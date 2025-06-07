بولندا تعلق خطط شراء 32 مروحية أمريكية من طراز "بلاك هوك"

عربي
القوات الروسية تنفذ ضربات جماعية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية ومخازن المسيرات الأوكرانية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الناتو يوافق على أكبر برنامج لإعادة التسليح منذ الحرب الباردة، والأمين العام للحلف يقول إنه سيبقى كتلة نووية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
11:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
16:33 GMT
26 د
مساحة حرة
المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية تدخل حالة من الجمود.. ما الأسباب؟
17:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250607/بولندا-تعلق-خطط-شراء-32-مروحية-أمريكية-من-طراز-بلاك-هوك-1101413488.html
بولندا تعلق خطط شراء 32 مروحية أمريكية من طراز "بلاك هوك"
بولندا تعلق خطط شراء 32 مروحية أمريكية من طراز "بلاك هوك"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع البولندية تعليق خطط شراء مروحيات أمريكية من طراز "بلاك هوك"، مشيرة إلى تحوّل في الأولويات العسكرية للبلاد، مع تأكيد التزامها بدعم صناعة... 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T09:45+0000
2025-06-07T09:45+0000
العالم
أخبار العالم الآن
بولندا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/13/1072457392_0:123:3423:2048_1920x0_80_0_0_3c820a1ccab8d06b911dd2ee973bb4ca.jpg
وقال موقع "تي في وورلد"، إن "الخطة كانت تشمل شراء 32 مروحية متعددة المهام من طراز "إس-70 آي بلاك هوك"، كان من المقرر تصنيعها في مصنع جنوب شرقي بولندا، مملوك لشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، والذي ينتج طائرات للاستخدام المحلي والتصدير".وأوضح نائب وزير الدفاع البولندي بافيل بييدا، أن "إجراءات تتعلق بمروحيات "بلاك هوك" قد نُفذت، ولكنها عُلقت الآن".وفي إشارة إلى تقارير إعلامية سابقة، شدد بييدا على أنه "لم يتم إلغاء أي عقد"، موضحًا أن الإجراءات بدأت تحت إشراف حكومة سابقة لكنها لم تُنهَ أبدًا، وقال: "لا يمكنك إلغاء ما لم يُوقَّع عليه أصلًا. نحن ببساطة نعلق عملية في ضوء أولويات جديدة".وأثار القرار احتجاجات قوية من نقابة "تضامن"، التي اتهمت الحكومة بتعريض الدفاع الوطني والصناعة المحلية للخطر.يذكر أن تعليق إجراءات الشراء يُشبه حادثة مماثلة عام 2016، عندما ألغت الحكومة برئاسة حزب "القانون والعدالة" صفقة لشراء مروحيات "كاراكال" الفرنسية. وفي الحالتين، انهارت خطط اقتناء المروحيات العسكرية قبل التوقيع على العقود مباشرة.
https://sarabic.ae/20250217/الإمارات-تحول-المروحية-بلاك-هوك-لسيارة-إطفاء-طائرة-لأول-مرة-صور-1097859017.html
https://sarabic.ae/20250606/قد-تغير-موازين-القوى-في-الصومال-معلومات-عن-مروحية-أتاك-التركية-1101401206.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/13/1072457392_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3d3ec0515a92a10421c9f81c44fb0ca0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, بولندا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, بولندا, الأخبار

بولندا تعلق خطط شراء 32 مروحية أمريكية من طراز "بلاك هوك"

09:45 GMT 07.06.2025
© AP Photo / Boris Grdanoskiمروحية بلاك هوك الأمريكية
مروحية بلاك هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Boris Grdanoski
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع البولندية تعليق خطط شراء مروحيات أمريكية من طراز "بلاك هوك"، مشيرة إلى تحوّل في الأولويات العسكرية للبلاد، مع تأكيد التزامها بدعم صناعة الدفاع المحلية.
وقال موقع "تي في وورلد"، إن "الخطة كانت تشمل شراء 32 مروحية متعددة المهام من طراز "إس-70 آي بلاك هوك"، كان من المقرر تصنيعها في مصنع جنوب شرقي بولندا، مملوك لشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، والذي ينتج طائرات للاستخدام المحلي والتصدير".
وأوضح نائب وزير الدفاع البولندي بافيل بييدا، أن "إجراءات تتعلق بمروحيات "بلاك هوك" قد نُفذت، ولكنها عُلقت الآن".
الإمارات تحول الطائرة البلاك هوك لسيارة إطفاء طائر في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2025، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
الإمارات تحول المروحية "بلاك هوك" لسيارة إطفاء طائرة لأول مرة... صور
17 فبراير, 09:48 GMT

وأضاف نائب وزير الدفاع البولندي: "الوضع الجيوسياسي والأوضاع في الشرق والحرب في أوكرانيا، وما تشتريه روسيا حاليًا لتسليح جيشها، بالإضافة إلى جميع العمليات التي تنفذها قواتنا الجوية في إطار مهام حلف الناتو المتكاملة، يتم تحليلها من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، وطيارينا والمتخصصين والخبراء".

وفي إشارة إلى تقارير إعلامية سابقة، شدد بييدا على أنه "لم يتم إلغاء أي عقد"، موضحًا أن الإجراءات بدأت تحت إشراف حكومة سابقة لكنها لم تُنهَ أبدًا، وقال: "لا يمكنك إلغاء ما لم يُوقَّع عليه أصلًا. نحن ببساطة نعلق عملية في ضوء أولويات جديدة".
المروحية الهجومية التركية تي - 129 في آيدكس 2023 في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
قد تغير موازين القوى في الصومال.. معلومات عن مروحية "أتاك" التركية
أمس, 17:02 GMT
ووصف نائب وزير الدفاع البولندي هذه الخطوة بأنها "جزء من تصحيح أوسع"، قائلًا إن وزارة الدفاع تقوم "بتنظيف فوضى المشتريات" التي ورثتها عن حكومة حزب "القانون والعدالة" السابقة.
وأثار القرار احتجاجات قوية من نقابة "تضامن"، التي اتهمت الحكومة بتعريض الدفاع الوطني والصناعة المحلية للخطر.
يذكر أن تعليق إجراءات الشراء يُشبه حادثة مماثلة عام 2016، عندما ألغت الحكومة برئاسة حزب "القانون والعدالة" صفقة لشراء مروحيات "كاراكال" الفرنسية. وفي الحالتين، انهارت خطط اقتناء المروحيات العسكرية قبل التوقيع على العقود مباشرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала