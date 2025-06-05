إيلون ماسك مهاجما خطة ترامب: ليس من المقبول إفلاس أمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250605/إيلون-ماسك-مهاجما-خطة-ترامب-ليس-من-المقبول-إفلاس-أمريكا-1101328572.html
إيلون ماسك مهاجما خطة ترامب: ليس من المقبول إفلاس أمريكا
إيلون ماسك مهاجما خطة ترامب: ليس من المقبول إفلاس أمريكا
سبوتنيك عربي
دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مواطني بلاده إلى الضغط على المشرعين لرفض مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب، الرئيسي للضرائب والإنفاق، والذي أثار جدلًا... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T06:53+0000
2025-06-05T06:53+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097701997_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_97d081a47d28b3faa26e06b4deb72383.jpg
ونشر إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، قائلا: "اتصل بعضو مجلس الشيوخ، اتصل بعضو الكونغرس. إفلاس أمريكا ليس مقبولًا، اجهضوا مشروع القانون".وانتقد ماسك بقوة ما يصفه الرئيس الأمريكي بـ"مشروع القانون الجميل الضخم"، بسبب رفعه سقف الدين على البلاد، دون تقليص كافٍ في الإنفاق، محذرًا من أن هذا الإجراء سيزيد العجز ويسرّع من نمو الدين الوطني.ووصف إيلون ماسك هذا المشروع، في وقت سابق، بأنه "فظاعة مقززة"، محذرًا المشرعين من أنهم سيواجهون غضب الناخبين في انتخابات التجديد النصفي في العام 2026، في حال دعمهم للخطة.بينما شكك مايك جونسون في دوافع ماسك، منوّهًا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن تقليصًا في الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية، ما قد يؤثر سلبا على شركة "تسلا"، التي يملكها إيلون ماسك.ويشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي، قد مرر التشريع في شهر مايو/ أيار الماضي، بفارق ضئيل، لكنه يواجه مقاومة في مجلس الشيوخ، بما في ذلك من بعض أعضاء الحزب الجمهوري، الذي يسيطر على كلا المجلسين.
https://sarabic.ae/20250403/البيت-الأبيض-يحسم-جدل-مغادرة-إيلون-ماسك-منصبه-في-إدارة-ترامب-1099196973.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097701997_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_2e7f5d3db34c471be6d85a9af75c5a40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

إيلون ماسك مهاجما خطة ترامب: ليس من المقبول إفلاس أمريكا

06:53 GMT 05.06.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وابنه البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وابنه البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مواطني بلاده إلى الضغط على المشرعين لرفض مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب، الرئيسي للضرائب والإنفاق، والذي أثار جدلًا واسعًا.
ونشر إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، قائلا: "اتصل بعضو مجلس الشيوخ، اتصل بعضو الكونغرس. إفلاس أمريكا ليس مقبولًا، اجهضوا مشروع القانون".
وانتقد ماسك بقوة ما يصفه الرئيس الأمريكي بـ"مشروع القانون الجميل الضخم"، بسبب رفعه سقف الدين على البلاد، دون تقليص كافٍ في الإنفاق، محذرًا من أن هذا الإجراء سيزيد العجز ويسرّع من نمو الدين الوطني.
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
البيت الأبيض يحسم جدل مغادرة إيلون ماسك منصبه في إدارة ترامب
3 أبريل, 16:55 GMT
ووصف إيلون ماسك هذا المشروع، في وقت سابق، بأنه "فظاعة مقززة"، محذرًا المشرعين من أنهم سيواجهون غضب الناخبين في انتخابات التجديد النصفي في العام 2026، في حال دعمهم للخطة.
ويأتي هذا التصريح، في وقت لم يرد الرئيس ترامب بشكل مباشر على حملة إيلون ماسك، إلا أن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، قال عقب حديثه مع ترامب، إن الأخير "لم يكن سعيدا".
بينما شكك مايك جونسون في دوافع ماسك، منوّهًا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن تقليصًا في الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية، ما قد يؤثر سلبا على شركة "تسلا"، التي يملكها إيلون ماسك.
ويشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي، قد مرر التشريع في شهر مايو/ أيار الماضي، بفارق ضئيل، لكنه يواجه مقاومة في مجلس الشيوخ، بما في ذلك من بعض أعضاء الحزب الجمهوري، الذي يسيطر على كلا المجلسين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала