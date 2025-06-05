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https://sarabic.ae/20250605/دولة-أفريقية-تعلق-إصدار-التأشيرات-للأمريكيين-ردا-على-قرار-ترامب-1101357141.html
دولة أفريقية تعلق إصدار التأشيرات للأمريكيين ردا على قرار ترامب
دولة أفريقية تعلق إصدار التأشيرات للأمريكيين ردا على قرار ترامب
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة أفريقية، اليوم الخميس، تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين، ردا على قرار أمريكا بحظر دخول مواطني عدة دول من بينها تشاد. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T16:34+0000
2025-06-05T16:34+0000
دونالد ترامب
أخبار تشاد
أفريقيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وكتب رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي، على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "لقد أصدرت تعليمات للحكومة بالتصرف وفقًا لمبادئ المعاملة بالمثل وتعليق منح التأشيرات لمواطني أمريكا".وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر حظر دخول مواطني عدة دول إلى الولايات المتحدة بسبب ما وصفه بـ"مخاطر تتعلق بالأمن القومي".وجاء في بيان البيت الأبيض: "يفرض الأمر قيودا وحدودا كاملة على دخول مواطني 12 دولة وُجد أنها تعاني من قصورٍ في إجراءات الفحص والتدقيق، وتُشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، وهي: أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن".وأضاف: "يفرض الأمر قيودا وحدودا جزئيا على دخول مواطني 7 دول تُشكل أيضا خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، وهي: بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا".وتابع البيان: "يشمل الإعلان استثناءاتٍ للمقيمين الدائمين الشرعيين، وحاملي التأشيرات الحاليين، وفئات معينة من التأشيرات، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية".وأكد البيت الأبيض أن القيود والحدود التي يفرضها الأمر ضرورية لحشد تعاون الحكومات الأجنبية، وتطبيق قوانين الهجرة لدينا، وتعزيز أهداف مهمة أخرى في السياسة الخارجية والأمن القومي ومكافحة الإرهاب.ونقل البيان عن ترامب قوله: "سنُعيد العمل بحظر السفر، الذي يُطلق عليه البعض "حظر ترامب للسفر"، وسنُبقي الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا، وهو القرار الذي أيدته المحكمة العليا".
https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يكشف-سبب-عدم-فرض-حظر-سفر-على-المصريين-1101356620.html
https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يصدر-أمرا-تنفيذيا-بحظر-دخول-مواطني-12-دولة-إلى-الولايات-المتحدة-1101324784.html
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دونالد ترامب, أخبار تشاد, أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, أخبار تشاد, أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

دولة أفريقية تعلق إصدار التأشيرات للأمريكيين ردا على قرار ترامب

16:34 GMT 05.06.2025
© Photo / Unsplash/ Eva Darronسفر
سفر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© Photo / Unsplash/ Eva Darron
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أعلنت دولة أفريقية، اليوم الخميس، تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين، ردا على قرار أمريكا بحظر دخول مواطني عدة دول من بينها تشاد.
وكتب رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي، على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "لقد أصدرت تعليمات للحكومة بالتصرف وفقًا لمبادئ المعاملة بالمثل وتعليق منح التأشيرات لمواطني أمريكا".
وأضاف: "تشاد ليس لديها طائرات لتقدمها ولا مليارات الدولارات لتعطيها، ولكن لديها كرامتها وعزتها".
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وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر حظر دخول مواطني عدة دول إلى الولايات المتحدة بسبب ما وصفه بـ"مخاطر تتعلق بالأمن القومي".
وجاء في بيان البيت الأبيض: "يفرض الأمر قيودا وحدودا كاملة على دخول مواطني 12 دولة وُجد أنها تعاني من قصورٍ في إجراءات الفحص والتدقيق، وتُشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، وهي: أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن".
وأضاف: "يفرض الأمر قيودا وحدودا جزئيا على دخول مواطني 7 دول تُشكل أيضا خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، وهي: بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا".
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01:00 GMT
وتابع البيان: "يشمل الإعلان استثناءاتٍ للمقيمين الدائمين الشرعيين، وحاملي التأشيرات الحاليين، وفئات معينة من التأشيرات، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية".
وأكد البيت الأبيض أن القيود والحدود التي يفرضها الأمر ضرورية لحشد تعاون الحكومات الأجنبية، وتطبيق قوانين الهجرة لدينا، وتعزيز أهداف مهمة أخرى في السياسة الخارجية والأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
ونقل البيان عن ترامب قوله: "سنُعيد العمل بحظر السفر، الذي يُطلق عليه البعض "حظر ترامب للسفر"، وسنُبقي الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا، وهو القرار الذي أيدته المحكمة العليا".
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