويسهم في تعزيز الأمن العالمي".وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. استغرقت المكالمة ساعة وربع الساعة"، مضيفًا: "ناقشا خلالها الهجوم على الطائرات الروسية من قبل أوكرانيا، بالإضافة إلى هجمات أخرى متنوعة من كلا الجانبين".وتابع ترامب: "المحادثة كانت جيدة، لكنها ليست من النوع الذي سيقود إلى سلام فوري، كما أكد الرئيس بوتين، وبقوة، أنه سيتعين عليه الرد على الهجوم الأخير على المطارات".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن جميع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين عشية الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، كانت تهدف إلى تعطيل عملية التفاوض، مشيرًا إلى أن سلطات كييف تفتقر إلى أدنى مستوى من الثقافة السياسية.دميترييف: الحوار بين بوتين وترامب ضروري للسلام والأمن العالميأوشاكوف: بوتين وترامب يناقشان الضربات على المطارات الروسية
https://sarabic.ae/20250604/أوشاكوف-ترامب-استمع-بعناية-لتقييمات-بوتين-بشأن-هجمات-كييف-على-المطارات-في-روسيا-1101319696.html
https://sarabic.ae/20250604/دميترييف-الحوار-بين-بوتين-وترامب-ضروري-للسلام-والأمن-العالمي-1101322097.html
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دميترييف: محادثة بوتين وترامب أربكت "الدولة العميقة"

14:38 GMT 05.06.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف
رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن المحادثة الهاتفية التي جرت، يوم أمس، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أثارت حالة من الذعر بين ما وصفه بـ"الدولة العميقة" في الغرب ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها.
وكتب دميترييف على منصة "إكس"، اليوم الخميس: "كانت المحادثة الهاتفية التي جرت أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنّاءة".

وأضاف دميترييف أن "هذا الأمر تسبب في حالة من الذعر المتوقع لدى الدولة العميقة في الغرب ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها".

وأشار إلى أن هذه الإشارات تحديدًا حول إمكانية الحوار وتهدئة التصعيد هي التي تُعرقل نهجهم المعتاد القائم على الأكاذيب والمواجهة، مؤكدا أنهم يعتبرون أي احتمال للحوار والتعاون تهديدًا مباشرًا للنظام القائم على عدم الاستقرار المُدار.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
أوشاكوف: بوتين وترامب يناقشان الضربات على المطارات الروسية
أمس, 17:50 GMT
وأوضح دميترييف أن "التعاون، وليس المواجهة، هو ما يخدم المصالح الحقيقية لمعظم دول العالم ويسهم في تعزيز الأمن العالمي".

ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن المحادثة استمرت ساعة و15 دقيقة.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. استغرقت المكالمة ساعة وربع الساعة"، مضيفًا: "ناقشا خلالها الهجوم على الطائرات الروسية من قبل أوكرانيا، بالإضافة إلى هجمات أخرى متنوعة من كلا الجانبين".
الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف يصل إلى العاصمة السعودية الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
دميترييف: الحوار بين بوتين وترامب ضروري للسلام والأمن العالمي
أمس, 19:57 GMT
وتابع ترامب: "المحادثة كانت جيدة، لكنها ليست من النوع الذي سيقود إلى سلام فوري، كما أكد الرئيس بوتين، وبقوة، أنه سيتعين عليه الرد على الهجوم الأخير على المطارات".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن جميع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين عشية الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، كانت تهدف إلى تعطيل عملية التفاوض، مشيرًا إلى أن سلطات كييف تفتقر إلى أدنى مستوى من الثقافة السياسية.
دميترييف: الحوار بين بوتين وترامب ضروري للسلام والأمن العالمي
أوشاكوف: بوتين وترامب يناقشان الضربات على المطارات الروسية
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