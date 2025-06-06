https://sarabic.ae/20250606/إعلام-البيت-الأبيض-غاضب-من-هجمات-أوكرانيا-على-روسيا-ويفكر-في-سحب-الدعم-1101373895.html
إعلام: البيت الأبيض غاضب من هجمات أوكرانيا على روسيا ويفكر في سحب الدعم
إعلام: البيت الأبيض غاضب من هجمات أوكرانيا على روسيا ويفكر في سحب الدعم
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن الهجوم الإرهابي الذي شنته أوكرانيا على المطارات الروسية، أثار مناقشات في البيت الأبيض حول ضرورة تخلي... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T07:22+0000
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وذكر تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل، نقلا عن مصادر: "ضربة الطائرات المسيرة أججت استياء الرئيس (ترامب) المستمر من الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وأثارت جدلًا جديدًا في البيت الأبيض، حول ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة التخلي عن أوكرانيا".ووفقا للمستشار الخارجي للبيت الأبيض، يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يجب على كييف التركيز على مفاوضات إسطنبول.وأشارت مجلة "ذا أتلانتيك"، إلى أن "الهجوم المفاجئ الذي شنّته أوكرانيا، أعاد إلى السطح استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وهو موقف كان يحمله منذ فترة طويلة".وبحسب التقرير، يرى ترامب أن أوكرانيا ارتكبت خطأ استراتيجيًا بعدم تركيزها على مفاوضات إسطنبول، التي كان يمكن أن تؤدي إلى تسوية سلمية مبكرة، معتبرًا أن "تصعيد المواجهة خدم مصالح خصوم واشنطن، أكثر ما خدم كييف نفسها".وفي وقت سابق، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن مسألة اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، لم تكن على المستوى العملي أبدا.وأشار الرئيس الروسي إلى أن القرارات المتعلقة بالهجمات الإرهابية في مقاطعتي كورسك وبريانسك، اتُخذت في أوكرانيا على المستوى السياسي.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن جميع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين عشية الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، كانت تهدف إلى تعطيل عملية التفاوض، مشيرًا إلى أن سلطات كييف تفتقر إلى أدنى مستوى من الثقافة السياسية.ترامب: أتفهم موقف بوتين بشأن هجمات كييف الأخيرة على المطاراتدميترييف: محادثة بوتين وترامب أربكت "الدولة العميقة"
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام: البيت الأبيض غاضب من هجمات أوكرانيا على روسيا ويفكر في سحب الدعم
07:22 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 08:17 GMT 06.06.2025)
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن الهجوم الإرهابي الذي شنته أوكرانيا على المطارات الروسية، أثار مناقشات في البيت الأبيض حول ضرورة تخلي الولايات المتحدة الأمريكية، عن دعمها لنظام كييف.
وذكر تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل، نقلا عن مصادر: "ضربة الطائرات المسيرة أججت استياء الرئيس (ترامب) المستمر من الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وأثارت جدلًا جديدًا في البيت الأبيض، حول ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة التخلي عن أوكرانيا".
واعتبر الرئيس الأمريكي، بحسب التقرير، زيلينسكي "شخصاً شريرًا ومتهورًا"، فيما قال مستشار خارجي للبيت الأبيض، أنه شخص قد يدفع العالم نحو حرب عالمية ثالثة.
ووفقا للمستشار الخارجي للبيت الأبيض، يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يجب على كييف التركيز على مفاوضات إسطنبول.
وأشارت مجلة "ذا أتلانتيك"، إلى أن "الهجوم المفاجئ الذي شنّته أوكرانيا، أعاد إلى السطح استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وهو موقف كان يحمله منذ فترة طويلة".
ووفقًا لمصدر في الإدارة الأمريكية، أخبر ترامب مساعديه، هذا الأسبوع، أنه لم يعد يعتقد أن عقد قمة مع زيلينسكي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ممكن في أي وقت قريب، على الرغم من أنه كان يتوقع في السابق أن مثل هذا الاجتماع يمكن أن ينهي الصراع.
وبحسب التقرير، يرى ترامب أن أوكرانيا ارتكبت خطأ استراتيجيًا بعدم تركيزها على مفاوضات إسطنبول، التي كان يمكن أن تؤدي إلى تسوية سلمية مبكرة، معتبرًا أن "تصعيد المواجهة خدم مصالح خصوم واشنطن، أكثر ما خدم كييف نفسها".
وفي وقت سابق، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن مسألة اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، لم تكن على المستوى العملي أبدا.
وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صرّح بأن مخاوف روسيا من تحول النظام غير الشرعي في كييف، إلى منظمة إرهابية، تؤكدها هجمات كييف على المدنيين. وفي معرض تعليقه على رغبة كييف في عقد قمة على أعلى مستوى، تساءل بوتين أيضًا عن آلية الحوار مع من يعتمدون على الإرهاب، مشيرًا إلى أن نظام كييف يستغل هدوء الأعمال العدائية، من بين أمور أخرى، للتحضير لهجمات إرهابية جديدة مماثلة لتلك التي نُفذت في مقاطعتي بريانسك وكورسك.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن القرارات المتعلقة بالهجمات الإرهابية في مقاطعتي كورسك وبريانسك، اتُخذت في أوكرانيا على المستوى السياسي.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن جميع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين عشية الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، كانت تهدف إلى تعطيل عملية التفاوض
، مشيرًا إلى أن سلطات كييف تفتقر إلى أدنى مستوى من الثقافة السياسية.