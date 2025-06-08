https://sarabic.ae/20250608/الضوضاء-تحسن-وظائف-الشبكات-العصبية-عالمة-روسية-تكشف-معلومات-مهمة-1101448995.html

الضوضاء تحسن وظائف الشبكات العصبية... عالمة روسية تكشف معلومات مهمة

الضوضاء تحسن وظائف الشبكات العصبية... عالمة روسية تكشف معلومات مهمة

سبوتنيك عربي

وجدت مجموعة من العلماء الروس في ساراتوف الروسية أن الضوضاء الداخلية الكامنة في مختلف الأنظمة، بالإضافة إلى اضطرابات الضوضاء الخارجية، يمكن أن تُحسّن أداء هذه... 08.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-08T13:33+0000

2025-06-08T13:33+0000

2025-06-08T13:33+0000

مجتمع

روسيا

علوم

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ووفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "scientificrussia" (ناوتشنايا روسيا) العلمية، أن هذه التقلبات العشوائية تُحسّن عمل الشبكات العصبية الطبيعية والاصطناعية، ويمكن أن تُفيد في علاج الأمراض المرتبطة بالتزامن الموضعي لمجموعات معينة من الخلايا العصبية في الدماغ (مثل مرض باركنسون والصرع).إذا كان النظام يحتوي على مصادر ضوضاء، فلا يمكن التنبؤ بسلوكه بدقة: يمكن التنبؤ فقط بالخصائص الإحصائية، على سبيل المثال، القيم المتوسطة. وبالتالي، فإن أي تغيير في النظام بسبب بعض القوى أو الكميات أو الخصائص العشوائية يُسمى ضوضاء: وهي في جوهرها تذبذبات أو اهتزازات عشوائية تتغير في الزمان والمكان، وفقا لستريلكوفا.وأضافت ستريلكوفا أن "هناك نوعين من الضوضاء: داخلية - متأصلة حتمًا في أي نظام، بما في ذلك الأنظمة البيولوجية، وخارجية، أي مرتبطة بتأثير خارجي على هذا النظام. إذا تحدثنا عن الكائنات الحية، فيمكنني كمثال أن أذكر ظاهرة مثيرة للاهتمام للغاية - الضوضاء العصبية. تترابط الخلايا العصبية في الدماغ (وهناك مليارات منها) وتعمل باستمرار، حيث تستقبل المعلومات وتعالجها وترسل إشارات مفيدة إلى مناطق مختلفة من الدماغ مسؤولة عن النشاط العقلي والحركي والعصبي وأنواع أخرى من النشاط".وأشارت أيضا إلى أنه يرتبط نشاط الدماغ دائمًا بإيقاعات معينة. أثناء النوم، يسيطر بعضها، بينما يهدأ بعضها الآخر، وتعيد الضوضاء العصبية في هذه اللحظة كل شيء إلى نصابه. لم تُوضَّح بعد طبيعة الضوضاء العصبية التي تُسيطر على قدراتنا المعرفية.واختتمت حوارها قائلة: "قد يبدو أن العوامل العشوائية، والمهام العشوائية، والأرقام العشوائية في التجارب الحاسوبية تُسبب لنا ضوضاء، ولكن فجأةً، وبشكلٍ مفاجئ، يحدث الترتيب والتنظيم الذاتي! يصعب تفسير هذه العملية، فهناك الكثير مما لا يزال غامضًا".

https://sarabic.ae/20250608/186-دولة-فشلت-وواحدة-فقط-نجحت-في-إطعام-شعبها-دون-استيراد-1101445822.html

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