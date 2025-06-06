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البيت الأبيض: الاجتماع مع الصينيين بشأن التجارة يعقد خلال أسبوع
البيت الأبيض: الاجتماع مع الصينيين بشأن التجارة يعقد خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار البيت الأبيض للتجارة، بيتر نافارو، أن اللقاء المرتقب بين مسؤولين أمريكيين وصينيين حول التجارة بين البلدين من المتوقع أن يتم عقده خلال 7 أيام. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T15:36+0000
2025-06-06T15:36+0000
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دونالد ترامب
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جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، التي أشارت إلى أن هذا التصريح يأتي بعد يوم واحد من المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ.وأجرى الرئيسان الاتصال الهاتفي وسط تصاعد التوترات التجارية والدبلوماسية بين بكين وواشنطن.واليوم الجمعة، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، كانت مثمرة ومفيدة، مؤكدة أن "الولايات المتحدة تحافظ على مصالحها الاستراتيجية في اقتصاد الصين وسوقها".ويوم الخميس الماضي، أعلن ترامب أن "واشنطن وبكين، تعملان على حل الخلاف بشأن إمدادات المعادن الأرضية النادرة، وأن فرقًا من البلدين ستجتمع لمناقشة هذه المسألة".وقال الرئيس الصيني إنه "بعد محادثات جنيف، نفذت الصين الاتفاق بجدية ووعي. ينبغي على الولايات المتحدة اتباع نهج واقعي تجاه التقدم المحرز ورفع الإجراءات السلبية المفروضة عليها".وفي 12 مايو/ أيار 2025، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية والصين هدنة تجارية تشمل خفض واشنطن تعريفاتها الجمركية على البضائع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفضت الصين رسومها الجمركية على البضائع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة، على أن تستمر تلك الهدنة لمدة 90 يوما.وأعلنت الحكومتان في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو/ أيار 2025، إدراكًا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل.وجاء الإعلان بعد مفاوضات تجارية ماراثونية في جنيف، سويسرا، بين مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم، أشاد خلالها الجانبان بـ"تقدم ملموس".
https://sarabic.ae/20250605/بعد-تبادل-الاتهامات-بخرق-الاتفاق-التجاري-ترمب-وشي-يجريان-محادثات-هاتفية-1101351706.html
https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يكشف-تفاصيل-محادثته-الهاتفية-مع-شي-جين-بينغ-1101354030.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, دونالد ترامب

البيت الأبيض: الاجتماع مع الصينيين بشأن التجارة يعقد خلال أسبوع

15:36 GMT 06.06.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن مستشار البيت الأبيض للتجارة، بيتر نافارو، أن اللقاء المرتقب بين مسؤولين أمريكيين وصينيين حول التجارة بين البلدين من المتوقع أن يتم عقده خلال 7 أيام.
جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، التي أشارت إلى أن هذا التصريح يأتي بعد يوم واحد من المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
وأجرى الرئيسان الاتصال الهاتفي وسط تصاعد التوترات التجارية والدبلوماسية بين بكين وواشنطن.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
بعد تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق التجاري.. ترمب وشي يجريان محادثات هاتفية
أمس, 14:10 GMT
واليوم الجمعة، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، كانت مثمرة ومفيدة، مؤكدة أن "الولايات المتحدة تحافظ على مصالحها الاستراتيجية في اقتصاد الصين وسوقها".
ويوم الخميس الماضي، أعلن ترامب أن "واشنطن وبكين، تعملان على حل الخلاف بشأن إمدادات المعادن الأرضية النادرة، وأن فرقًا من البلدين ستجتمع لمناقشة هذه المسألة".
وقال الرئيس الصيني إنه "بعد محادثات جنيف، نفذت الصين الاتفاق بجدية ووعي. ينبغي على الولايات المتحدة اتباع نهج واقعي تجاه التقدم المحرز ورفع الإجراءات السلبية المفروضة عليها".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
ترامب يكشف تفاصيل محادثته الهاتفية مع شي جين بينغ
أمس, 14:59 GMT
وفي 12 مايو/ أيار 2025، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية والصين هدنة تجارية تشمل خفض واشنطن تعريفاتها الجمركية على البضائع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفضت الصين رسومها الجمركية على البضائع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة، على أن تستمر تلك الهدنة لمدة 90 يوما.
وأعلنت الحكومتان في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو/ أيار 2025، إدراكًا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل.
وجاء الإعلان بعد مفاوضات تجارية ماراثونية في جنيف، سويسرا، بين مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم، أشاد خلالها الجانبان بـ"تقدم ملموس".
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