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https://sarabic.ae/20250605/روبيو-يكشف-سبب-استخدام-واشنطن-للـفيتو-ضد-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-غزة-1101326861.html
روبيو يكشف سبب استخدام واشنطن للـ"فيتو" ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة
روبيو يكشف سبب استخدام واشنطن للـ"فيتو" ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، لأن "هذا القرار لن يخدم... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T05:47+0000
2025-06-05T05:47+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس
العالم
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وأوضح روبيو أن "أي إجراء تتخذه الأمم المتحدة ينبغي أن يُدين "حماس" بوضوح، ويدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة"، مؤكدًا أن بلاده "ستواصل وقوفها إلى جانب إسرائيل ولن تدعم أي إجراء يتجاهل حقها في الدفاع عن نفسها".وطالب وزير الخارجية الأمريكي، حركة حماس الفلسطينية، بـ"إنهاء هذا الصراع الوحشي فورًا بإلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين، بمن فيهم رفات الأمريكيين الأربعة الذين قتلتهم"، مشيرًا إلى أنه "لا يزال العديد من أعضاء مجلس الأمن يرفضون الاعتراف بهذا الواقع، والجهود التمثيلية"، على حد قوله.وفشل مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار "فوري" في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو).وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 لصالح مشروع القرار بشأن غزة، بينما صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار.وقدمت 10 دول أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، مشروع القرار، يتضمن من بين أمور أخرى، المطالبة بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة" وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا: "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس وأي موقف يقوّض من أمن إسرائيل لن يكون مقبولًا. أوضحنا أننا لن ندعم أي تدابير تفشل في إدانة "حماس" ومغادرتها غزة".وأضافت: "مشروع القرار يرفض الإقرار بأوجه القصور الكارثية لآلية المساعدات السابقة، وحثت الأمم المتحدة على دعم عمل منظمة غزة الإنسانية".وتابعت: "يجب على "حماس" والجهات الإرهابية الأخرى ألا تحظى بأي مستقبل في غزة".يذكر أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حاول مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مرات عدة، المساعدة في وقف القتال في القطاع. واستخدمت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع القرارات، بما في ذلك القرارات الروسية، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.يذكر أن اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن يتطلب موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا، الدول الخمس الدائمة العضوية ( روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.
https://sarabic.ae/20250604/روسيا-تصويت-مجلس-الأمن-بشأن-غزة-يكشف-من-يواصل-لعب-الألعاب-الجيوسياسية-1101324209.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, العالم

روبيو يكشف سبب استخدام واشنطن للـ"فيتو" ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

05:47 GMT 05.06.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، لأن "هذا القرار لن يخدم سوى مصالح "حماس"، ويقوّض الجهود الدبلوماسية".
وأوضح روبيو أن "أي إجراء تتخذه الأمم المتحدة ينبغي أن يُدين "حماس" بوضوح، ويدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة"، مؤكدًا أن بلاده "ستواصل وقوفها إلى جانب إسرائيل ولن تدعم أي إجراء يتجاهل حقها في الدفاع عن نفسها".
وطالب وزير الخارجية الأمريكي، حركة حماس الفلسطينية، بـ"إنهاء هذا الصراع الوحشي فورًا بإلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين، بمن فيهم رفات الأمريكيين الأربعة الذين قتلتهم"، مشيرًا إلى أنه "لا يزال العديد من أعضاء مجلس الأمن يرفضون الاعتراف بهذا الواقع، والجهود التمثيلية"، على حد قوله.
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أمس, 22:53 GMT
وفشل مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار "فوري" في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو).
وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 لصالح مشروع القرار بشأن غزة، بينما صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار.
وقدمت 10 دول أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، مشروع القرار، يتضمن من بين أمور أخرى، المطالبة بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة" وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.
كما طالب مشروع القرار بـ"رفع فوري وغير مشروط لجميع القيود" المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة.
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أمس, 21:14 GMT
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا: "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس وأي موقف يقوّض من أمن إسرائيل لن يكون مقبولًا. أوضحنا أننا لن ندعم أي تدابير تفشل في إدانة "حماس" ومغادرتها غزة".

وتابعت: "حماس" هي التي بدأت هذا النزاع الدموي ولن نقبل بمكافأتها، ومن غير المقبول أن الأمم المتحدة لم تصنف، حتى الآن، "حماس" جماعة إرهابية".

وأضافت: "مشروع القرار يرفض الإقرار بأوجه القصور الكارثية لآلية المساعدات السابقة، وحثت الأمم المتحدة على دعم عمل منظمة غزة الإنسانية".
وتابعت: "يجب على "حماس" والجهات الإرهابية الأخرى ألا تحظى بأي مستقبل في غزة".
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يذكر أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حاول مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مرات عدة، المساعدة في وقف القتال في القطاع. واستخدمت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع القرارات، بما في ذلك القرارات الروسية، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
يذكر أن اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن يتطلب موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا، الدول الخمس الدائمة العضوية ( روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.
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