https://sarabic.ae/20250607/بولندا-تعلق-خطط-شراء-32-مروحية-أمريكية-من-طراز-بلاك-هوك-1101413488.html
بولندا تعلق خطط شراء 32 مروحية أمريكية من طراز "بلاك هوك"
بولندا تعلق خطط شراء 32 مروحية أمريكية من طراز "بلاك هوك"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع البولندية تعليق خطط شراء مروحيات أمريكية من طراز "بلاك هوك"، مشيرة إلى تحوّل في الأولويات العسكرية للبلاد، مع تأكيد التزامها بدعم صناعة... 07.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال موقع "تي في وورلد"، إن "الخطة كانت تشمل شراء 32 مروحية متعددة المهام من طراز "إس-70 آي بلاك هوك"، كان من المقرر تصنيعها في مصنع جنوب شرقي بولندا، مملوك لشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، والذي ينتج طائرات للاستخدام المحلي والتصدير".وأوضح نائب وزير الدفاع البولندي بافيل بييدا، أن "إجراءات تتعلق بمروحيات "بلاك هوك" قد نُفذت، ولكنها عُلقت الآن".وفي إشارة إلى تقارير إعلامية سابقة، شدد بييدا على أنه "لم يتم إلغاء أي عقد"، موضحًا أن الإجراءات بدأت تحت إشراف حكومة سابقة لكنها لم تُنهَ أبدًا، وقال: "لا يمكنك إلغاء ما لم يُوقَّع عليه أصلًا. نحن ببساطة نعلق عملية في ضوء أولويات جديدة".وأثار القرار احتجاجات قوية من نقابة "تضامن"، التي اتهمت الحكومة بتعريض الدفاع الوطني والصناعة المحلية للخطر.يذكر أن تعليق إجراءات الشراء يُشبه حادثة مماثلة عام 2016، عندما ألغت الحكومة برئاسة حزب "القانون والعدالة" صفقة لشراء مروحيات "كاراكال" الفرنسية. وفي الحالتين، انهارت خطط اقتناء المروحيات العسكرية قبل التوقيع على العقود مباشرة.
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بولندا تعلق خطط شراء 32 مروحية أمريكية من طراز "بلاك هوك"
أعلنت وزارة الدفاع البولندية تعليق خطط شراء مروحيات أمريكية من طراز "بلاك هوك"، مشيرة إلى تحوّل في الأولويات العسكرية للبلاد، مع تأكيد التزامها بدعم صناعة الدفاع المحلية.
وقال موقع
"تي في وورلد"، إن "الخطة كانت تشمل شراء 32 مروحية متعددة المهام من طراز "إس-70 آي بلاك هوك"، كان من المقرر تصنيعها في مصنع جنوب شرقي بولندا، مملوك لشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، والذي ينتج طائرات للاستخدام المحلي والتصدير".
وأوضح نائب وزير الدفاع البولندي بافيل بييدا، أن "إجراءات تتعلق بمروحيات "بلاك هوك" قد نُفذت، ولكنها عُلقت الآن".
وأضاف نائب وزير الدفاع البولندي: "الوضع الجيوسياسي والأوضاع في الشرق والحرب في أوكرانيا، وما تشتريه روسيا حاليًا لتسليح جيشها، بالإضافة إلى جميع العمليات التي تنفذها قواتنا الجوية في إطار مهام حلف الناتو المتكاملة، يتم تحليلها من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، وطيارينا والمتخصصين والخبراء".
وفي إشارة إلى تقارير إعلامية سابقة، شدد بييدا على أنه "لم يتم إلغاء أي عقد"، موضحًا أن الإجراءات بدأت تحت إشراف حكومة سابقة لكنها لم تُنهَ أبدًا، وقال: "لا يمكنك إلغاء ما لم يُوقَّع عليه أصلًا. نحن ببساطة نعلق عملية في ضوء أولويات جديدة".
ووصف نائب وزير الدفاع البولندي هذه الخطوة بأنها "جزء من تصحيح أوسع"، قائلًا إن وزارة الدفاع تقوم "بتنظيف فوضى المشتريات" التي ورثتها عن حكومة حزب "القانون والعدالة" السابقة.
وأثار القرار احتجاجات قوية من نقابة "تضامن"، التي اتهمت الحكومة بتعريض الدفاع الوطني والصناعة المحلية للخطر.
يذكر أن تعليق إجراءات الشراء يُشبه حادثة مماثلة عام 2016، عندما ألغت الحكومة برئاسة حزب "القانون والعدالة" صفقة لشراء مروحيات "كاراكال" الفرنسية. وفي الحالتين، انهارت خطط اقتناء المروحيات العسكرية قبل التوقيع على العقود مباشرة.