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من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250605/ترامب-أشعر-بخيبة-أمل-تجاه-ماسك-والأخير-يرد-لولا-وجودي-لخسر-الانتخابات-1101362263.html
ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسر الانتخابات
ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسر الانتخابات
سبوتنيك عربي
انخفضت أسهم "تسلا"، شركة صناعة السيارات الأمريكية المملوكة لإيلون ماسك، اليوم الخميس، بأكثر من 8%، في ظل خلاف واضح بين الملياردير، والرئيس الأمريكي، دونالد... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T18:20+0000
2025-06-05T18:20+0000
إيلون ماسك
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
شركة تسلا
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ووفقا لموقع "Investing.com" لرصد السوق، انخفضت أسهم شركة "تسلا"، اعتبارا من الساعة 17:42 بتوقيت غرينتش، بأكثر من 8.6% لتصل إلى أقل من 303.5 دولار. وكان إيلون ماسك قال، اليوم الخميس، إنه لم يطّلع على مشروع قانون الإنفاق الذي أُقرّ أخيرا، مخالفا بذلك تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أفادت بعكس ذلك. وكان ترامب قد قال للصحفيين إن ماسك كان على علم كامل بمحتوى مشروع القانون، ولم يعترض إلا بعد معرفته بخطط لإلغاء إلزامية السيارات الكهربائية. ورد ماسك عبر منصته "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هذا غير صحيح، لم أُطلع على القانون مطلقا، وقد تم تمريره في وقت متأخر بسرعة مذهلة لم تُتح لأي عضو في الكونغرس قراءته بالكامل". وتكهّن ترامب بأن ماسك، بعد مهاجمته لمشروع القانون، قد يتجه قريبا إلى توجيه انتقادات شخصية له. وكان ماسك قد وصف مشروع القانون هذا الأسبوع بأنه "عمل مقزز"، مطالبا الكونغرس برفضه أو تقديم بديل لا يرفع سقف الدين الأمريكي بخمسة تريليونات دولار. يشار إلى أن ماسك غادر منصبه، يوم الجمعة الماضي، بعد أن شغل رئاسة وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية منذ يناير/ كانو الثاني 2025.
https://sarabic.ae/20250605/إيلون-ماسك-مهاجما-خطة-ترامب-ليس-من-المقبول-إفلاس-أمريكا-1101328572.html
https://sarabic.ae/20250316/مشهد-طريف-ترامب-ونجل-ماسك-ذو-الأربع-سنوات-يتصدران-مواقع-التواصل-فيديو-1098697826.html
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إيلون ماسك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, شركة تسلا
إيلون ماسك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, شركة تسلا

ترامب: أشعر بخيبة أمل تجاه ماسك.. والأخير يرد: لولا وجودي لخسر الانتخابات

18:20 GMT 05.06.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع، إيلون ماسك، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، 30 مايو/ آيار 2025، واشنطن
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع، إيلون ماسك، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، 30 مايو/ آيار 2025، واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
انخفضت أسهم "تسلا"، شركة صناعة السيارات الأمريكية المملوكة لإيلون ماسك، اليوم الخميس، بأكثر من 8%، في ظل خلاف واضح بين الملياردير، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
ووفقا لموقع "Investing.com" لرصد السوق، انخفضت أسهم شركة "تسلا"، اعتبارا من الساعة 17:42 بتوقيت غرينتش، بأكثر من 8.6% لتصل إلى أقل من 303.5 دولار.
وكان إيلون ماسك قال، اليوم الخميس، إنه لم يطّلع على مشروع قانون الإنفاق الذي أُقرّ أخيرا، مخالفا بذلك تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أفادت بعكس ذلك.
وكان ترامب قد قال للصحفيين إن ماسك كان على علم كامل بمحتوى مشروع القانون، ولم يعترض إلا بعد معرفته بخطط لإلغاء إلزامية السيارات الكهربائية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وابنه البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
إيلون ماسك مهاجما خطة ترامب: ليس من المقبول إفلاس أمريكا
06:53 GMT
ورد ماسك عبر منصته "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هذا غير صحيح، لم أُطلع على القانون مطلقا، وقد تم تمريره في وقت متأخر بسرعة مذهلة لم تُتح لأي عضو في الكونغرس قراءته بالكامل".
ورغم ذلك، أشار ترامب إلى أن علاقته بماسك كانت "رائعة"، لكنه شكك في استمرارها، خاصة في ظل انتقادات الأخير لمشروع القانون المدعوم من الجمهوريين.
وتكهّن ترامب بأن ماسك، بعد مهاجمته لمشروع القانون، قد يتجه قريبا إلى توجيه انتقادات شخصية له.

فيما زعم إيلون ماسك أن "ترامب كان سيخسر الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 من دون دعمه، وكان الديمقراطيون سيسيطرون على مجلس النواب".

دونالد ترامب برفقة نجل آيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
مشهد طريف... ترامب ونجل ماسك ذو الأربع سنوات يتصدران مواقع التواصل.. فيديو
16 مارس, 12:27 GMT
وكان ماسك قد وصف مشروع القانون هذا الأسبوع بأنه "عمل مقزز"، مطالبا الكونغرس برفضه أو تقديم بديل لا يرفع سقف الدين الأمريكي بخمسة تريليونات دولار.
يشار إلى أن ماسك غادر منصبه، يوم الجمعة الماضي، بعد أن شغل رئاسة وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية منذ يناير/ كانو الثاني 2025.
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