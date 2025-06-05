https://sarabic.ae/20250605/روبيو-يكشف-سبب-استخدام-واشنطن-للـفيتو-ضد-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-غزة-1101326861.html

روبيو يكشف سبب استخدام واشنطن للـ"فيتو" ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

روبيو يكشف سبب استخدام واشنطن للـ"فيتو" ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، لأن "هذا القرار لن يخدم... 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T05:47+0000

2025-06-05T05:47+0000

2025-06-05T05:47+0000

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وأوضح روبيو أن "أي إجراء تتخذه الأمم المتحدة ينبغي أن يُدين "حماس" بوضوح، ويدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة"، مؤكدًا أن بلاده "ستواصل وقوفها إلى جانب إسرائيل ولن تدعم أي إجراء يتجاهل حقها في الدفاع عن نفسها".وطالب وزير الخارجية الأمريكي، حركة حماس الفلسطينية، بـ"إنهاء هذا الصراع الوحشي فورًا بإلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين، بمن فيهم رفات الأمريكيين الأربعة الذين قتلتهم"، مشيرًا إلى أنه "لا يزال العديد من أعضاء مجلس الأمن يرفضون الاعتراف بهذا الواقع، والجهود التمثيلية"، على حد قوله.وفشل مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار "فوري" في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو).وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 لصالح مشروع القرار بشأن غزة، بينما صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار.وقدمت 10 دول أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، مشروع القرار، يتضمن من بين أمور أخرى، المطالبة بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة" وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا: "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس وأي موقف يقوّض من أمن إسرائيل لن يكون مقبولًا. أوضحنا أننا لن ندعم أي تدابير تفشل في إدانة "حماس" ومغادرتها غزة".وأضافت: "مشروع القرار يرفض الإقرار بأوجه القصور الكارثية لآلية المساعدات السابقة، وحثت الأمم المتحدة على دعم عمل منظمة غزة الإنسانية".وتابعت: "يجب على "حماس" والجهات الإرهابية الأخرى ألا تحظى بأي مستقبل في غزة".يذكر أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حاول مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مرات عدة، المساعدة في وقف القتال في القطاع. واستخدمت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع القرارات، بما في ذلك القرارات الروسية، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.يذكر أن اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن يتطلب موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا، الدول الخمس الدائمة العضوية ( روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, العالم