https://sarabic.ae/20250608/إثيوبيا-تكشف-عن-جهود-دبلوماسية-لوصولها-إلى-البحر-الأحمر-وأمريكا-تعلق-1101436463.html

إثيوبيا تكشف عن جهود دبلوماسية لوصولها إلى البحر الأحمر وأمريكا تعلق

إثيوبيا تكشف عن جهود دبلوماسية لوصولها إلى البحر الأحمر وأمريكا تعلق

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، أن "الجهود الدبلوماسية نجحت في إدراج مسألة وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، ضمن جدول الأعمال الدولي"، مشيرا إلى... 08.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-08T07:01+0000

2025-06-08T07:01+0000

2025-06-08T07:09+0000

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وشدد، أمس السبت، خلال كلمته في الدورة العادية الـ34 للبرلمان الإثيوبي، على أن بلاده ستواصل السعي للحصول على منفذ بحري، وفق القانون الدولي ومبدأ التفاهم المتبادل، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وفي سياق متصل، أكد سفير أمريكا لدى إثيوبيا، إرفين ماسينغا، التزام بلاده الكامل بدعم جهود إثيوبيا لتأمين منفذ بحري عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية.وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، وصف ماسينغا تطلعات إثيوبيا للوصول إلى البحر بـ"المشروعة"، مشيرا إلى "أهمية ذلك بالنسبة لبلد كبير واقتصاده في نمو سريع". وأوضح أن "تحقيق هذا الهدف يجب أن يتم وفق مبادئ التعاون والتكامل الاقتصادي، وهو ما تحظى به إثيوبيا بدعم متزايد من المجتمع الدولي".وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أكد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 حاجة بلاده للوصول إلى البحر الأحمر بالوسائل السلمية، مجددا عدم رغبة بلاده الدخول في صراع مع أي دولة لتحقيق الوصول إلى البحر.وتشهد منطقة القرن الأفريقي حالة تأهب منذ يناير/ كانون الثاني 2024، عندما قالت إثيوبيا إنها تنوي بناء قاعدة بحرية وميناء تجاري في المنطقة.وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس/آب.ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات على خلفية بناء سد النهضة والذي يهدد حصة مصر من مياه النيل.والشهر الماضي، صرح السيسي، بأن "مصر تدعم الصومال ليس بسبب إثيوبيا، ولكن لأنها منذ أكثر من 30 سنة وهي في حالة عدم استقرار".

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