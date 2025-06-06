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بوتين: الطائرات الروسية دون طيار هي الأكثر تطورا في العالم... فيديو
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المستشار الألماني: الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات تشكل تهديدا لاقتصاد ألمانيا
المستشار الألماني: الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات تشكل تهديدا لاقتصاد ألمانيا
سبوتنيك عربي
أكد المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، اليوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الواردات الألمانية، تهدد الاقتصاد الألماني،... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T01:15+0000
2025-06-06T04:27+0000
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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الرسوم الجمركية
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميرتس، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هذه الرسوم في رأينا، تهدد اقتصادنا حقًا، ونحن نبحث عن طرق لتخفيضها".وأضاف المستشار الألماني أن "القضية قيد المناقشة بين الحكومة الأمريكية والمفوضية الأوروبية، وأن برلين جزء من هذه العملية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقّع مرسومًا ينص على فرض رسوم "متبادلة" على الواردات، بنسبة أساسية تبلغ 10%، مع دخول معدلات أعلى، ودخل حيز التنفيذ في 9 أبريل/ نيسان الماضي، لـ57 دولة، بناءً على عجز الميزان التجاري الأمريكي مع كل دولة.وفي تطور قانوني، قضت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، بأن "ترامب تجاوز صلاحياته" عند فرض هذه الرسوم، وأمرت بتعليقها.ومع ذلك، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الحكم لا يشمل رسومًا أخرى مثل تلك المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم. وفي اليوم التالي، أعادت محكمة الاستئناف تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا.
https://sarabic.ae/20250531/ترامب-يرفع-الرسوم-الجمركية-على-واردات-الصلب-الأمريكية-إلى-50-1101150314.html
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أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الرسوم الجمركية
أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الرسوم الجمركية

المستشار الألماني: الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات تشكل تهديدا لاقتصاد ألمانيا

01:15 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 04:27 GMT 06.06.2025)
© AP Photo / Markus Schreiberزعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس
زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
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أكد المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، اليوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الواردات الألمانية، تهدد الاقتصاد الألماني، مشيرًا إلى أن برلين تبحث عن سبل لخفضها.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميرتس، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هذه الرسوم في رأينا، تهدد اقتصادنا حقًا، ونحن نبحث عن طرق لتخفيضها".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
ترامب يرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأمريكية إلى 50%
31 مايو, 00:10 GMT
وأضاف المستشار الألماني أن "القضية قيد المناقشة بين الحكومة الأمريكية والمفوضية الأوروبية، وأن برلين جزء من هذه العملية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقّع مرسومًا ينص على فرض رسوم "متبادلة" على الواردات، بنسبة أساسية تبلغ 10%، مع دخول معدلات أعلى، ودخل حيز التنفيذ في 9 أبريل/ نيسان الماضي، لـ57 دولة، بناءً على عجز الميزان التجاري الأمريكي مع كل دولة.
لكن في 9 أبريل الماضي، أعلن ترامب أن "أكثر من 75 دولة لم ترد بإجراءات مماثلة وطلبت التفاوض"، ليتم تطبيق الرسوم الأساسية فقط لمدة 90 يومًا على جميع الدول باستثناء الصين.
وفي تطور قانوني، قضت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، بأن "ترامب تجاوز صلاحياته" عند فرض هذه الرسوم، وأمرت بتعليقها.
ومع ذلك، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الحكم لا يشمل رسومًا أخرى مثل تلك المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم. وفي اليوم التالي، أعادت محكمة الاستئناف تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا.
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