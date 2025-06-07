https://sarabic.ae/20250607/42-ألف-مواطن-من-دولة-عربية-يحصلون-على-الجنسية-الإسبانية-في-عام-واحد-1101416990.html
42 ألف مواطن من دولة عربية يحصلون على الجنسية الإسبانية في عام واحد
42 ألف مواطن من دولة عربية يحصلون على الجنسية الإسبانية في عام واحد
سبوتنيك عربي
نشر المعهد الوطني للإحصاء الإسباني قائمة بعدد المقيمين الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية خلال عام 2024. 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T12:39+0000
2025-06-07T12:39+0000
2025-06-07T12:39+0000
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وتصدر المواطنون المغاربة قائمة الأجانب الحاصلين على الجنسية الإسبانية، إذ حصل أكثر من 42 ألفا و900 مغربي على جنسية هذا البلد.وبحسب المعهد، يمكن الحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة في إسبانيا لمدة 10 سنوات بشكل قانوني ومُتصل ومباشر قبل التقديم، فيما تُعتبر الجنسية الاختيارية امتيازًا تمنحه القوانين الإسبانية للأجانب الذين تنطبق عليهم شروط معينة، كالأشخاص الخاضعين للولاية الأبوية لمواطن إسباني، أو لمن كان أحد والديه إسبانيًا وُلد في إسبانيا.
https://sarabic.ae/20250607/تحقيق-يكشف-عن-شبكة-لتهريب-الأموال-المغربية-للخارج-عبر-شركات-أجنبية--1101411304.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, حكومة إسبانيا
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, حكومة إسبانيا
42 ألف مواطن من دولة عربية يحصلون على الجنسية الإسبانية في عام واحد
نشر المعهد الوطني للإحصاء الإسباني قائمة بعدد المقيمين الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية خلال عام 2024.
وتصدر المواطنون المغاربة قائمة الأجانب الحاصلين على الجنسية الإسبانية، إذ حصل أكثر من 42 ألفا و900 مغربي على جنسية هذا البلد.
وجاء في المرتبة الثانية مواطنو فنزويلا، الذين تم تجنيس أكثر من 35 ألف شخص منهم، وبينما حلّ الكولومبيون الذين حصل أكثر من 26 ألف شخص منهم على الجنسية الإسبانية، في المرتبة الثالثة، بحسب موقع "هسبريس".
وارتفع عدد المجنسين في إسبانيا، إلى أكثر من 252 ألف شخص بزيادة قدرها 5%، خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، وسجلت منطقتا كتالونيا ومدريد، أكبر عدد من حالات الحصول على الجنسية الإسبانية.
وبحسب المعهد، يمكن الحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة في إسبانيا لمدة 10 سنوات بشكل قانوني ومُتصل ومباشر قبل التقديم، فيما تُعتبر الجنسية الاختيارية امتيازًا تمنحه القوانين الإسبانية للأجانب الذين تنطبق عليهم شروط معينة، كالأشخاص الخاضعين للولاية الأبوية لمواطن إسباني، أو لمن كان أحد والديه إسبانيًا وُلد في إسبانيا.