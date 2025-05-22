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لغة العمل والثقافة... لماذا يتزايد الطلب على اللغة الروسية في مصر؟
لغة العمل والثقافة... لماذا يتزايد الطلب على اللغة الروسية في مصر؟
سبوتنيك عربي
أفاد أستاذ في جامعة عين شمس المصرية، الدكتور محمد الجبالي، بأن عدد الكتب المترجمة من الروسية إلى العربية خلال العام الماضي، فاق بمرتين إلى ثلاث مرات ما تم... 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T11:50+0000
2025-05-22T11:50+0000
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وأكد الجبالي خلال منتدى "كوستوماروف" في موسكو، أن هذا الارتفاع يعكس الاهتمام المتزايد على الثقافة الروسية في مصر، حيث زاد عدد أقسام اللغة الروسية في الجامعات من قسمين قبل عشر سنوات إلى 12 قسمًا حاليًا، مع خطط لافتتاح أقسام جديدة استجابة للطلب المتزايد.وأضاف: "نحن لا نترجم الروايات فحسب، بل نترجم أيضًا جميع الكتب المهمة في السياسة والتاريخ والدراسات الإقليمية. وهذا، بالطبع، جسر بالغ الأهمية بين ثقافتين، وللترجمة دور بالغ الأهمية في مساعدتنا على التعارف بشكل أدق وأكثر صدقا ودون وسطاء".بدوره، أكد معوض أبانوب عادل الشحات، المدرس المساعد بقسم اللغة الروسية بكلية اللغات الأجنبية في جامعة عين شمس، أن اللغة الروسية تعتبر من أكثر اللغات انتشارا في مصر لأن معرفة اللغة تمكن الإنسان من الحصول على وظيفة جيدة.يذكر أن منتدى كوستوماروف، يعقد في الفترة من 21 إلى 24 مايو/أيار، في المعهد الحكومي للغة الروسية "بوشكين" في موسكو، حيث يناقش الخبراء قضايا تاريخ وتطور الدراسات اللغوية والإقليمية، وإدخال تقنيات وأساليب جديدة في دراسة وتدريس اللغة والأدب الروسي، وتطوير مشاريع الشباب في مجال الدراسات الروسية، وتشكيل كفاءات المتخصص الحديث في السوق.ويشارك في مناقشات المنتدى علماء ومعلمون ومعلمون روس بارزون، وممثلون عن أكبر الجامعات في مختلف مناطق روسيا، بالإضافة إلى روس أجانب من دول جنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ورابطة الدول المستقلة ومناطق أخرى.وأعلن غوسيف عن إطلاق الأولمبياد الدولي الحادي والعشرين لتلاميذ المدارس الأجانب الذين يدرسون اللغة الروسية، مما يعزز مكانة المنتدى كمنصة عالمية للتبادل الثقافي واللغوي.بوتين يجتمع مع السيسي في مدينة قازان الروسية... فيديوالسيسي يقف... الجيش المصري يتألق في الساحة الحمراء خلال عرض الذكرى الـ80 للنصر على النازية
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حصري, مصر, روسيا, العالم العربي
حصري, مصر, روسيا, العالم العربي

لغة العمل والثقافة... لماذا يتزايد الطلب على اللغة الروسية في مصر؟

11:50 GMT 22.05.2025
© Sputnik . Alexandra Vasinaأستاذ في جامعة "عين شمس"المصرية، محمد الجبالي
أستاذ في جامعة عين شمسالمصرية، محمد الجبالي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
© Sputnik . Alexandra Vasina
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أفاد أستاذ في جامعة عين شمس المصرية، الدكتور محمد الجبالي، بأن عدد الكتب المترجمة من الروسية إلى العربية خلال العام الماضي، فاق بمرتين إلى ثلاث مرات ما تم ترجمته خلال العقدين الماضيين.
وأكد الجبالي خلال منتدى "كوستوماروف" في موسكو، أن هذا الارتفاع يعكس الاهتمام المتزايد على الثقافة الروسية في مصر، حيث زاد عدد أقسام اللغة الروسية في الجامعات من قسمين قبل عشر سنوات إلى 12 قسمًا حاليًا، مع خطط لافتتاح أقسام جديدة استجابة للطلب المتزايد.

وقال الجبلي: "هذا لا يرتبط بالعمل فحسب، بل يرتبط أيضًا بحقيقة أن الأدب والثقافة الروسية قريبان من الأدب والثقافة المصرية. نحن نترجم ما معدله 35-40 عملاً كل عام. وبشكل عام، تمت ترجمة ما يزيد بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات عن ما تمت ترجمته خلال العقدين الماضيين. نحن نترجم كل شيء، الأدب الكلاسيكي والأدب الحديث".

وأضاف: "نحن لا نترجم الروايات فحسب، بل نترجم أيضًا جميع الكتب المهمة في السياسة والتاريخ والدراسات الإقليمية. وهذا، بالطبع، جسر بالغ الأهمية بين ثقافتين، وللترجمة دور بالغ الأهمية في مساعدتنا على التعارف بشكل أدق وأكثر صدقا ودون وسطاء".
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بدوره، أكد معوض أبانوب عادل الشحات، المدرس المساعد بقسم اللغة الروسية بكلية اللغات الأجنبية في جامعة عين شمس، أن اللغة الروسية تعتبر من أكثر اللغات انتشارا في مصر لأن معرفة اللغة تمكن الإنسان من الحصول على وظيفة جيدة.

وقال: "ليس من الصعب العثور على عمل هنا في موسكو. الفرص المتاحة رائعة. بعد فترة وجيزة، حصلت على وظيفة مترجم في إحدى القنوات التلفزيونية، وأعتقد أن زملائي الذين درسوا هنا سيجدون عملاً بسهولة. روسيا بلد ممتاز من حيث النمو المهني والعمل".

يذكر أن منتدى كوستوماروف، يعقد في الفترة من 21 إلى 24 مايو/أيار، في المعهد الحكومي للغة الروسية "بوشكين" في موسكو، حيث يناقش الخبراء قضايا تاريخ وتطور الدراسات اللغوية والإقليمية، وإدخال تقنيات وأساليب جديدة في دراسة وتدريس اللغة والأدب الروسي، وتطوير مشاريع الشباب في مجال الدراسات الروسية، وتشكيل كفاءات المتخصص الحديث في السوق.
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ويشارك في مناقشات المنتدى علماء ومعلمون ومعلمون روس بارزون، وممثلون عن أكبر الجامعات في مختلف مناطق روسيا، بالإضافة إلى روس أجانب من دول جنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ورابطة الدول المستقلة ومناطق أخرى.

وأكد رئيس معهد "بوشكين"، نيكيتا غوسيف، أن هناك أكثر من ستة آلاف مشارك من أكثر من 100 دولة يجتمعون لمناقشة قضايا تطوير تدريس اللغة الروسية والأدب، وتطبيق التقنيات الحديثة في هذا المجال، إلى جانب الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية.

وأعلن غوسيف عن إطلاق الأولمبياد الدولي الحادي والعشرين لتلاميذ المدارس الأجانب الذين يدرسون اللغة الروسية، مما يعزز مكانة المنتدى كمنصة عالمية للتبادل الثقافي واللغوي.
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