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الجيش اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ويهدد بتجميد التعاون مع لجنة المراقبة
الجيش اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ويهدد بتجميد التعاون مع لجنة المراقبة
سبوتنيك عربي
أدان الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، في بيان شديد اللهجة، تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، والتي كان آخرها ليل أمس، مستهدفة مواقع في ضاحية... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
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وأشار البيان إلى أن "هذه الاعتداءات تأتي عشية الأعياد، في محاولة واضحة من الجانب الإسرائيلي لعرقلة جهود النهوض الوطني والتعافي، ولضرب الاستفادة من الظروف الإيجابية المتاحة في لبنان".وختم البيان بالتأكيد على أن الجيش، رغم التحديات، يواصل أداء مهماته الوطنية لضمان أمن البلاد وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، واضعًا الواجب الوطني في أعلى سلّم أولوياته.يذكر أن إسرائيل تشن غارات على جنوبي لبنان وشرقه وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.مشاهد لنزوح جماعي من الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب تهديدات القصف الإسرائيلية... فيديولبنان يعلن تفكيك أكثر من 500 موقع عسكري جنوبي البلاد
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, غارات, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, غارات, العالم العربي
الجيش اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ويهدد بتجميد التعاون مع لجنة المراقبة
07:25 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 08:22 GMT 06.06.2025)
أدان الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، في بيان شديد اللهجة، تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، والتي كان آخرها ليل أمس، مستهدفة مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق جنوبي البلاد.
وأشار البيان إلى أن "هذه الاعتداءات تأتي عشية الأعياد، في محاولة واضحة من الجانب الإسرائيلي لعرقلة جهود النهوض الوطني والتعافي، ولضرب الاستفادة من الظروف الإيجابية المتاحة في لبنان".
وأكدت قيادة الجيش أنها سارعت إلى التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية فور إعلان التهديدات الإسرائيلية، في محاولة لتجنّب وقوع العدوان، كما أرسلت دوريات للكشف على عدد من المواقع، رغم رفض الإسرائيليين للاقتراحات.
وجدد الجيش اللبناني التزامه الكامل بتنفيذ القرار الدولي 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية، محذرًا من أن استمرار إسرائيل في خرق هذه الاتفاقية ورفض التعاون مع لجنة المراقبة من شأنه "تقويض دورها ودور الجيش اللبناني، ما قد يضطر المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع اللجنة في ما يخص الكشف الميداني على المواقع".
وختم البيان بالتأكيد على أن الجيش، رغم التحديات، يواصل أداء مهماته الوطنية لضمان أمن البلاد وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، واضعًا الواجب الوطني في أعلى سلّم أولوياته.
يذكر أن إسرائيل تشن غارات على جنوبي لبنان وشرقه وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.