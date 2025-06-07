https://sarabic.ae/20250607/خبير-عسكري-وجود-6-آلاف-جثة-لجنود-أوكرانيين-لدى-روسيا-دليل-على-كذب-زيلينسكي-1101418156.html

خبير عسكري: وجود 6 آلاف جثة لجنود أوكرانيين لدى روسيا دليل على كذب زيلينسكي

خبير عسكري: وجود 6 آلاف جثة لجنود أوكرانيين لدى روسيا دليل على كذب زيلينسكي

سبوتنيك عربي

علّق المحلل العسكري الروسي المخضرم فيكتور ليتوفكين، خلال حوار مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، على تأجيل نظام كييف، بشكل غير متوقع وإلى أجل غير مسمى، استلام... 07.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-07T12:57+0000

2025-06-07T12:57+0000

2025-06-07T12:57+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

تقارير سبوتنيك

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وقال ليتوفكين، مجاوبًا على سؤال حول سبب هذه التصرفات من الوفد الأوكراني: "هناك أسباب عدة لذلك، فأولًا، أحد الأسباب هو أن أوكرانيا تُظهر ما يسمى باستقلالها، أي أنها تريد أن تظهر أنها لا تهتم بأي اتفاقيات، وستفعل ما تراه مناسبا، لكن هذا يفضح عدم قدرتها على التفاوض، وأنه من المستحيل التعامل معها".وأردف ليتوفكين: "الأمر الأكثر أهمية هو أنه يجب التعرف على الجثث، ويجب على الحكومة الأوكرانية أن تدفع أموالًا (تعويضات للأسر) مقابل كل شخص تم قتله، لكنها لا تريد ذلك، حيث أنهم لا يدفعون أموالًا لأولئك المفقودين، لا جثمان، ولا مال، ولكن ما هو مهم أيضا هو أنهم يثبتون للعالم أجمع أنهم يريدون مواصلة الحرب، وأنهم لا يستطيعون تحقيق أي سلام مع روسيا".وشدد ليتوفكين على أن "واقع عدم احترامهم لجنودهم، يتجلى في مجريات العملية العسكرية الخاصة بأكملها، حيث أنهم لا يقومون بإجلاء القتلى، ولا يقومون بسحب الجرحى من أرض المعركة، لذا فهذا يعتبر تغاضيا عن الناس بشكل عام".وحول العواقب العامة لتأجيل مثل هذه العمليات الحساسة، وكيفية تأثيرها على آفاق التفاعل والحوار بين روسيا وأوكرانيا، قال ليتوفسكي: "أعتقد أنهم لن يذهبوا إلى أي مكان، وسوف يستلمون جثث القتلى ويلقون اللوم على أسرى الحرب، لأن هذا هو المجتمع الدولي، والصيحات من واشنطن، ومن بروكسل ولندن وباريس وكييف سوف تجبرهم على فعل هذا، لذلك سوف يفعلون هذا، لكن أولًا سوف يتباهون".وأضاف المحلل العسكري الروسي فيكتور ليتوفكين: "لقد أظهرت روسيا أنها كانت وما زالت وستكون دوما، دولة اعتمادية، وقادرة على الوفاء بكلمتها. لقد أثبتت روسيا، مرة أخرى، نبلها وإخلاص نواياها وصدقها في العلاقات بين الدول. نحن على جانب الحق، نحن على الجانب القويم من التاريخ".وحتى اللحظة، لم يتلق أحد في أوكرانيا هذه التعويضات، في حين لن يتمكن نظام كييف من إخفاء عملية نقل 6 آلاف جثة مقاتل من أفراد قواته، كما يواجه موقفًا صعبًا من حيث عدد جنوده، الذين وقعوا في الأسر.لافروف: استعادة حقوق السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا شرط للتوصل إلى تسوية دائمة

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