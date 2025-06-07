https://sarabic.ae/20250607/الأمير-محمد-بن-سلمان-يثير-تفاعلا-واسعا-ويقبل-يد-أحد-الحاضرين-خلال-التهنئة-بعيد-الأضحى--1101412615.html

محمد بن سلمان يثير تفاعلا عقب تقبيله يد أحد الحاضرين خلال تهنئة عيد الأضحى... فيديو

محمد بن سلمان يثير تفاعلا عقب تقبيله يد أحد الحاضرين خلال تهنئة عيد الأضحى... فيديو

سبوتنيك عربي

أثار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مشاهد رصدته وهو يقبّل يد أحد الحاضرين بمراسم استقبال المهنئين... 07.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-07T09:21+0000

2025-06-07T09:21+0000

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ويظهر ولي العهد السعودي، وهو يقبّل يد أخيه الأمير سلطان بن سلمان، الأمر الذي أثار استحسانًا واسعًا بين نشطاء وصفوا هذه الحركة بأنها في منتهى الأخلاق والاحترام والتقدير لفارق العمر.وكان ولي العهد السعودي ونيابة عن الملك سلمان، قد استقبل في الديوان الملكي بقصر منى، أمس الجمعة، المهنئين بعيد الأضحى، وكان منهم رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وعدد من الأمراء والمفتي العام للمملكة، وعدد من العلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون الخليجي والوزراء.وأكد ابن سلمان، خلال استقباله المهنئين بعيد الأضحى في الديوان الملكي بقصر منى، أن "النجاحات المتواصلة التي تحققت في خدمة ضيوف الرحمن جاءت نتيجة لجهود الدولة في العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة"، مشددًا على "استمرار العمل لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج".ووصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس الماضي، إلى منى لكي يشرف على راحة الحجاج، وما يُقدم لهم من خدمات وتسهيلات، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، وذلك نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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