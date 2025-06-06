https://sarabic.ae/20250606/المستشار-الألماني-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-على-الواردات-تُشكل-تهديدًا-لاقتصاد-ألمانيا-1101369358.html
المستشار الألماني: الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات تشكل تهديدا لاقتصاد ألمانيا
المستشار الألماني: الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات تشكل تهديدا لاقتصاد ألمانيا
سبوتنيك عربي
أكد المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، اليوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الواردات الألمانية، تهدد الاقتصاد الألماني،... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T01:15+0000
2025-06-06T01:15+0000
2025-06-06T04:27+0000
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الرسوم الجمركية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_ca5c3c746f266f0bfdb82acc1e7056ee.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ميرتس، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هذه الرسوم في رأينا، تهدد اقتصادنا حقًا، ونحن نبحث عن طرق لتخفيضها".وأضاف المستشار الألماني أن "القضية قيد المناقشة بين الحكومة الأمريكية والمفوضية الأوروبية، وأن برلين جزء من هذه العملية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقّع مرسومًا ينص على فرض رسوم "متبادلة" على الواردات، بنسبة أساسية تبلغ 10%، مع دخول معدلات أعلى، ودخل حيز التنفيذ في 9 أبريل/ نيسان الماضي، لـ57 دولة، بناءً على عجز الميزان التجاري الأمريكي مع كل دولة.وفي تطور قانوني، قضت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، بأن "ترامب تجاوز صلاحياته" عند فرض هذه الرسوم، وأمرت بتعليقها.ومع ذلك، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الحكم لا يشمل رسومًا أخرى مثل تلك المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم. وفي اليوم التالي، أعادت محكمة الاستئناف تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا.
https://sarabic.ae/20250531/ترامب-يرفع-الرسوم-الجمركية-على-واردات-الصلب-الأمريكية-إلى-50-1101150314.html
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_12:0:1471:1094_1920x0_80_0_0_d2e4e1742483b0498a130a7f4afd9bdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الرسوم الجمركية
أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الرسوم الجمركية
المستشار الألماني: الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات تشكل تهديدا لاقتصاد ألمانيا
01:15 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 04:27 GMT 06.06.2025)
أكد المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، اليوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الواردات الألمانية، تهدد الاقتصاد الألماني، مشيرًا إلى أن برلين تبحث عن سبل لخفضها.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ميرتس، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هذه الرسوم في رأينا، تهدد اقتصادنا حقًا، ونحن نبحث عن طرق لتخفيضها".
وأضاف المستشار الألماني أن "القضية قيد المناقشة بين الحكومة الأمريكية والمفوضية الأوروبية، وأن برلين جزء من هذه العملية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقّع مرسومًا ينص على فرض رسوم "متبادلة" على الواردات
، بنسبة أساسية تبلغ 10%، مع دخول معدلات أعلى، ودخل حيز التنفيذ في 9 أبريل/ نيسان الماضي، لـ57 دولة، بناءً على عجز الميزان التجاري الأمريكي مع كل دولة.
لكن في 9 أبريل الماضي، أعلن ترامب أن "أكثر من 75 دولة لم ترد بإجراءات مماثلة وطلبت التفاوض"، ليتم تطبيق الرسوم الأساسية فقط لمدة 90 يومًا على جميع الدول باستثناء الصين.
وفي تطور قانوني، قضت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، بأن "ترامب تجاوز صلاحياته" عند فرض هذه الرسوم، وأمرت بتعليقها.
ومع ذلك، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الحكم لا يشمل رسومًا أخرى مثل تلك المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم. وفي اليوم التالي، أعادت محكمة الاستئناف تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا.