https://sarabic.ae/20250516/وزير-تشادي-يوضح-لـ-سبوتنيك-تفاصيل-مقتل-وإصابة-نحو-40-شخصا-جنوبي-البلاد-1100630711.html

وزير تشادي يوضح لـ "سبوتنيك" تفاصيل مقتل وإصابة نحو 40 شخصا جنوبي البلاد

وزير تشادي يوضح لـ "سبوتنيك" تفاصيل مقتل وإصابة نحو 40 شخصا جنوبي البلاد

سبوتنيك عربي

قال الأمين العام للحكومة التشادية الوزير صالح برمة، إن وفدا من الحكومة يتواجد بجنوب غرب تشاد، لمتابعة التحقيقات بشأن الاعتداءات المسلحة التي وقعت على أهالي... 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T14:33+0000

2025-05-16T14:33+0000

2025-05-16T14:33+0000

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وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن نحو 40 شخصا قتلوا إثر اعتداء عصابات مسلحة على أهالي القرية، فيما تجري الحكومة تحقيقات حول ملابسات الحادث.وأوضح الوزير أن الضحايا لم يقتلوا إثر اشتباكات كما تحدثت بعض المواقع، لكن العصابات المسلحة اعتدت على السكان المسالمين في القرية الواقعة جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى مقتل العشرات من بينهم الكثير من الأطفال والنساء.واستبعد الوزير أن تكون العصابات المسلحة المهاجمة على علاقة بأطراف خارجية، موضحًا أن التحقيقات جارية ويصعب الجزم بمعلومات دقيقة قبل انتهاء الحكومة من التحقيقات.وأكد انتقال وزير الأمن إلى المنطقة والعديد من المسؤولين لمباشرة التحقيقات بأنفسهم، وأن الحكومة ستعلن التفاصيل كافة في بيان لاحق.وكان المتحدث باسم الحكومة في تشاد، أعلن أن 35 شخصا قتلوا وأصيب ستة آخرون في اشتباك عنيف في إحدى القرى في منطقة لوجون أوكسيدنتال جنوب غربي البلاد، أمس الخميس.وأوضحت حكومة تشاد في بيان أن الحادث وقع في إحدى القرى، الأربعاء، دون توضيح ملابساته، مشيرة إلى أن قوات الأمن سرعان ما تدخلت في النزاع وسيطرت على الوضع قبل وصول وفد حكومي إلى مكان الحادث لتقديم الدعم للمتضررين.وأدانت الحكومة هذه الأعمال الهمجية، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمعرفة المتورطين في هذه الاشتباكات و ملاحقتهم قضائيا، كما دعت إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والحفاظ على السلام والوحدة الوطنية.عمليات إرهابية سابقةتعاني دول غرب أفريقيا من عمليات إرهابية متكررة على مدار السنوات الماضية، ففي شهر يونيو/ حزيران 2024، قتل 20 جنديا ومدنيا، في هجوم إرهابي في منطقة تاسيا، جنوبي النيجر.ونقل التلفزيون النيجيري الرسمي عن بيان لوزارة الدفاع أن "مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت قوات الأمن والجيش في منطقة تاسيا ما أدى إلى استشهاد 20 عسكريًا ومدني وإصابة تسعة آخرين".ويشهد إقليم تيلابيري، الواقع في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا).وذكر حينها أنه من المقرر أن تنتشر كتيبة من 1200 جندي من الجيش التشادي في منطقة المثلث الحدودي في إطار "مجموعة دول الساحل الخمس"، التي تضم خمس دول هي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، والتي تسعى للتعاون في مكافحة المتشددين منذ 2015.وفي 30 يونيو/ حزيران 2024، لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات إثر هجمات انتحارية نفذتها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية (المحظورة في روسيا ودول عدة) في مدينة غوزا في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.وتشهد المنطقة توترات في أكثر من بقعة، ما يشير إلى إعادة التوازنات في المنطقة، خاصة بعد سيطرة تنسيقية "حركات الأزواد" في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على قاعدة عسكرية جديدة للجيش شمالي مالي، لتشكل بذلك القاعدة الخامسة التي تسيطر عليها التنسيقية.مغادرة فرنسا لتشادوفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت القوات المسلحة الفرنسية والتشادية، رسميا، تسليم فرنسا أول قاعدة عسكرية لها في إطار انسحاب قواتها من تشاد.وبحسب وسائل إعلام فرنسية، ذكرت هيئة الأركان التشادية، أن القاعدة الواقعة في مدينة فايا شمالي البلاد، تم تسليمها رسميا للسلطات المحلية.وأضافت أنها ستعلن لاحقا عن مستجدات انسحاب القوات الفرنسية من قواعد أخرى في مدينة أبشي شرقي البلاد، والعاصمة نجامينا.وأوضحت أن القوات الفرنسية غادرت القاعدة باستخدام مركبات باتجاه نجامينا، التي تبعد 780 كيلومترا جنوبا، دون الإفصاح عن أعداد دقيقة للجنود.وكانت فرنسا تحتفظ بنحو ألف جندي في تشاد، ولكن السلطات التشادية، أعلنت، بشكل مفاجئ، إنهاء تعاونها العسكري مع فرنسا.وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت تشاد عن تنفيذ المرحلة الأولى من ترحيل القوات العسكرية الفرنسية المتمركزة في البلاد، وذلك بعد مغادرة الطائرات المقاتلة الفرنسية نهائيا.

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