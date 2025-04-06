https://sarabic.ae/20250406/الخرطوم-تعترض-على-تنظيم-بريطانيا-مؤتمرا-بشأن-السودان-دون-دعوة-حكومته-للمشاركة-1099279892.html

الخرطوم تعترض على تنظيم بريطانيا مؤتمرا بشأن السودان دون دعوة حكومته للمشاركة

الخرطوم تعترض على تنظيم بريطانيا مؤتمرا بشأن السودان دون دعوة حكومته للمشاركة

سبوتنيك عربي

انتقد وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، اليوم الأحد، "نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة، والميليشيا الإرهابية التي ترتكب إبادة... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T18:18+0000

2025-04-06T18:18+0000

2025-04-06T18:18+0000

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ووجه يوسف، رسالة خطية لنظيره البريطاني ديفيد لامي، أكد فيها اعتراض الخرطوم على عقد بلاده مؤتمرا بشأن السودان دون توجيه الدعوة للحكومة، مع دعوة دول أخرى تعد عمليا طرفا في الحرب على السودان وشعبه ودولته، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.وذكر الوزير، في رسالته، أن "كثيرين في السودان يتساءلون الآن ما هو حجم المزيد من الفظائع والمذابح التي ينبغي أن ترتكبها مليشيا الجنجويد ضد السودانيين قبل أن تعترف بريطانيا بها جماعة إرهابية".واعتبر الوزير السوداني، "دعوة الإمارات للمؤتمر تتيح لها الفرصة لتجميل صورتها، والتغطية على تورطها في جرائم الإبادة الجماعية في السودان" وفق وصفه، مؤكدا أن الحكومة البريطانية السابقة حالت دون أن يناقش مجلس الأمن تورط الإمارات في الحرب بالسودان في أبريل 2024.ودعت الرسالة، "الحكومة البريطانية لمراجعة سياستها نحو السودان والانخراط البناء مع حكومته، استنادا على الروابط التاريخية بين البلدين".جاء ذلك خلال بيان نقله موقع "سودان تربيون" عن الأعيسر، الذي كشف عن قيام الحكومة السودانية، بإسقاط مساعدات جوية للمدينة المحاصرة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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https://sarabic.ae/20250403/رغم-التحذيرات-الدولية-لا-يزال-المدنيون-في-دارفور-أهدافا-لطرفي-الحرب-في-السودان-1099202501.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, بريطانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي