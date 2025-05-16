https://sarabic.ae/20250516/برلمانيان-تشاديان-لـسبوتنيك-المؤسسات-الدولية-تركت-بلادنا-بمفردها-في-مواجهة-تدفقات-اللاجئين-1100637741.html

برلمانيان تشاديان لـ"سبوتنيك": المؤسسات الدولية تركت بلادنا بمفردها في مواجهة تدفقات اللاجئين

برلمانيان تشاديان لـ"سبوتنيك": المؤسسات الدولية تركت بلادنا بمفردها في مواجهة تدفقات اللاجئين

سبوتنيك عربي

حذر برلمانيون تشاديون من تزايد أعداد اللاجئين من دول عدة في تشاد، وفي مقدمتهم السودانيين. 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T16:16+0000

2025-05-16T16:16+0000

2025-05-16T16:16+0000

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وقبل أيام، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء التزايد السريع في أعداد اللاجئين السودانيين العابرين إلى شرق تشاد، حيث وصل ما يقرب من 20 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، "معظمهم من النساء والأطفال المنهكين والمصدومين".وفي حديثها للصحفيين في جنيف من العاصمة التشادية إنجمينا، قالت ماغات غيس، ممثلة المفوضية في البلاد، إن هذا "التدفق المفاجئ" ناجم عن تصاعد العنف في منطقة شمال دارفور، والذي "يسبب نزوحا جماعيا بوتيرة مقلقة"، نتيجة "هجمات وحشية" شنتها جماعات مسلحة على مخيمات النازحين.وقالت السيدة غيس إنه على الرغم من الجهود الاستثنائية التي تبذلها المجتمعات والسلطات المحلية، فإن القدرة على استيعاب الوافدين الجدد "مُرهقة بشدة"، حيث تستضيف تشاد بالفعل 1.3 مليون لاجئ، من بينهم 794 ألف شخص عبروا الحدود مع السودان منذ بداية الصراع.في الإطار، قال برلمانيان تشاديان، إن إنجمينا قدمت كل ما تسطيع لمساعدة اللاجئين السودانيين وغيرهم على أراضيها، في ظل تقاعس من المؤسسات الدولية المعنية.قال البرلماني التشادي محمد صالح، إن العديد من المخاطر تهدد اللاجئين السودانيين في تشاد، خاصة بشأن ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، والحاجة لماء الشرب.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن فصل الصيف أشد خطورة، خاصة مع وجود لاجئين تشاديين إثر الاشتباكات التي تحدث على الحدود بين البلدين، إذ أصبحوا لاجئين في بلدهم.ولفت إلى أن تشاد قدمت الغالي والنفيس من أجل اللاجئين، كما أكد رئيس الجمهورية التشادية في زيارة سابقة لهم ضرورة تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم.وأوضح أن تشاد دولة فقيرة محدودة الإمكانيات، لكنها تجود بما تستطيع، رغم أنها تواجه بعض الصعوبات، بشأن الالتزام بكافة احتياجات اللاجئين في الأماكن التي يتواجدون بها.وشدد على أن المؤسسات الدولية المعنية بالهجرة واللجوء لديها تقصير كبير تجاه السودانيين في تشاد، واللاجئين الذين تدفقوا من وسط أفريقيا والكاميرون والدول الأخرى، وكذلك تجاه الدولة المضيفة.ويرى أن بلاده تعاونت مع جميع المؤسسات الدولية والأمم المتحدة، لكنها تركت بمفردها تواجه أعباء اللجوء وما يفرضه الوضع من تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية.وناشد البرلماني التشادي الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعاون مع تشاد والتخفيف من معاناة اللاجئين وتقديم الدعم اللازم للاجئين الذي انعكس بصورة كبيرة على الداخل التشادي.بدورها، قالت البرلمانية التشادية زينب بشير موسى، إن رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي أعطى تعليمات صارمة للحكومة تتعلق باللاجئين السودانيين في تشاد.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن تعليمات رئيس الجمهورية أكدت ضرورة معاملة السودانيين على الأراضي التشادية نفس معاملة أبناء الدولة دون تفرقة.ولفتت إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الآن دخول فصل الصيف، واحتياجات اللاجئين، وعملت على توفيرها والتعاون بشكل كبير، بما يلبي كل ما يحتاجون إليه.ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على تأمين كافة الأوضاع بدرجة كبيرة، بما يحفظ لهم الأمن وتوفير كل ما يحتاجون إليه.وذكر موقع "الأمم المتحدة، أنه من أصل 409 ملايين دولار المطلوبة للاستجابة لأزمة اللاجئين في تشاد في عام 2025، تم تمويل 20 في المائة فقط حتى الآن".وأوضحت المفوضية أن معظم اللاجئين وصلوا بلا أي شيء، ومن بينهم أشخاص لديهم احتياجات خاصة، بمن فيهم مصابون، وأطفال غير مصحوبين بذويهم، ونساء حوامل ومرضعات، وكبار السن. وشددت على ضرورة وقف الهجمات على المدنيين في السودان، وتوفير ممر آمن للفارين من أجل البقاء.

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