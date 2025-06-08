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إثيوبيا تكشف عن جهود دبلوماسية لوصولها إلى البحر الأحمر وأمريكا تعلق
إثيوبيا تكشف عن جهود دبلوماسية لوصولها إلى البحر الأحمر وأمريكا تعلق
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، أن "الجهود الدبلوماسية نجحت في إدراج مسألة وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، ضمن جدول الأعمال الدولي"، مشيرا إلى... 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T07:01+0000
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وشدد، أمس السبت، خلال كلمته في الدورة العادية الـ34 للبرلمان الإثيوبي، على أن بلاده ستواصل السعي للحصول على منفذ بحري، وفق القانون الدولي ومبدأ التفاهم المتبادل، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وفي سياق متصل، أكد سفير أمريكا لدى إثيوبيا، إرفين ماسينغا، التزام بلاده الكامل بدعم جهود إثيوبيا لتأمين منفذ بحري عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية.وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، وصف ماسينغا تطلعات إثيوبيا للوصول إلى البحر بـ"المشروعة"، مشيرا إلى "أهمية ذلك بالنسبة لبلد كبير واقتصاده في نمو سريع". وأوضح أن "تحقيق هذا الهدف يجب أن يتم وفق مبادئ التعاون والتكامل الاقتصادي، وهو ما تحظى به إثيوبيا بدعم متزايد من المجتمع الدولي".وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أكد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 حاجة بلاده للوصول إلى البحر الأحمر بالوسائل السلمية، مجددا عدم رغبة بلاده الدخول في صراع مع أي دولة لتحقيق الوصول إلى البحر.وتشهد منطقة القرن الأفريقي حالة تأهب منذ يناير/ كانون الثاني 2024، عندما قالت إثيوبيا إنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري في المنطقة.وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس/آب.ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات على خلفية بناء سد النهضة والذي يهدد حصة مصر من مياه النيل.والشهر الماضي، صرح السيسي، بأن "مصر تدعم الصومال ليس بسبب إثيوبيا، ولكن لأنها منذ أكثر من 30 سنة وهي في حالة عدم استقرار".
https://sarabic.ae/20240303/الخارجية-المصرية-اتفاقية-إثيوبيا-للنفاذ-إلى-البحر-الأحمر-تهدد-سيادة-الصومال-1086625095.html
https://sarabic.ae/20241102/إثيوبيا-تتحدث-عن-الوصول-إلى-البحر-الأحمر-سنذل-أي-جهة-تحاول-الاعتداء-علينا-1094421669.html
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أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

إثيوبيا تكشف عن جهود دبلوماسية لوصولها إلى البحر الأحمر وأمريكا تعلق

07:01 GMT 08.06.2025 (تم التحديث: 07:09 GMT 08.06.2025)
© Photo / Unsplash/ Kaleabأديس أبابا، إثيوبيا
أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
أديس أبابا، إثيوبيا
© Photo / Unsplash/ Kaleab
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أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، أن "الجهود الدبلوماسية نجحت في إدراج مسألة وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، ضمن جدول الأعمال الدولي"، مشيرا إلى تقدم ملحوظ في هذا الملف الاستراتيجي.
وشدد، أمس السبت، خلال كلمته في الدورة العادية الـ34 للبرلمان الإثيوبي، على أن بلاده ستواصل السعي للحصول على منفذ بحري، وفق القانون الدولي ومبدأ التفاهم المتبادل، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وفي سياق متصل، أكد سفير أمريكا لدى إثيوبيا، إرفين ماسينغا، التزام بلاده الكامل بدعم جهود إثيوبيا لتأمين منفذ بحري عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية.
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
الخارجية المصرية: اتفاقية إثيوبيا للنفاذ إلى البحر الأحمر تهدد سيادة الصومال
3 مارس 2024, 17:37 GMT
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، وصف ماسينغا تطلعات إثيوبيا للوصول إلى البحر بـ"المشروعة"، مشيرا إلى "أهمية ذلك بالنسبة لبلد كبير واقتصاده في نمو سريع".
وأوضح أن "تحقيق هذا الهدف يجب أن يتم وفق مبادئ التعاون والتكامل الاقتصادي، وهو ما تحظى به إثيوبيا بدعم متزايد من المجتمع الدولي".
وأضاف أن "تعزيز الوصول البحري لإثيوبيا يمثل أولوية أساسية، تحظى بدعم مباشر من الحكومة الأمريكية وسفارته في أديس أبابا".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أكد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 حاجة بلاده للوصول إلى البحر الأحمر بالوسائل السلمية، مجددا عدم رغبة بلاده الدخول في صراع مع أي دولة لتحقيق الوصول إلى البحر.
وتشهد منطقة القرن الأفريقي حالة تأهب منذ يناير/ كانون الثاني 2024، عندما قالت إثيوبيا إنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري في المنطقة.
وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
إثيوبيا تتحدث عن الوصول إلى البحر الأحمر... "سنذل أي جهة تحاول الاعتداء علينا"
2 نوفمبر 2024, 12:01 GMT
وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس/آب.
ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات على خلفية بناء سد النهضة والذي يهدد حصة مصر من مياه النيل.
والشهر الماضي، صرح السيسي، بأن "مصر تدعم الصومال ليس بسبب إثيوبيا، ولكن لأنها منذ أكثر من 30 سنة وهي في حالة عدم استقرار".
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