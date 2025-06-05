https://sarabic.ae/20250605/ترامب-أشعر-بخيبة-أمل-تجاه-ماسك-والأخير-يرد-لولا-وجودي-لخسر-الانتخابات-1101362263.html
ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسر الانتخابات
ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسر الانتخابات
سبوتنيك عربي
انخفضت أسهم "تسلا"، شركة صناعة السيارات الأمريكية المملوكة لإيلون ماسك، اليوم الخميس، بأكثر من 8%، في ظل خلاف واضح بين الملياردير، والرئيس الأمريكي، دونالد... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T18:20+0000
2025-06-05T18:20+0000
2025-06-05T18:20+0000
إيلون ماسك
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شركة تسلا
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ووفقا لموقع "Investing.com" لرصد السوق، انخفضت أسهم شركة "تسلا"، اعتبارا من الساعة 17:42 بتوقيت غرينتش، بأكثر من 8.6% لتصل إلى أقل من 303.5 دولار. وكان إيلون ماسك قال، اليوم الخميس، إنه لم يطّلع على مشروع قانون الإنفاق الذي أُقرّ أخيرا، مخالفا بذلك تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أفادت بعكس ذلك. وكان ترامب قد قال للصحفيين إن ماسك كان على علم كامل بمحتوى مشروع القانون، ولم يعترض إلا بعد معرفته بخطط لإلغاء إلزامية السيارات الكهربائية. ورد ماسك عبر منصته "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هذا غير صحيح، لم أُطلع على القانون مطلقا، وقد تم تمريره في وقت متأخر بسرعة مذهلة لم تُتح لأي عضو في الكونغرس قراءته بالكامل". وتكهّن ترامب بأن ماسك، بعد مهاجمته لمشروع القانون، قد يتجه قريبا إلى توجيه انتقادات شخصية له. وكان ماسك قد وصف مشروع القانون هذا الأسبوع بأنه "عمل مقزز"، مطالبا الكونغرس برفضه أو تقديم بديل لا يرفع سقف الدين الأمريكي بخمسة تريليونات دولار. يشار إلى أن ماسك غادر منصبه، يوم الجمعة الماضي، بعد أن شغل رئاسة وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية منذ يناير/ كانو الثاني 2025.
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إيلون ماسك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, شركة تسلا
إيلون ماسك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, شركة تسلا
ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسر الانتخابات
انخفضت أسهم "تسلا"، شركة صناعة السيارات الأمريكية المملوكة لإيلون ماسك، اليوم الخميس، بأكثر من 8%، في ظل خلاف واضح بين الملياردير، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
ووفقا لموقع "Investing.com" لرصد السوق، انخفضت أسهم شركة "تسلا"، اعتبارا من الساعة 17:42 بتوقيت غرينتش، بأكثر من 8.6% لتصل إلى أقل من 303.5 دولار.
وكان إيلون ماسك قال، اليوم الخميس، إنه لم يطّلع على مشروع قانون الإنفاق الذي أُقرّ أخيرا، مخالفا بذلك تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أفادت بعكس ذلك.
وكان ترامب قد قال للصحفيين إن ماسك كان على علم كامل بمحتوى مشروع القانون، ولم يعترض إلا بعد معرفته بخطط لإلغاء إلزامية السيارات الكهربائية.
ورد ماسك عبر منصته "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هذا غير صحيح، لم أُطلع على القانون مطلقا، وقد تم تمريره في وقت متأخر بسرعة مذهلة لم تُتح لأي عضو في الكونغرس قراءته بالكامل".
ورغم ذلك، أشار ترامب إلى أن علاقته بماسك كانت "رائعة"، لكنه شكك في استمرارها، خاصة في ظل انتقادات الأخير لمشروع القانون المدعوم من الجمهوريين.
وتكهّن ترامب بأن ماسك، بعد مهاجمته لمشروع القانون، قد يتجه قريبا إلى توجيه انتقادات شخصية له.
فيما زعم إيلون ماسك أن "ترامب كان سيخسر الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 من دون دعمه، وكان الديمقراطيون سيسيطرون على مجلس النواب".
وكان ماسك قد وصف مشروع القانون هذا الأسبوع بأنه "عمل مقزز"، مطالبا الكونغرس برفضه أو تقديم بديل لا يرفع سقف الدين الأمريكي بخمسة تريليونات دولار.
يشار إلى أن ماسك غادر منصبه، يوم الجمعة الماضي، بعد أن شغل رئاسة وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية منذ يناير/ كانو الثاني 2025.