غارات إسرائيلية عنيفة تهز الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: ترامب يعرف أن روسيا سترد بشكل قوي جدا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250605/غارات-إسرائيلية-عنيفة-تهز-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1101365057.html
غارات إسرائيلية عنيفة تهز الضاحية الجنوبية لبيروت
غارات إسرائيلية عنيفة تهز الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مبان قال إنه يتم استخدامها من قبل "حزب الله" اللبناني لتخزين وتصنيع طائرات... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T19:57+0000
2025-06-05T20:15+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101366166_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_29c144623cb65852c99bd7285682d1dc.jpg
وخلّفت الغارات أعمدة كثيفة من الدخان، وكان دوي الانفجارات مسموعا في مناطق متعددة من لبنان، وسط ترجيحات باستخدام صواريخ خارقة للتحصينات.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الهجمات جاءت بتوجيه منه ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشددا على "تحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أي خرق لوقف إطلاق النار أو تهديد لأمن إسرائيل".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيقوم بعد قليل باستهداف بنى تحتية تحت الأرض في ضاحية بيروت الجنوبية قال إنها مخصصة لإنتاج مسيرات.وتابع، في بيان للمتحدث باسمه على موقع "إكس" أفيخاي أدرعي اليوم الخميس: "الوحدة الجوية التابعة لحزب الله تعمل على إنتاج آلاف المسيرات بتوجيه وتمويل من عناصر إيرانية".وأضاف: "حزب الله ينتهك التفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويتحدى الدولة اللبنانية ويمنع تطبيق الاتفاق"، مضيفا: "سنعمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها وسنمنع أي محاولة لإعادة تأهيل حزب الله".وفي تطور منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، بينما دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق، وأُغلق المجال الجوي مؤقتا في مطار بن غوريون.وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الدولة اللبنانية تواصل، التزاما باتفاق الطائف، بسط سلطتها على كامل أراضيها.
https://sarabic.ae/20250605/مشاهد-لنزوح-جماعي-من-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-بسبب-تهديدات-القصف-الإسرائيلية-فيديو-1101364621.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101366166_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c16fd719528800a2a4d7559af8ef49c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي

غارات إسرائيلية عنيفة تهز الضاحية الجنوبية لبيروت

19:57 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 20:15 GMT 05.06.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayغارات إسرائيلية تهز الضاحية الجنوبية لبيروت، 5 يونيو/ حزيران 2025
غارات إسرائيلية تهز الضاحية الجنوبية لبيروت، 5 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مبان قال إنه يتم استخدامها من قبل "حزب الله" اللبناني لتخزين وتصنيع طائرات مسيرة، وذلك بعد توجيه تحذيرات لسكان المنطقة بضرورة الإخلاء.
وخلّفت الغارات أعمدة كثيفة من الدخان، وكان دوي الانفجارات مسموعا في مناطق متعددة من لبنان، وسط ترجيحات باستخدام صواريخ خارقة للتحصينات.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الهجمات جاءت بتوجيه منه ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشددا على "تحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أي خرق لوقف إطلاق النار أو تهديد لأمن إسرائيل".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيقوم بعد قليل باستهداف بنى تحتية تحت الأرض في ضاحية بيروت الجنوبية قال إنها مخصصة لإنتاج مسيرات.
وتابع، في بيان للمتحدث باسمه على موقع "إكس" أفيخاي أدرعي اليوم الخميس: "الوحدة الجوية التابعة لحزب الله تعمل على إنتاج آلاف المسيرات بتوجيه وتمويل من عناصر إيرانية".
وأضاف: "حزب الله ينتهك التفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويتحدى الدولة اللبنانية ويمنع تطبيق الاتفاق"، مضيفا: "سنعمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها وسنمنع أي محاولة لإعادة تأهيل حزب الله".
مشاهد لنزوح جماعي من الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب تهديدات القصف الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
مشاهد لنزوح جماعي من الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب تهديدات القصف الإسرائيلية... فيديو
19:20 GMT
وفي تطور منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، بينما دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق، وأُغلق المجال الجوي مؤقتا في مطار بن غوريون.
وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الدولة اللبنانية تواصل، التزاما باتفاق الطائف، بسط سلطتها على كامل أراضيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала