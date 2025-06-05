https://sarabic.ae/20250605/إيلون-ماسك-مهاجما-خطة-ترامب-ليس-من-المقبول-إفلاس-أمريكا-1101328572.html
إيلون ماسك مهاجما خطة ترامب: ليس من المقبول إفلاس أمريكا
إيلون ماسك مهاجما خطة ترامب: ليس من المقبول إفلاس أمريكا
سبوتنيك عربي
دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مواطني بلاده إلى الضغط على المشرعين لرفض مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب، الرئيسي للضرائب والإنفاق، والذي أثار جدلًا... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T06:53+0000
2025-06-05T06:53+0000
2025-06-05T06:53+0000
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ونشر إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، قائلا: "اتصل بعضو مجلس الشيوخ، اتصل بعضو الكونغرس. إفلاس أمريكا ليس مقبولًا، اجهضوا مشروع القانون".وانتقد ماسك بقوة ما يصفه الرئيس الأمريكي بـ"مشروع القانون الجميل الضخم"، بسبب رفعه سقف الدين على البلاد، دون تقليص كافٍ في الإنفاق، محذرًا من أن هذا الإجراء سيزيد العجز ويسرّع من نمو الدين الوطني.ووصف إيلون ماسك هذا المشروع، في وقت سابق، بأنه "فظاعة مقززة"، محذرًا المشرعين من أنهم سيواجهون غضب الناخبين في انتخابات التجديد النصفي في العام 2026، في حال دعمهم للخطة.بينما شكك مايك جونسون في دوافع ماسك، منوّهًا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن تقليصًا في الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية، ما قد يؤثر سلبا على شركة "تسلا"، التي يملكها إيلون ماسك.ويشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي، قد مرر التشريع في شهر مايو/ أيار الماضي، بفارق ضئيل، لكنه يواجه مقاومة في مجلس الشيوخ، بما في ذلك من بعض أعضاء الحزب الجمهوري، الذي يسيطر على كلا المجلسين.
https://sarabic.ae/20250403/البيت-الأبيض-يحسم-جدل-مغادرة-إيلون-ماسك-منصبه-في-إدارة-ترامب-1099196973.html
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سبوتنيك عربي
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
إيلون ماسك مهاجما خطة ترامب: ليس من المقبول إفلاس أمريكا
دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مواطني بلاده إلى الضغط على المشرعين لرفض مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب، الرئيسي للضرائب والإنفاق، والذي أثار جدلًا واسعًا.
ونشر إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، قائلا: "اتصل بعضو مجلس الشيوخ، اتصل بعضو الكونغرس. إفلاس أمريكا ليس مقبولًا، اجهضوا مشروع القانون".
وانتقد ماسك بقوة ما يصفه الرئيس الأمريكي بـ"مشروع القانون الجميل الضخم"، بسبب رفعه سقف الدين على البلاد، دون تقليص كافٍ في الإنفاق، محذرًا من أن هذا الإجراء سيزيد العجز ويسرّع من نمو الدين الوطني.
ووصف إيلون ماسك هذا المشروع، في وقت سابق، بأنه "فظاعة مقززة"، محذرًا المشرعين من أنهم سيواجهون غضب الناخبين في انتخابات التجديد النصفي في العام 2026، في حال دعمهم للخطة.
ويأتي هذا التصريح، في وقت لم يرد الرئيس ترامب بشكل مباشر على حملة إيلون ماسك
، إلا أن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، قال عقب حديثه مع ترامب، إن الأخير "لم يكن سعيدا".
بينما شكك مايك جونسون في دوافع ماسك، منوّهًا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن تقليصًا في الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية
، ما قد يؤثر سلبا على شركة "تسلا"، التي يملكها إيلون ماسك.
ويشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي، قد مرر التشريع في شهر مايو/ أيار الماضي، بفارق ضئيل، لكنه يواجه مقاومة في مجلس الشيوخ، بما في ذلك من بعض أعضاء الحزب الجمهوري، الذي يسيطر على كلا المجلسين.