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الخرطوم تعترض على تنظيم بريطانيا مؤتمرا بشأن السودان دون دعوة حكومته للمشاركة
الخرطوم تعترض على تنظيم بريطانيا مؤتمرا بشأن السودان دون دعوة حكومته للمشاركة
سبوتنيك عربي
انتقد وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، اليوم الأحد، "نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة، والميليشيا الإرهابية التي ترتكب إبادة... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T18:18+0000
2025-04-06T18:18+0000
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ووجه يوسف، رسالة خطية لنظيره البريطاني ديفيد لامي، أكد فيها اعتراض الخرطوم على عقد بلاده مؤتمرا بشأن السودان دون توجيه الدعوة للحكومة، مع دعوة دول أخرى تعد عمليا طرفا في الحرب على السودان وشعبه ودولته، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.وذكر الوزير، في رسالته، أن "كثيرين في السودان يتساءلون الآن ما هو حجم المزيد من الفظائع والمذابح التي ينبغي أن ترتكبها مليشيا الجنجويد ضد السودانيين قبل أن تعترف بريطانيا بها جماعة إرهابية".واعتبر الوزير السوداني، "دعوة الإمارات للمؤتمر تتيح لها الفرصة لتجميل صورتها، والتغطية على تورطها في جرائم الإبادة الجماعية في السودان" وفق وصفه، مؤكدا أن الحكومة البريطانية السابقة حالت دون أن يناقش مجلس الأمن تورط الإمارات في الحرب بالسودان في أبريل 2024.ودعت الرسالة، "الحكومة البريطانية لمراجعة سياستها نحو السودان والانخراط البناء مع حكومته، استنادا على الروابط التاريخية بين البلدين".جاء ذلك خلال بيان نقله موقع "سودان تربيون" عن الأعيسر، الذي كشف عن قيام الحكومة السودانية، بإسقاط مساعدات جوية للمدينة المحاصرة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250406/قنصلية-السودان-في-جدة-بصدد-إعادة-تنظيم-أوضاع-مواطنيها--1099253782.html
https://sarabic.ae/20250403/رغم-التحذيرات-الدولية-لا-يزال-المدنيون-في-دارفور-أهدافا-لطرفي-الحرب-في-السودان-1099202501.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, بريطانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, بريطانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

الخرطوم تعترض على تنظيم بريطانيا مؤتمرا بشأن السودان دون دعوة حكومته للمشاركة

18:18 GMT 06.04.2025
© AP Photo / Maxim Shemetovوزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف
وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Maxim Shemetov
تابعنا عبر
انتقد وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، اليوم الأحد، "نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة، والميليشيا الإرهابية التي ترتكب إبادة جماعية".
ووجه يوسف، رسالة خطية لنظيره البريطاني ديفيد لامي، أكد فيها اعتراض الخرطوم على عقد بلاده مؤتمرا بشأن السودان دون توجيه الدعوة للحكومة، مع دعوة دول أخرى تعد عمليا طرفا في الحرب على السودان وشعبه ودولته، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.
وذكر الوزير، في رسالته، أن "كثيرين في السودان يتساءلون الآن ما هو حجم المزيد من الفظائع والمذابح التي ينبغي أن ترتكبها مليشيا الجنجويد ضد السودانيين قبل أن تعترف بريطانيا بها جماعة إرهابية".
جدة التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
قنصلية السودان في جدة بصدد إعادة تنظيم أوضاع مواطنيها
06:33 GMT

وأشارت الرسالة إلى أن "الخارجية البريطانية ذكرت أن المشاركين في المؤتمر هم من يدعمون السلام في السودان، ومع ذلك تمت دعوة الإمارات، وتشاد وكينيا".

واعتبر الوزير السوداني، "دعوة الإمارات للمؤتمر تتيح لها الفرصة لتجميل صورتها، والتغطية على تورطها في جرائم الإبادة الجماعية في السودان" وفق وصفه، مؤكدا أن الحكومة البريطانية السابقة حالت دون أن يناقش مجلس الأمن تورط الإمارات في الحرب بالسودان في أبريل 2024.
ودعت الرسالة، "الحكومة البريطانية لمراجعة سياستها نحو السودان والانخراط البناء مع حكومته، استنادا على الروابط التاريخية بين البلدين".
واتهم المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر، في وقت سابق، دولًا غير محددة بتزويد قوات الدعم السريع السودانية، بصواريخ مضادة للطيران، في محاولة لتحويل الحصار البري على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور إلى حصار جوي كامل.
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
رغم التحذيرات الدولية.. لا يزال المدنيون في دارفور أهدافا لطرفي الحرب في السودان
3 أبريل, 20:27 GMT
جاء ذلك خلال بيان نقله موقع "سودان تربيون" عن الأعيسر، الذي كشف عن قيام الحكومة السودانية، بإسقاط مساعدات جوية للمدينة المحاصرة.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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