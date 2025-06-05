https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يقترح-إنهاء-الدعم-لشركات-ماسك-1101363568.html

ترامب يقترح إنهاء الدعم لشركات ماسك

ترامب يقترح إنهاء الدعم لشركات ماسك

سبوتنيك عربي

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خضم خلافه مع رجل الأعمال، إيلون ماسك، إنهاء الإعانات والعقود الحكومية لشركاته لتوفير "مليارات ومليارات الدولارات" من... 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T19:05+0000

2025-06-05T19:05+0000

2025-06-05T19:05+0000

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وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أسهل طريقة لتوفير مليارات ومليارات الدولارات من الميزانية هي وقف الإعانات والعقود الحكومية لإيلون. لطالما تساءلت عن سبب عدم قيام بايدن بذلك!".وفي وقت سابق من اليوم، انخفضت أسهم "تسلا"، شركة صناعة السيارات الأمريكية المملوكة لإيلون ماسك، بأكثر من 8%، في ظل خلاف واضح بين الملياردير، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.ووفقا لموقع "Investing.com" لرصد السوق، انخفضت أسهم شركة "تسلا"، اعتبارا من الساعة 17:42 بتوقيت غرينتش، بأكثر من 8.6% لتصل إلى أقل من 303.5 دولار.وكان ترامب قد قال للصحفيين إن ماسك كان على علم كامل بمحتوى مشروع القانون، ولم يعترض إلا بعد معرفته بخطط لإلغاء إلزامية السيارات الكهربائية.ورد ماسك عبر منصته "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هذا غير صحيح، لم أُطلع على القانون مطلقا، وقد تم تمريره في وقت متأخر بسرعة مذهلة لم تُتح لأي عضو في الكونغرس قراءته بالكامل".ورغم ذلك، أشار ترامب إلى أن علاقته بماسك كانت "رائعة"، لكنه شكك في استمرارها، خاصة في ظل انتقادات الأخير لمشروع القانون المدعوم من الجمهوريين.وتكهّن ترامب بأن ماسك، بعد مهاجمته لمشروع القانون، قد يتجه قريبا إلى توجيه انتقادات شخصية له.وكان ماسك قد وصف مشروع القانون هذا الأسبوع بأنه "عمل مقزز"، مطالبا الكونغرس برفضه أو تقديم بديل لا يرفع سقف الدين الأمريكي بخمسة تريليونات دولار.يشار إلى أن ماسك غادر منصبه، يوم الجمعة الماضي، بعد أن شغل رئاسة وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية منذ يناير/ كانو الثاني 2025.إيلون ماسك مهاجما خطة ترامب: ليس من المقبول إفلاس أمريكاالبيت الأبيض يحسم جدل مغادرة إيلون ماسك منصبه في إدارة ترامب

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https://sarabic.ae/20250605/إيلون-ماسك-مهاجما-خطة-ترامب-ليس-من-المقبول-إفلاس-أمريكا-1101328572.html

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