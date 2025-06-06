https://sarabic.ae/20250606/ماسك--يخسر-34-مليار-دولار-بعد-خلافه-مع-ترامب-1101371107.html

ماسك يخسر 34 مليار دولار بعد خلافه مع ترامب

ماسك يخسر 34 مليار دولار بعد خلافه مع ترامب

سبوتنيك عربي

خسر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، نحو 34 مليار دولار، في يوم واحد، نتيجة خلافه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب بيانات مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، وهي... 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T04:43+0000

2025-06-06T04:43+0000

2025-06-06T05:33+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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ووفقًا لتصنيف "بلومبيرغ" اليومي، خسر ماسك 33.9 مليار دولار، في يوم واحد، وتُقدر ثروته الآن بنحو 335 مليار دولار، ولا يزال يتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم.وكان ترامب، قد صرّح سابقًا، بأنه قد يلغي الدعم الحكومي والعقود الممنوحة لشركتي ماسك "تسلا" و"سبيس إكس". ثم انخفضت أسهم "تيسلا" بنحو 14.2% عند إغلاق السوق، يوم أمس الخميس، ما أدى إلى خسارة الشركة نحو 152 مليار دولار.كما دعا رجل الأعمال الأمريكي إلى إلغاء مشروع القانون، وردّ ترامب، قائلاً إنه يشعر بخيبة أمل من ماسك لأنه "قدّم له الكثير". ثمّ استطرد ماسك، قائلاً إنه كان السبب في وصول ترامب إلى الرئاسة، وفي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسر الانتخاباتالولايات المتحدة تبدأ تسريح موظفي وكالة التنمية الدولية في أوكرانيا

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