https://sarabic.ae/20250606/ماسك--يخسر-34-مليار-دولار-بعد-خلافه-مع-ترامب-1101371107.html
ماسك يخسر 34 مليار دولار بعد خلافه مع ترامب
ماسك يخسر 34 مليار دولار بعد خلافه مع ترامب
سبوتنيك عربي
خسر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، نحو 34 مليار دولار، في يوم واحد، نتيجة خلافه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب بيانات مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، وهي... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقًا لتصنيف "بلومبيرغ" اليومي، خسر ماسك 33.9 مليار دولار، في يوم واحد، وتُقدر ثروته الآن بنحو 335 مليار دولار، ولا يزال يتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم.وكان ترامب، قد صرّح سابقًا، بأنه قد يلغي الدعم الحكومي والعقود الممنوحة لشركتي ماسك "تسلا" و"سبيس إكس". ثم انخفضت أسهم "تيسلا" بنحو 14.2% عند إغلاق السوق، يوم أمس الخميس، ما أدى إلى خسارة الشركة نحو 152 مليار دولار.كما دعا رجل الأعمال الأمريكي إلى إلغاء مشروع القانون، وردّ ترامب، قائلاً إنه يشعر بخيبة أمل من ماسك لأنه "قدّم له الكثير". ثمّ استطرد ماسك، قائلاً إنه كان السبب في وصول ترامب إلى الرئاسة، وفي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسر الانتخاباتالولايات المتحدة تبدأ تسريح موظفي وكالة التنمية الدولية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يقترح-إنهاء-الدعم-لشركات-ماسك-1101363568.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ماسك يخسر 34 مليار دولار بعد خلافه مع ترامب
04:43 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 05:33 GMT 06.06.2025)
خسر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، نحو 34 مليار دولار، في يوم واحد، نتيجة خلافه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب بيانات مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، وهي قائمة تضم أغنى 500 شخص في العالم.
ووفقًا لتصنيف "بلومبيرغ" اليومي، خسر ماسك 33.9 مليار دولار، في يوم واحد، وتُقدر ثروته الآن بنحو 335 مليار دولار، ولا يزال يتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم.
ووفقا لـ"بلومبيرغ"، تعد هذه ثاني أكبر خسارة في تاريخ المؤشر، بعد الانخفاض الأكبر الذي شهده ماسك، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وكان ترامب، قد صرّح سابقًا، بأنه قد يلغي الدعم الحكومي والعقود الممنوحة لشركتي ماسك "تسلا" و"سبيس إكس". ثم انخفضت أسهم "تيسلا" بنحو 14.2% عند إغلاق السوق، يوم أمس الخميس، ما أدى إلى خسارة الشركة نحو 152 مليار دولار.
وكان هذا أكبر انخفاض في القيمة السوقية ليوم واحد على الإطلاق، وفقًا لشركة "فاكت سيت" البحثية.
ويوم أمس الخميس، اختلف ماسك وترامب، علنًا، حول تخفيضات الرئيس الأمريكي الجذرية في الإنفاق الفيدرالي، والتي وصفها ماسك بأنها "عمل بغيض مثير للاشمئزاز".
كما دعا رجل الأعمال الأمريكي إلى إلغاء مشروع القانون، وردّ ترامب، قائلاً إنه يشعر بخيبة أمل من ماسك لأنه "قدّم له الكثير". ثمّ استطرد ماسك، قائلاً إنه كان السبب في وصول ترامب إلى الرئاسة، وفي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.