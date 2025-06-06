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"مؤسسة غزة الإنسانية" تغلق جميع مواقع توزيع المساعدات في القطاع حتى إشعار آخر
"مؤسسة غزة الإنسانية" تغلق جميع مواقع توزيع المساعدات في القطاع حتى إشعار آخر
سبوتنيك عربي
أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" (غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية)، اليوم الجمعة، إغلاق جميع مواقع توزيع المساعدات التابعة لها حتى إشعار آخر،... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T10:59+0000
2025-06-06T10:59+0000
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وأكدت المؤسسة، التي بدأت الأسبوع الماضي بتوزيع وجبات على الفلسطينيين في قطاع غزة، في بيان، أنه من المقرر إعلان موعد إعادة فتح المواقع لاحقا.وكانت المؤسسة قد فتحت موقعين جنوبي قطاع غزة، الخميس الماضي، بعد إغلاق جميع مراكزها في اليوم السابق، بسبب وقائع إطلاق رصاص في محيط عملياتها، فيما تدير حتى الآن 4 مراكز توزيع.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الاثنين الماضي، بمقتل 3 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية، أن "القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص بشكل مباشر باتجاه المواطنين قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية غرب رفح، ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين وإصابة 35 آخرين".وقالت "حماس"، إن "إسرائيل تستخدم مراكز توزيع المساعدات الواقعة تحت سيطرتها كمصائد لاستدراج الجوعى وقتلهم".وحمّلت الحركة إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ قرارات عاجلة وملزمة لوقف هذه الآلية الدموية وفتح المعابر الإنسانية فورًا".
https://sarabic.ae/20250604/الأونروا-لـ-سبوتنيك-الآلية-الإسرائيلية-لا-تهدف-لإنهاء-المجاعة-في-غزة-ولا-بديل-عن-المنظومة-الأممية-1101314144.html
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حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

"مؤسسة غزة الإنسانية" تغلق جميع مواقع توزيع المساعدات في القطاع حتى إشعار آخر

10:59 GMT 06.06.2025
© Photo / Social Media Imagesمشهد تدافع الناس من أجل الحصول على المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة
مشهد تدافع الناس من أجل الحصول على المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© Photo / Social Media Images
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أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" (غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية)، اليوم الجمعة، إغلاق جميع مواقع توزيع المساعدات التابعة لها حتى إشعار آخر، وحثت أبناء القطاع على الابتعاد عن هذه المواقع "حفاظًا على سلامتهم".
وأكدت المؤسسة، التي بدأت الأسبوع الماضي بتوزيع وجبات على الفلسطينيين في قطاع غزة، في بيان، أنه من المقرر إعلان موعد إعادة فتح المواقع لاحقا.
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
الأونروا لـ "سبوتنيك": الآلية الإسرائيلية لا تهدف لإنهاء المجاعة في غزة ولا بديل عن المنظومة الأممية
4 يونيو, 15:02 GMT
وكانت المؤسسة قد فتحت موقعين جنوبي قطاع غزة، الخميس الماضي، بعد إغلاق جميع مراكزها في اليوم السابق، بسبب وقائع إطلاق رصاص في محيط عملياتها، فيما تدير حتى الآن 4 مراكز توزيع.
وأوقفت "مؤسسة غزة الإنسانية" عمليات التوزيع، يوم الأربعاء الماضي، موضحة أنها تضغط على القوات الإسرائيلية من أجل تحسين وضع سلامة المدنيين الفلسطينيين خارج محيط أماكن عملياتها بعد مقتل عشرات الفلسطينيين بالرصاص قرب موقع التوزيع في رفح خلال 3 أيام متتالية، على حد قولها.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الاثنين الماضي، بمقتل 3 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية، أن "القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص بشكل مباشر باتجاه المواطنين قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية غرب رفح، ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين وإصابة 35 آخرين".
ومن جانبها، اتهمت حركة حماس الفلسطينية، الجيش الإسرائيلي بارتكاب "مجزرة وحشية" عبر استهداف آلاف الفلسطينيين أثناء توجههم إلى أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 35 قتيلا و150 جريحا، بحسب بيان رسمي للحركة.
وقالت "حماس"، إن "إسرائيل تستخدم مراكز توزيع المساعدات الواقعة تحت سيطرتها كمصائد لاستدراج الجوعى وقتلهم".
وحمّلت الحركة إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ قرارات عاجلة وملزمة لوقف هذه الآلية الدموية وفتح المعابر الإنسانية فورًا".
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