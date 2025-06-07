محمد بن سلمان يثير تفاعلا عقب تقبيله يد أحد الحاضرين خلال تهنئة عيد الأضحى... فيديو
09:21 GMT 07.06.2025 (تم التحديث: 09:34 GMT 07.06.2025)
© Photo / xولي العهد السعودي، محمد بن سلمان
© Photo / x
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أثار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مشاهد رصدته وهو يقبّل يد أحد الحاضرين بمراسم استقبال المهنئين بعيد الأضحى 2025.
ويظهر ولي العهد السعودي، وهو يقبّل يد أخيه الأمير سلطان بن سلمان، الأمر الذي أثار استحسانًا واسعًا بين نشطاء وصفوا هذه الحركة بأنها في منتهى الأخلاق والاحترام والتقدير لفارق العمر.
تعلم من أكاديمية آل سعود؛ الأخلاق والاحترام والجود 🎖️🇸🇦— سلطان النفيعي (@sultanalnefaie) June 6, 2025
شاهد احترام وتقدير الأخ الكبير، #محمد_بن_سلمان بكل شيء أمير 🫡#ولي_العهد_يستقبل_المهنئين #عيد_الاضحى #عيد_الأضحى_المبارك #عيد_الاضحى pic.twitter.com/Jcl3izBAGf
وكان ولي العهد السعودي ونيابة عن الملك سلمان، قد استقبل في الديوان الملكي بقصر منى، أمس الجمعة، المهنئين بعيد الأضحى، وكان منهم رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وعدد من الأمراء والمفتي العام للمملكة، وعدد من العلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون الخليجي والوزراء.
وألقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الجمعة، كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى، هنأ فيها المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام، سائلا الله أن "يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة والمسلمين في أنحاء العالم بالخير والسلام".
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وأكد ابن سلمان، خلال استقباله المهنئين بعيد الأضحى في الديوان الملكي بقصر منى، أن "النجاحات المتواصلة التي تحققت في خدمة ضيوف الرحمن جاءت نتيجة لجهود الدولة في العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة"، مشددًا على "استمرار العمل لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج".
وأشاد ولي العهد السعودي بالجهود التي يبذلها العاملون في مختلف قطاعات الدولة، والمتطوعون من الرجال والنساء، في تنفيذ سياسة المملكة الرامية إلى تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أمن وسكينة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
ووصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس الماضي، إلى منى لكي يشرف على راحة الحجاج، وما يُقدم لهم من خدمات وتسهيلات، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، وذلك نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.