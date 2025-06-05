https://sarabic.ae/20250605/غارات-إسرائيلية-عنيفة-تهز-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1101365057.html
غارات إسرائيلية عنيفة تهز الضاحية الجنوبية لبيروت
غارات إسرائيلية عنيفة تهز الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مبان قال إنه يتم استخدامها من قبل "حزب الله" اللبناني لتخزين وتصنيع طائرات... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T19:57+0000
2025-06-05T19:57+0000
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وخلّفت الغارات أعمدة كثيفة من الدخان، وكان دوي الانفجارات مسموعا في مناطق متعددة من لبنان، وسط ترجيحات باستخدام صواريخ خارقة للتحصينات.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الهجمات جاءت بتوجيه منه ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشددا على "تحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أي خرق لوقف إطلاق النار أو تهديد لأمن إسرائيل".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيقوم بعد قليل باستهداف بنى تحتية تحت الأرض في ضاحية بيروت الجنوبية قال إنها مخصصة لإنتاج مسيرات.وتابع، في بيان للمتحدث باسمه على موقع "إكس" أفيخاي أدرعي اليوم الخميس: "الوحدة الجوية التابعة لحزب الله تعمل على إنتاج آلاف المسيرات بتوجيه وتمويل من عناصر إيرانية".وأضاف: "حزب الله ينتهك التفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويتحدى الدولة اللبنانية ويمنع تطبيق الاتفاق"، مضيفا: "سنعمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها وسنمنع أي محاولة لإعادة تأهيل حزب الله".وفي تطور منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، بينما دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق، وأُغلق المجال الجوي مؤقتا في مطار بن غوريون.وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الدولة اللبنانية تواصل، التزاما باتفاق الطائف، بسط سلطتها على كامل أراضيها.
https://sarabic.ae/20250605/مشاهد-لنزوح-جماعي-من-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-بسبب-تهديدات-القصف-الإسرائيلية-فيديو-1101364621.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي
غارات إسرائيلية عنيفة تهز الضاحية الجنوبية لبيروت
19:57 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 20:15 GMT 05.06.2025)
شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مبان قال إنه يتم استخدامها من قبل "حزب الله" اللبناني لتخزين وتصنيع طائرات مسيرة، وذلك بعد توجيه تحذيرات لسكان المنطقة بضرورة الإخلاء.
وخلّفت الغارات أعمدة كثيفة من الدخان، وكان دوي الانفجارات مسموعا في مناطق متعددة من لبنان، وسط ترجيحات باستخدام صواريخ خارقة للتحصينات.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الهجمات جاءت بتوجيه منه ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشددا على "تحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أي خرق لوقف إطلاق النار أو تهديد لأمن إسرائيل".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيقوم بعد قليل باستهداف بنى تحتية تحت الأرض في ضاحية بيروت
الجنوبية قال إنها مخصصة لإنتاج مسيرات.
وتابع، في بيان للمتحدث باسمه على موقع "إكس" أفيخاي أدرعي اليوم الخميس: "الوحدة الجوية التابعة لحزب الله
تعمل على إنتاج آلاف المسيرات بتوجيه وتمويل من عناصر إيرانية".
وأضاف: "حزب الله ينتهك التفاهمات بين إسرائيل ولبنان
ويتحدى الدولة اللبنانية ويمنع تطبيق الاتفاق"، مضيفا: "سنعمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها وسنمنع أي محاولة لإعادة تأهيل حزب الله".
وفي تطور منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، بينما دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق، وأُغلق المجال الجوي مؤقتا في مطار بن غوريون.
وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الدولة اللبنانية تواصل، التزاما باتفاق الطائف، بسط سلطتها على كامل أراضيها.