https://sarabic.ae/20250605/ترامب-أشعر-بخيبة-أمل-تجاه-ماسك-والأخير-يرد-لولا-وجودي-لخسر-الانتخابات-1101362263.html

ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسر الانتخابات

ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسر الانتخابات

سبوتنيك عربي

انخفضت أسهم "تسلا"، شركة صناعة السيارات الأمريكية المملوكة لإيلون ماسك، اليوم الخميس، بأكثر من 8%، في ظل خلاف واضح بين الملياردير، والرئيس الأمريكي، دونالد... 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T18:20+0000

2025-06-05T18:20+0000

2025-06-05T18:20+0000

إيلون ماسك

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

شركة تسلا

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ووفقا لموقع "Investing.com" لرصد السوق، انخفضت أسهم شركة "تسلا"، اعتبارا من الساعة 17:42 بتوقيت غرينتش، بأكثر من 8.6% لتصل إلى أقل من 303.5 دولار. وكان إيلون ماسك قال، اليوم الخميس، إنه لم يطّلع على مشروع قانون الإنفاق الذي أُقرّ أخيرا، مخالفا بذلك تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أفادت بعكس ذلك. وكان ترامب قد قال للصحفيين إن ماسك كان على علم كامل بمحتوى مشروع القانون، ولم يعترض إلا بعد معرفته بخطط لإلغاء إلزامية السيارات الكهربائية. ورد ماسك عبر منصته "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هذا غير صحيح، لم أُطلع على القانون مطلقا، وقد تم تمريره في وقت متأخر بسرعة مذهلة لم تُتح لأي عضو في الكونغرس قراءته بالكامل". وتكهّن ترامب بأن ماسك، بعد مهاجمته لمشروع القانون، قد يتجه قريبا إلى توجيه انتقادات شخصية له. وكان ماسك قد وصف مشروع القانون هذا الأسبوع بأنه "عمل مقزز"، مطالبا الكونغرس برفضه أو تقديم بديل لا يرفع سقف الدين الأمريكي بخمسة تريليونات دولار. يشار إلى أن ماسك غادر منصبه، يوم الجمعة الماضي، بعد أن شغل رئاسة وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية منذ يناير/ كانو الثاني 2025.

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إيلون ماسك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, شركة تسلا