محمد بن سلمان يثير تفاعلا عقب تقبيله يد أحد الحاضرين خلال تهنئة عيد الأضحى... فيديو

عربي
القوات الروسية تنفذ ضربات جماعية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية ومخازن المسيرات الأوكرانية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الناتو يوافق على أكبر برنامج لإعادة التسليح منذ الحرب الباردة، والأمين العام للحلف يقول إنه سيبقى كتلة نووية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
11:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
16:33 GMT
26 د
مساحة حرة
المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية تدخل حالة من الجمود.. ما الأسباب؟
17:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250607/الأمير-محمد-بن-سلمان-يثير-تفاعلا-واسعا-ويقبل-يد-أحد-الحاضرين-خلال-التهنئة-بعيد-الأضحى--1101412615.html
محمد بن سلمان يثير تفاعلا عقب تقبيله يد أحد الحاضرين خلال تهنئة عيد الأضحى... فيديو
محمد بن سلمان يثير تفاعلا عقب تقبيله يد أحد الحاضرين خلال تهنئة عيد الأضحى... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مشاهد رصدته وهو يقبّل يد أحد الحاضرين بمراسم استقبال المهنئين... 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T09:21+0000
2025-06-07T09:34+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الحج
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100504932_16:0:1205:669_1920x0_80_0_0_376efcdfcd768b3a7c805de4338177d2.jpg
ويظهر ولي العهد السعودي، وهو يقبّل يد أخيه الأمير سلطان بن سلمان، الأمر الذي أثار استحسانًا واسعًا بين نشطاء وصفوا هذه الحركة بأنها في منتهى الأخلاق والاحترام والتقدير لفارق العمر.وكان ولي العهد السعودي ونيابة عن الملك سلمان، قد استقبل في الديوان الملكي بقصر منى، أمس الجمعة، المهنئين بعيد الأضحى، وكان منهم رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وعدد من الأمراء والمفتي العام للمملكة، وعدد من العلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون الخليجي والوزراء.وأكد ابن سلمان، خلال استقباله المهنئين بعيد الأضحى في الديوان الملكي بقصر منى، أن "النجاحات المتواصلة التي تحققت في خدمة ضيوف الرحمن جاءت نتيجة لجهود الدولة في العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة"، مشددًا على "استمرار العمل لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج".ووصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس الماضي، إلى منى لكي يشرف على راحة الحجاج، وما يُقدم لهم من خدمات وتسهيلات، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، وذلك نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
https://sarabic.ae/20250605/1101333559.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100504932_197:0:1089:669_1920x0_80_0_0_d277e74d22ddb556f9ca6d175e38f70b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

محمد بن سلمان يثير تفاعلا عقب تقبيله يد أحد الحاضرين خلال تهنئة عيد الأضحى... فيديو

09:21 GMT 07.06.2025 (تم التحديث: 09:34 GMT 07.06.2025)
© Photo / xولي العهد السعودي، محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
أثار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مشاهد رصدته وهو يقبّل يد أحد الحاضرين بمراسم استقبال المهنئين بعيد الأضحى 2025.
ويظهر ولي العهد السعودي، وهو يقبّل يد أخيه الأمير سلطان بن سلمان، الأمر الذي أثار استحسانًا واسعًا بين نشطاء وصفوا هذه الحركة بأنها في منتهى الأخلاق والاحترام والتقدير لفارق العمر.
وكان ولي العهد السعودي ونيابة عن الملك سلمان، قد استقبل في الديوان الملكي بقصر منى، أمس الجمعة، المهنئين بعيد الأضحى، وكان منهم رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وعدد من الأمراء والمفتي العام للمملكة، وعدد من العلماء والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون الخليجي والوزراء.
وألقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الجمعة، كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى، هنأ فيها المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام، سائلا الله أن "يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة والمسلمين في أنحاء العالم بالخير والسلام".
Мусульманские паломники собираются на равнине Арафат, во время ежегодного паломничества Хадж, Саудовская Аравия - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
وسائط متعددة
الوقوف على عرفات... أسمى لحظات الخشوع في رحلة الحج
5 يونيو, 09:50 GMT
وأكد ابن سلمان، خلال استقباله المهنئين بعيد الأضحى في الديوان الملكي بقصر منى، أن "النجاحات المتواصلة التي تحققت في خدمة ضيوف الرحمن جاءت نتيجة لجهود الدولة في العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة"، مشددًا على "استمرار العمل لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج".
وأشاد ولي العهد السعودي بالجهود التي يبذلها العاملون في مختلف قطاعات الدولة، والمتطوعون من الرجال والنساء، في تنفيذ سياسة المملكة الرامية إلى تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أمن وسكينة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
ووصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس الماضي، إلى منى لكي يشرف على راحة الحجاج، وما يُقدم لهم من خدمات وتسهيلات، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، وذلك نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала