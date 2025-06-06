https://sarabic.ae/20250606/لافروف-استعادة-حقوق-السكان-الناطقين-باللغة-الروسية-في-أوكرانيا-شرط-للتوصل-إلى-تسوية-دائمة-1101372845.html
لافروف: استعادة حقوق السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا شرط للتوصل إلى تسوية دائمة
لافروف: استعادة حقوق السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا شرط للتوصل إلى تسوية دائمة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن استعادة حقوق السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا، شرط روسيا للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للصراع... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T06:44+0000
2025-06-06T06:44+0000
2025-06-06T07:14+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095311424_0:10:2851:1614_1920x0_80_0_0_7cfae69b27ff2eb1ea7a939b04bfffe7.jpg
وقال لافروف، في خطاب يوم اللغة الروسية، نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "القوميون الأوكرانيون يعملون على إبادة كل شيء متعلق بروسيا. نظام كييف يكره اللغة الروسية بشكل خاص، وتم فرض حظر واسع على استخدامها".وتابع وزير الخارجية الروسي: "سنواصل مناقشة هذه المشكلة الحادة في المحافل الدولية، وسنصرّ على أن يكون حلها شرطًا أساسيًا لتسوية سلمية طويلة الأمد للصراع في أوكرانيا".ويوم أمس الخميس، عشية يوم اللغة الروسية، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، اجتماعًا لمجلس رئاسة روسيا، المعني بتنفيذ السياسة العامة في مجال دعم اللغة الروسية ولغات شعوب روسيا الاتحادية.ميدينسكي: الجانب الأوكراني تسلم مذكرة روسيا للدراسةلغة العمل والثقافة... لماذا يتزايد الطلب على اللغة الروسية في مصر؟
https://sarabic.ae/20250605/بوتين-يجب-تعزيز-مكانة-اللغة-الروسية-وأهميتها-في-المجال-الإنساني-العالمي-1101346578.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095311424_281:0:2816:1901_1920x0_80_0_0_07ac6c873c2109505fc8f5ea542cb00a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف: استعادة حقوق السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا شرط للتوصل إلى تسوية دائمة
06:44 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 07:14 GMT 06.06.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن استعادة حقوق السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا، شرط روسيا للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للصراع الأوكراني.
وقال لافروف، في خطاب يوم اللغة الروسية، نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "القوميون الأوكرانيون يعملون على إبادة كل شيء متعلق بروسيا. نظام كييف يكره اللغة الروسية بشكل خاص، وتم فرض حظر واسع على استخدامها".
وأضاف: "روسيا لن تترك الروس والناطقين بالروسية في هذا المأزق، وستضمن بالتأكيد استعادة حقوقهم القانونية، بما في ذلك حقهم في التحدث بلغتهم الأم بشكل كامل".
وتابع وزير الخارجية الروسي: "سنواصل مناقشة هذه المشكلة الحادة في المحافل الدولية، وسنصرّ على أن يكون حلها شرطًا أساسيًا لتسوية سلمية طويلة الأمد للصراع في أوكرانيا".
ويوم أمس الخميس، عشية يوم اللغة الروسية، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، اجتماعًا لمجلس رئاسة روسيا، المعني بتنفيذ السياسة العامة في مجال دعم اللغة الروسية ولغات شعوب روسيا الاتحادية.