https://sarabic.ae/20250607/إطلاق-نظام-إنذار-زلزالي-سريع-في-طهران-لتعزيز-إدارة-الأزمات-1101414754.html
إطلاق نظام إنذار زلزالي سريع في طهران لتعزيز إدارة الأزمات
إطلاق نظام إنذار زلزالي سريع في طهران لتعزيز إدارة الأزمات
سبوتنيك عربي
قررت السلطات الإيرانية إطلاق نظام إنذار زلزالي سريع بالتعاون بين منظمة الوقاية وإدارة الأزمات في مدينة طهران، والمعهد الدولي لعلم الزلازل والهندسة الزلزالية. 07.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت وكالة "مهر"، إن منظمة الوقاية وإدارة الأزمات في العاصمة الإيرانية طهران، وقّعت محضر تعاون مشترك مع المعهد الدولي لعلم الزلازل والهندسة الزلزالية، وذلك خلال اجتماع حضره مسؤولون من الجهتين.وأكد رئيس المعهد الدولي لعلم الزلازل كامبد أميني حسيني، على ضرورة الدقة في تنفيذ المشروع، محذرًا من العواقب الخطيرة لأي إنذار خاطئ، وأوضح أن المعهد سيلعب دور المستشار العلمي للمشروع بالتعاون مع منظمة إدارة الأزمات.من جهته، أكد رئيس منظمة إدارة الأزمات في طهران، علي نصيري، على أهمية المشروع، مشيرًا إلى أن نظام الإنذار الزلزالي السريع بدأ تطويره قبل سنوات بالشراكة مع اليابان.وأشار نصيري إلى أن الاستراتيجية الرئيسية للمنظمة، منذ توليه رئاستها، ترتكز على تأمين المدينة، معربًا عن أمله في إتمام مراحل التنفيذ قريبًا.كما لفت إلى أن التحديات التنظيمية والتنسيق بين المؤسسات قد تكون أكثر تعقيدًا من الجوانب الفنية، مع تأكيده على المضي قدمًا لتحقيق نتائج تُحتذى في المدن الكبرى.ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن كمالوندي، أن منشأة نطنز النووية مصممة لتحمل زلازل بقوة أعلى بكثير من تلك التي حدثت، ما يضمن سلامتها حتى في حالات الهزات الأرضية القوية.يأتي ذلك بعدما ضربت منطقة نطنز 3 زلازل، قبل نحو 3 أشهر بلغت قوتها 5 و3.4 و4.5 درجات على مقياس ريختر، ولم تسفر الهزات عن أي خسائر بشرية، لكنها تسببت في أضرار لبعض الممتلكات والمباني.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
إطلاق نظام إنذار زلزالي سريع في طهران لتعزيز إدارة الأزمات
قررت السلطات الإيرانية إطلاق نظام إنذار زلزالي سريع بالتعاون بين منظمة الوقاية وإدارة الأزمات في مدينة طهران، والمعهد الدولي لعلم الزلازل والهندسة الزلزالية.
وقالت وكالة
"مهر"، إن منظمة الوقاية وإدارة الأزمات في العاصمة الإيرانية طهران، وقّعت محضر تعاون مشترك مع المعهد الدولي لعلم الزلازل والهندسة الزلزالية، وذلك خلال اجتماع حضره مسؤولون من الجهتين.
وأكد رئيس المعهد الدولي لعلم الزلازل كامبد أميني حسيني، على ضرورة الدقة في تنفيذ المشروع، محذرًا من العواقب الخطيرة لأي إنذار خاطئ، وأوضح أن المعهد سيلعب دور المستشار العلمي للمشروع بالتعاون مع منظمة إدارة الأزمات.
من جهته، أكد رئيس منظمة إدارة الأزمات في طهران، علي نصيري، على أهمية المشروع، مشيرًا إلى أن نظام الإنذار الزلزالي السريع بدأ تطويره قبل سنوات بالشراكة مع اليابان.
وأضاف أن النظام يعد أحد أبرز الإجراءات ضمن 15 إجراءً مُصممًا لتأمين العاصمة، مؤكدًا أن الهدف يتجاوز مجرد الإنذار إلى تحقيق الأمان الشامل لطهران.
وأشار نصيري إلى أن الاستراتيجية الرئيسية للمنظمة، منذ توليه رئاستها، ترتكز على تأمين المدينة، معربًا عن أمله في إتمام مراحل التنفيذ قريبًا.
كما لفت إلى أن التحديات التنظيمية والتنسيق بين المؤسسات قد تكون أكثر تعقيدًا من الجوانب الفنية، مع تأكيده على المضي قدمًا لتحقيق نتائج تُحتذى في المدن الكبرى.
وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قد صرح في وقت سابق، بأن الزلازل التي ضربت منطقة نطنز، في مارس/ آذار الماضي، لم تؤثر على المنشآت النووية في المنطقة.
ونقلت وكالة
"مهر" للأنباء عن كمالوندي، أن منشأة نطنز النووية مصممة لتحمل زلازل بقوة أعلى بكثير من تلك التي حدثت، ما يضمن سلامتها حتى في حالات الهزات الأرضية القوية.
يأتي ذلك بعدما ضربت منطقة نطنز 3 زلازل، قبل نحو 3 أشهر بلغت قوتها 5 و3.4 و4.5 درجات على مقياس ريختر، ولم تسفر الهزات عن أي خسائر بشرية، لكنها تسببت في أضرار لبعض الممتلكات والمباني.