https://sarabic.ae/20250607/الصين-تطلق-بنجاح-أقمارا-صناعية-جديدة-ضمن-مجموعة-الإنترنت-1101410290.html
الصين تطلق بنجاح أقمارا صناعية جديدة ضمن "مجموعة الإنترنت"
الصين تطلق بنجاح أقمارا صناعية جديدة ضمن "مجموعة الإنترنت"
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين، أمس الجمعة، عن إطلاق ناجح لمجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للمدار الأرضي المنخفض من مركز "تاي يوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي... 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T07:08+0000
2025-06-07T07:08+0000
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وقالت وكالة "شينخوا"، نقلا عن مركز "تاي يوان" إن صاروخا من طراز "لونج مارتش-6" المعدّل حمل المجموعة التي تمثل الدفعة الرابعة من الأقمار المصممة لتشكيل كوكبة الإنترنت الفضائية، حيث انطلق في الساعة 4:45 صباحًا بتوقيت بكين، ووضع الأقمار الصناعية بنجاح في المدار المحدد لها.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت الصين بنجاح مجموعة من 6 أقمار صناعية من طراز "شييان-27" إلى المدار لاستكشاف الفضاء القريب من الأرض، بحسب ما ذكرته شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.وتم الإطلاق من قاعدة "تاي يوان" الفضائية في مقاطعة شانشي شمالي الصين، من خلال مركبة الإطلاق المطوّرة "تشانغتشنغ -6" (لونغ مارش).وتشير الشركة إلى أن أقمار "شييان-27" تستخدم بشكل أساسي في الأبحاث المتعلقة بالفضاء القريب من الأرض وإجراء الاختبارات الفنية للتكنولوجيات ذات الصلة.
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منوعات, الفضاء, الصين, أخبار العالم الآن
منوعات, الفضاء, الصين, أخبار العالم الآن
الصين تطلق بنجاح أقمارا صناعية جديدة ضمن "مجموعة الإنترنت"
أعلنت الصين، أمس الجمعة، عن إطلاق ناجح لمجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للمدار الأرضي المنخفض من مركز "تاي يوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.
وقالت وكالة
"شينخوا"، نقلا عن مركز "تاي يوان" إن صاروخا من طراز "لونج مارتش-6" المعدّل حمل المجموعة التي تمثل الدفعة الرابعة من الأقمار المصممة لتشكيل كوكبة الإنترنت الفضائية، حيث انطلق في الساعة 4:45 صباحًا بتوقيت بكين، ووضع الأقمار الصناعية بنجاح في المدار المحدد لها.
وأضاف المركز: "إنجاز جديد في سجل الصين الفضائي، تمثل بإطلاق مجموعة أخرى من الأقمار الصناعية للمدار الأرضي المنخفض، حيث تواصل الصين تعزيز بنيتها التحتية الفضائية بهذا الإطلاق الجديد".
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت الصين بنجاح مجموعة من 6 أقمار صناعية
من طراز "شييان-27" إلى المدار لاستكشاف الفضاء القريب من الأرض، بحسب ما ذكرته شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.
وتم الإطلاق من قاعدة "تاي يوان" الفضائية في مقاطعة شانشي شمالي الصين، من خلال مركبة الإطلاق المطوّرة "تشانغتشنغ -6" (لونغ مارش).
وتشير الشركة إلى أن أقمار "شييان-27" تستخدم بشكل أساسي في الأبحاث المتعلقة بالفضاء القريب من الأرض وإجراء الاختبارات الفنية للتكنولوجيات ذات الصلة.