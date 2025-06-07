https://sarabic.ae/20250607/فرنسا-مصرع-4-أشخاص-وإصابة-العشرات-جراء-حريق-مبنى-سكني-في-مدينة-شامبين-1101427743.html
فرنسا... مصرع 4 أشخاص وإصابة العشرات جراء حريق مبنى سكني في مدينة شامبين
فرنسا... مصرع 4 أشخاص وإصابة العشرات جراء حريق مبنى سكني في مدينة شامبين
سبوتنيك عربي
قالت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات في حريق كبير بمجمع سكني في مدينة ريمس عاصمة منطقة شامبين. 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T16:28+0000
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وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، بمصرع 4 وإصابة 26 آخرين جراء حريق يفترض أنه ناتج عن "سكوتر كهربائي" يعمل ببطارية، انفجر في مجمع سكني في مدينة ريمس عاصمة منطقة شامبين.ونقلت صحيفة غربية عن المدعي العام في مدينة ريمس، فرانسوا شنايدر، أن "صبيا (13 عاما) لقي حتفه إثر القفز من شقته الكائنة في الطابق الرابع، حيث بدأ الحريق في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وهناك اعتقاد أن الجثة المحترقة التي جرى العثور عليها في الداخل هي لشقيقه الأكبر (15 عاما)".وأضاف شنايدر أن "امرأة (87 عاما) وابنها (59 عاما) كانا يعيشان في الطابق الثامن توفيا اختناقا جراء الدخان".وأشار المدعي العام بالمدينة الفرنسية إلى أن شخصين تعرضا لإصابات خطيرة بينهما زوج أم الصبي المتوفى الذي أصيب بحروق شديدة، منوها إلى إصابة 26 شخصا آخرين يتلقون العلاج في المستشفى.وقال شنايدر: "لا شك في أن الحريق كان عرضيا وانتشر بسرعة من السكوتر الذي اشتعلت فيها النيران لأسباب غير معلومة".وأكد فرانسوا شنايدر المدعي العام، أن "من الصعب للغاية إخماد"الحرائق الناتجة عن البطاريات، فيما كافح رجال الإطفاء النيران لأكثر من ثلاث ساعات.
https://sarabic.ae/20250525/مخربون-يعلنون-مسؤوليتهم-عن-الأضرار-التي-لحقت-بشبكة-الكهرباء-جنوبي-فرنسا-1100962416.html
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أخبار فرنسا , العالم, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, الأخبار
فرنسا... مصرع 4 أشخاص وإصابة العشرات جراء حريق مبنى سكني في مدينة شامبين
قالت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات في حريق كبير بمجمع سكني في مدينة ريمس عاصمة منطقة شامبين.
وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، بمصرع 4 وإصابة 26 آخرين جراء حريق يفترض أنه ناتج عن "سكوتر كهربائي" يعمل ببطارية، انفجر في مجمع سكني في مدينة ريمس عاصمة منطقة شامبين.
ونقلت صحيفة غربية عن المدعي العام في مدينة ريمس
، فرانسوا شنايدر، أن "صبيا (13 عاما) لقي حتفه إثر القفز من شقته الكائنة في الطابق الرابع، حيث بدأ الحريق في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وهناك اعتقاد أن الجثة المحترقة التي جرى العثور عليها في الداخل هي لشقيقه الأكبر (15 عاما)".
وأضاف شنايدر أن "امرأة (87 عاما) وابنها (59 عاما) كانا يعيشان في الطابق الثامن توفيا اختناقا جراء الدخان".
وأشار المدعي العام بالمدينة الفرنسية إلى أن شخصين تعرضا لإصابات خطيرة بينهما زوج أم الصبي المتوفى الذي أصيب بحروق شديدة، منوها إلى إصابة 26 شخصا آخرين يتلقون العلاج في المستشفى.
وقال شنايدر: "لا شك في أن الحريق كان عرضيا وانتشر بسرعة من السكوتر الذي اشتعلت فيها النيران لأسباب غير معلومة".
وأكد فرانسوا شنايدر المدعي العام، أن "من الصعب للغاية إخماد"الحرائق الناتجة عن البطاريات
، فيما كافح رجال الإطفاء النيران لأكثر من ثلاث ساعات.