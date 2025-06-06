https://sarabic.ae/20250606/برلمانيون-تشاديون-لـ-سبوتنيك-روسيا-من-شركائنا-الرئيسيين-وسنرد-بالمثل-على-قرارات-ترامب-1101394445.html

برلمانيون تشاديون لـ "سبوتنيك": روسيا من شركائنا الرئيسيين وسنرد بالمثل على قرارات ترامب

برلمانيون تشاديون لـ "سبوتنيك": روسيا من شركائنا الرئيسيين وسنرد بالمثل على قرارات ترامب

سبوتنيك عربي

تسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود صارمة على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها عدد من الدول الأفريقية والعربية في ردود فعل... 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T14:19+0000

2025-06-06T14:19+0000

2025-06-06T14:19+0000

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وشمل القرار "الحظر الكامل" على مواطني إيران، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي، كما فرض قيودا جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي" بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا".ومن بين الدول التي ردت بشكل سريع ومباشر على القرار، كانت تشاد، حيث أكد الرئيس تشادي، أن بلاده سترد بالمثل على القرار.من ناحيته قال البرلماني التشادي محمد صالح، إن تشاد سترد بالمثل على قرار الولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن بلاده ذات سيادة ويمكنها اتخاذ نفس الإجراءات التي اتخذتها واشنطن بمنع مواطنيها من دخول الأراضي التشادية، دون أي تداعيات.وحول الانعكاسات الاقتصادية والتجارية، لفت البرلماني التشادي أن بلاده لا تربطها علاقات اقتصادية وتجارية كبيرة مع الجانب الأمريكي، ما يعني عدم التأثر بالقرار.وأشار إلى أن تشاد لديها شراكات مع دول عدة، ومن بينها روسيا، وليست قاصرة على التعامل مع واشنطن أو دول بعينها، كما أنها تقيم علاقاتها وفق مبدأ الاحترام والسيادة الكاملة.فيما أكدت البرلمانية التشادية زينب بشير خوسى، أن تشاد تتخذ نفس القرارات والتعامل بالمثل مع واشنطن أو غيرها.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن تشاد دولة ذات سيادة وقادرة على اتخاذ نفس الإجراءات بمنع تأشيرات دخول الأمريكيين.ولفتت إلى أن الرد السريع والمباشر جاء على لسان الرئيس محمد إدريس، رئيس الجمهورية، بقوله: "تشاد ليس لديها طائرات ولا مليارات الدولارات لتقدمها لكم لكن لديها كرامتها وكبريائها".وشددت البرلمانية التشادية على أن تشاد تتخذ قراراتها بمنطق السيادة الكاملة، دون أي اعتبارات تجارية أو اقتصادية.وأوضحت ان تشاد تعزز علاقاتها مع الدول الشريكة التي تقيم علاقاتها على أساس السيادة والاحترام المتبادل.وكتب رئيس تشاد، محمد إدريس ديبي، على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "لقد أصدرت تعليمات للحكومة بالتصرف وفقًا لمبادئ المعاملة بالمثل وتعليق منح التأشيرات لمواطني أمريكا".وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر حظر دخول مواطني عدة دول إلى الولايات المتحدة بسبب ما وصفه بـ"مخاطر تتعلق بالأمن القومي".

https://sarabic.ae/20230502/تقرير-أمريكي-يرصد-أكثر-الدول-العربية-وأقلها-حصولا-على-تأشيرات-دخول-إلى-أمريكا-1076564618.html

https://sarabic.ae/20250516/برلمانيان-تشاديان-لـسبوتنيك-المؤسسات-الدولية-تركت-بلادنا-بمفردها-في-مواجهة-تدفقات-اللاجئين-1100637741.html

https://sarabic.ae/20250605/دولة-أفريقية-تعلق-إصدار-التأشيرات-للأمريكيين-ردا-على-قرار-ترامب-1101357141.html

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