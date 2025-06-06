لافروف: استعادة حقوق السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا شرط للتوصل إلى تسوية دائمة

عربي
بوتين: الطائرات الروسية دون طيار هي الأكثر تطورا في العالم... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: ترامب يعرف أن روسيا سترد بشكل قوي جدا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الناتو يوافق على أكبر برنامج لإعادة التسليح منذ الحرب الباردة، والأمين العام للحلف يقول إنه سيبقى كتلة نووية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250606/لافروف-استعادة-حقوق-السكان-الناطقين-باللغة-الروسية-في-أوكرانيا-شرط-للتوصل-إلى-تسوية-دائمة-1101372845.html
لافروف: استعادة حقوق السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا شرط للتوصل إلى تسوية دائمة
لافروف: استعادة حقوق السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا شرط للتوصل إلى تسوية دائمة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن استعادة حقوق السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا، شرط روسيا للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للصراع... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T06:44+0000
2025-06-06T07:14+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095311424_0:10:2851:1614_1920x0_80_0_0_7cfae69b27ff2eb1ea7a939b04bfffe7.jpg
وقال لافروف، في خطاب يوم اللغة الروسية، نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "القوميون الأوكرانيون يعملون على إبادة كل شيء متعلق بروسيا. نظام كييف يكره اللغة الروسية بشكل خاص، وتم فرض حظر واسع على استخدامها".وتابع وزير الخارجية الروسي: "سنواصل مناقشة هذه المشكلة الحادة في المحافل الدولية، وسنصرّ على أن يكون حلها شرطًا أساسيًا لتسوية سلمية طويلة الأمد للصراع في أوكرانيا".ويوم أمس الخميس، عشية يوم اللغة الروسية، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، اجتماعًا لمجلس رئاسة روسيا، المعني بتنفيذ السياسة العامة في مجال دعم اللغة الروسية ولغات شعوب روسيا الاتحادية.ميدينسكي: الجانب الأوكراني تسلم مذكرة روسيا للدراسةلغة العمل والثقافة... لماذا يتزايد الطلب على اللغة الروسية في مصر؟
https://sarabic.ae/20250605/بوتين-يجب-تعزيز-مكانة-اللغة-الروسية-وأهميتها-في-المجال-الإنساني-العالمي-1101346578.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095311424_281:0:2816:1901_1920x0_80_0_0_07ac6c873c2109505fc8f5ea542cb00a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف: استعادة حقوق السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا شرط للتوصل إلى تسوية دائمة

06:44 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 07:14 GMT 06.06.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن استعادة حقوق السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا، شرط روسيا للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للصراع الأوكراني.
وقال لافروف، في خطاب يوم اللغة الروسية، نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "القوميون الأوكرانيون يعملون على إبادة كل شيء متعلق بروسيا. نظام كييف يكره اللغة الروسية بشكل خاص، وتم فرض حظر واسع على استخدامها".

وأضاف: "روسيا لن تترك الروس والناطقين بالروسية في هذا المأزق، وستضمن بالتأكيد استعادة حقوقهم القانونية، بما في ذلك حقهم في التحدث بلغتهم الأم بشكل كامل".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "سنواصل مناقشة هذه المشكلة الحادة في المحافل الدولية، وسنصرّ على أن يكون حلها شرطًا أساسيًا لتسوية سلمية طويلة الأمد للصراع في أوكرانيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
بوتين: يجب تعزيز مكانة اللغة الروسية وأهميتها في المجال الإنساني العالمي
أمس, 12:29 GMT
ويوم أمس الخميس، عشية يوم اللغة الروسية، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، اجتماعًا لمجلس رئاسة روسيا، المعني بتنفيذ السياسة العامة في مجال دعم اللغة الروسية ولغات شعوب روسيا الاتحادية.
ميدينسكي: الجانب الأوكراني تسلم مذكرة روسيا للدراسة
لغة العمل والثقافة... لماذا يتزايد الطلب على اللغة الروسية في مصر؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала