إسرائيل تمنع الجيش اللبناني من تفتيش موقع في ضاحية بيروت قبل قصفه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: ترامب يعرف أن روسيا سترد بشكل قوي جدا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الناتو يوافق على أكبر برنامج لإعادة التسليح منذ الحرب الباردة، والأمين العام للحلف يقول إنه سيبقى كتلة نووية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250606/إسرائيل-تمنع-الجيش-اللبناني-من-تفتيش-موقع-في-ضاحية-بيروت-قبل-قصفه-1101397120.html
إسرائيل تمنع الجيش اللبناني من تفتيش موقع في ضاحية بيروت قبل قصفه
إسرائيل تمنع الجيش اللبناني من تفتيش موقع في ضاحية بيروت قبل قصفه
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول عسكري لبناني، اليوم الجمعة، أن الجيش اللبناني لم يتمكن من تفتيش موقع تم قصفه بسبب الضربات التحذيرية الإسرائيلية، عقب غارات استهدفت الضاحية الجنوبية... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T15:38+0000
2025-06-06T15:38+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101367402_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_c12411869cc2f9934c28c0d1502693ee.jpg
وأوضح المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الجيش اللبناني تلقى رسالة إسرائيلية تفيد بوجود هدف مشتبه به يحتوي على أسلحة في الضاحية، وأن الاستطلاع أظهر أن الموقع عبارة عن مبان مدمرة، ورد الجيش عبر آلية وقف إطلاق النار بأن الموقع خال من أي مواد عسكرية، وفقا لإعلام فرنسي.وأضاف أن إسرائيل لم ترسل أي إشعار مسبق عبر لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، بشأن المواقع التي كانت تخطط لاستهدافها، وفقا لوكالة الأنباء المركزية اللبنانية.وقال إن الجيش اللبناني حاول التوجه إلى أول موقع ذكره بيان المتحدث الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، لكن الضربات التحذيرية حالت دون إتمام المهمة.وكان مصدر أمني إسرائيلي أفاد في تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة، بأن "الجيش اللبناني لم يتخذ أي إجراء تجاه مستودع تصنيع تابع لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية، رغم تلقيه معلومات عنه".وأضاف المصدر أن "الجانب الأمريكي نقل رسالتهم إلى الجيش اللبناني ومكتب الرئاسة اللبنانية بشأن المستودع، وأن واشنطن أبلغت السلطات اللبنانية رسميا بوجوده".وأشار إلى أن "الدولة اللبنانية لا تتصرف كثيرا تجاه سلاح "حزب الله" شمال نهر الليطاني، وأن الجيش اللبناني لم يتمكن من التحرك تجاه المستودع بعد إخطارهم به".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ غارات عنيفة على مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، عشية عيد الأضحى".وأوضح أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت 8 غارات من الطيران الحربي، فيما نفذت المسيرات عددًا آخر من الغارات، والمناطق التي تعرضت للقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت هي حارة حريك والحدث وبرج البراجنة والكفاءات".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله اللبناني" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20250606/كاتس-على-لبنان-نزع-سلاح-حزب-الله-ومنعه-من-إنتاج-مسيرات-تهدد-مواطنينا-1101375552.html
https://sarabic.ae/20250605/إسرائيل-تقصف-عدة-مواقع-في-ضاحية-بيروت-وجنوبي-لبنان-1101368696.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101367402_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0b6eac9e6090b3a58a6f2a97ca2533a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن

إسرائيل تمنع الجيش اللبناني من تفتيش موقع في ضاحية بيروت قبل قصفه

15:38 GMT 06.06.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayغارات إسرائيلية تهز الضاحية الجنوبية لبيروت، 5 يونيو/ حزيران 2025
غارات إسرائيلية تهز الضاحية الجنوبية لبيروت، 5 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
كشف مسؤول عسكري لبناني، اليوم الجمعة، أن الجيش اللبناني لم يتمكن من تفتيش موقع تم قصفه بسبب الضربات التحذيرية الإسرائيلية، عقب غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأوضح المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الجيش اللبناني تلقى رسالة إسرائيلية تفيد بوجود هدف مشتبه به يحتوي على أسلحة في الضاحية، وأن الاستطلاع أظهر أن الموقع عبارة عن مبان مدمرة، ورد الجيش عبر آلية وقف إطلاق النار بأن الموقع خال من أي مواد عسكرية، وفقا لإعلام فرنسي.
وأضاف أن إسرائيل لم ترسل أي إشعار مسبق عبر لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، بشأن المواقع التي كانت تخطط لاستهدافها، وفقا لوكالة الأنباء المركزية اللبنانية.
وقال إن الجيش اللبناني حاول التوجه إلى أول موقع ذكره بيان المتحدث الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، لكن الضربات التحذيرية حالت دون إتمام المهمة.
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
كاتس: على لبنان نزع سلاح "حزب الله" ومنعه من إنتاج مسيرات تهدد مواطنينا
07:49 GMT
وكان مصدر أمني إسرائيلي أفاد في تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة، بأن "الجيش اللبناني لم يتخذ أي إجراء تجاه مستودع تصنيع تابع لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية، رغم تلقيه معلومات عنه".
وأضاف المصدر أن "الجانب الأمريكي نقل رسالتهم إلى الجيش اللبناني ومكتب الرئاسة اللبنانية بشأن المستودع، وأن واشنطن أبلغت السلطات اللبنانية رسميا بوجوده".
وأشار إلى أن "الدولة اللبنانية لا تتصرف كثيرا تجاه سلاح "حزب الله" شمال نهر الليطاني، وأن الجيش اللبناني لم يتمكن من التحرك تجاه المستودع بعد إخطارهم به".
وشنّ الطيران الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، غارات على عدد من المواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن تدمير عدد من المباني السكنية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ غارات عنيفة على مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، عشية عيد الأضحى".
وأوضح أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت 8 غارات من الطيران الحربي، فيما نفذت المسيرات عددًا آخر من الغارات، والمناطق التي تعرضت للقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت هي حارة حريك والحدث وبرج البراجنة والكفاءات".
غارات إسرائيلية تهز الضاحية الجنوبية لبيروت، 5 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
إسرائيل تقصف مواقع عدة في ضاحية بيروت وجنوبي لبنان
أمس, 21:47 GMT
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله اللبناني" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала