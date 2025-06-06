https://sarabic.ae/20250606/مؤسسة-غزة-الإنسانية-تغلق-جميع-مواقع-توزيع-المساعدات-في-القطاع-حتى-إشعار-آخر-1101383220.html

"مؤسسة غزة الإنسانية" تغلق جميع مواقع توزيع المساعدات في القطاع حتى إشعار آخر

"مؤسسة غزة الإنسانية" تغلق جميع مواقع توزيع المساعدات في القطاع حتى إشعار آخر

سبوتنيك عربي

أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" (غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية)، اليوم الجمعة، إغلاق جميع مواقع توزيع المساعدات التابعة لها حتى إشعار آخر،... 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T10:59+0000

2025-06-06T10:59+0000

2025-06-06T10:59+0000

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وأكدت المؤسسة، التي بدأت الأسبوع الماضي بتوزيع وجبات على الفلسطينيين في قطاع غزة، في بيان، أنه من المقرر إعلان موعد إعادة فتح المواقع لاحقا.وكانت المؤسسة قد فتحت موقعين جنوبي قطاع غزة، الخميس الماضي، بعد إغلاق جميع مراكزها في اليوم السابق، بسبب وقائع إطلاق رصاص في محيط عملياتها، فيما تدير حتى الآن 4 مراكز توزيع.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الاثنين الماضي، بمقتل 3 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية، أن "القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص بشكل مباشر باتجاه المواطنين قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية غرب رفح، ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين وإصابة 35 آخرين".وقالت "حماس"، إن "إسرائيل تستخدم مراكز توزيع المساعدات الواقعة تحت سيطرتها كمصائد لاستدراج الجوعى وقتلهم".وحمّلت الحركة إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ قرارات عاجلة وملزمة لوقف هذه الآلية الدموية وفتح المعابر الإنسانية فورًا".

https://sarabic.ae/20250604/الأونروا-لـ-سبوتنيك-الآلية-الإسرائيلية-لا-تهدف-لإنهاء-المجاعة-في-غزة-ولا-بديل-عن-المنظومة-الأممية-1101314144.html

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