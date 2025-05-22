https://sarabic.ae/20250522/لغة-العمل-والثقافة-لماذا-يتزايد-الطلب-على-اللغة-الروسية-في-مصر؟-1100847944.html

لغة العمل والثقافة... لماذا يتزايد الطلب على اللغة الروسية في مصر؟

لغة العمل والثقافة... لماذا يتزايد الطلب على اللغة الروسية في مصر؟

سبوتنيك عربي

أفاد أستاذ في جامعة عين شمس المصرية، الدكتور محمد الجبالي، بأن عدد الكتب المترجمة من الروسية إلى العربية خلال العام الماضي، فاق بمرتين إلى ثلاث مرات ما تم... 22.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-22T11:50+0000

2025-05-22T11:50+0000

2025-05-22T11:50+0000

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وأكد الجبالي خلال منتدى "كوستوماروف" في موسكو، أن هذا الارتفاع يعكس الاهتمام المتزايد على الثقافة الروسية في مصر، حيث زاد عدد أقسام اللغة الروسية في الجامعات من قسمين قبل عشر سنوات إلى 12 قسمًا حاليًا، مع خطط لافتتاح أقسام جديدة استجابة للطلب المتزايد.وأضاف: "نحن لا نترجم الروايات فحسب، بل نترجم أيضًا جميع الكتب المهمة في السياسة والتاريخ والدراسات الإقليمية. وهذا، بالطبع، جسر بالغ الأهمية بين ثقافتين، وللترجمة دور بالغ الأهمية في مساعدتنا على التعارف بشكل أدق وأكثر صدقا ودون وسطاء".بدوره، أكد معوض أبانوب عادل الشحات، المدرس المساعد بقسم اللغة الروسية بكلية اللغات الأجنبية في جامعة عين شمس، أن اللغة الروسية تعتبر من أكثر اللغات انتشارا في مصر لأن معرفة اللغة تمكن الإنسان من الحصول على وظيفة جيدة.يذكر أن منتدى كوستوماروف، يعقد في الفترة من 21 إلى 24 مايو/أيار، في المعهد الحكومي للغة الروسية "بوشكين" في موسكو، حيث يناقش الخبراء قضايا تاريخ وتطور الدراسات اللغوية والإقليمية، وإدخال تقنيات وأساليب جديدة في دراسة وتدريس اللغة والأدب الروسي، وتطوير مشاريع الشباب في مجال الدراسات الروسية، وتشكيل كفاءات المتخصص الحديث في السوق.ويشارك في مناقشات المنتدى علماء ومعلمون ومعلمون روس بارزون، وممثلون عن أكبر الجامعات في مختلف مناطق روسيا، بالإضافة إلى روس أجانب من دول جنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ورابطة الدول المستقلة ومناطق أخرى.وأعلن غوسيف عن إطلاق الأولمبياد الدولي الحادي والعشرين لتلاميذ المدارس الأجانب الذين يدرسون اللغة الروسية، مما يعزز مكانة المنتدى كمنصة عالمية للتبادل الثقافي واللغوي.بوتين يجتمع مع السيسي في مدينة قازان الروسية... فيديوالسيسي يقف... الجيش المصري يتألق في الساحة الحمراء خلال عرض الذكرى الـ80 للنصر على النازية

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