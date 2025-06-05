https://sarabic.ae/20250605/3-آلاف-سيارة-على-متن-سفينة-شحن-تحترق-في-المحيط-الهادئ-صور-1101326720.html

3 آلاف سيارة على متن سفينة شحن تحترق في المحيط الهادئ.. صور

3 آلاف سيارة على متن سفينة شحن تحترق في المحيط الهادئ.. صور

سبوتنيك عربي

أعلنت شركن نقل بحري احتراق 3 آلاف سيارة بما في ذلك مئات السيارات الكهربائية، على متن سفينة الشحن "مورنينغ ميداس" التي تديرها في المحيط الهادئ، وأكدت أنه لم تتم... 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T05:33+0000

2025-06-05T05:33+0000

2025-06-05T05:33+0000

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وقالت شركة "زودياك ماريتايم" العالمية التي تدير السفينة، في بيان: "سفينة تحمل نحو 3 آلاف سيارة كانت متجهة إلى المكسيك، تم التخلي عنها في وسط المحيط الهادئ".وأشارت إلى أن الطاقم بدأ بإخماد الحريق، لكنهم لم يتمكنوا من السيطرة عليه.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن "خفر السواحل الأمريكي قام بإجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 فردًا، ونقلهم إلى سفينة تجارية قريبة"، في حين لم يُبلّغ عن سبب الحريق.ووفقًا لبوابة تتبع السفن "مارين ترافيك"، تُستخدم سفينة الشحن "مورنينغ ميداس" لنقل المركبات، وهي سفينة ترفع العلم الليبيري، غادرت مدينة يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية، في 26 مايو/ أيار الماضي، وكان من المقرر أن تصل إلى لازارو كارديناس في المكسيك، في 15 يونيو، حزيران الجاري.في وقت سابق، أعلنت وحدة من خفر السواحل الأمريكي في ألاسكا، أن حريقًا اندلع على متن سفينة الشحن "مورنينغ ميداس"، التي كانت على بُعد نحو 555 كيلومترًا (345 ميلًا) من جزيرة "أداك" في جزر "ألوشيان"، وكان على متن السفينة 22 شخصًا وقت الحادث، ولم تُبلغ عن أي إصابات.ابتكار ياباني قد يقضي على خطر يهدد العالمالكشف عن أول سيارة في العالم مطلية بالذهب الخالص في الإمارات

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