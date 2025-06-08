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غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
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المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية تدخل حالة من الجمود.. ما الأسباب؟
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ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
11:33 GMT
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250608/شاب-مغربي-مكبل-منذ-22-عاما-والأم-تطالب-بتدخل-عاجل-من-الملك-1101453765.html
شاب مغربي مكبل منذ 22 عاما.. والأم تطالب بتدخل عاجل من الملك
شاب مغربي مكبل منذ 22 عاما.. والأم تطالب بتدخل عاجل من الملك
سبوتنيك عربي
هزت قضية شاب مغربي مكبل بالسلاسل منذ أكثر من عقدين الرأي العام، بعد بث شهادات مؤثرة لوالدته التي تعيش مأساة إنسانية في قرية لالة ميمونة التابعة لإقليم القنيطرة... 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T15:21+0000
2025-06-08T15:21+0000
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وبحسب رواية الأسرة، التي أوردها موقع "هيسبريس" المغربي، فإن الشاب أصيب باضطراب نفسي غامض وهو في سن الـ 14 من عمره، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية والعقلية بشكل مفاجئ، جعله يفقد القدرة على الكلام والتواصل.وأوضحت عائشة الدرقاوي، والدة الشاب، أن ابنها بات يمشي على أطرافه، ويضحك بلا سبب، ولا يتحكم في إخراج فضلاته، ما تسبب في عزلة الأسرة عن محيطها الاجتماعي.وقالت: "لا أحد يزورنا أو يقترب من بناتي للزواج بسبب وضع ابني هذا"، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى تقييده بالسلاسل الحديدية لحمايته من إيذاء نفسه أو الآخرين، مؤكدة أنها لجأت في بدايات المرض إلى وسائل علاج نفسي كثيرة دون فائدة.وبحسب الموقع، فإن الأب يواصل الأب العمل لتوفير قوت اليوم، إلا أن الأسرة تعجز عن تحمل تكاليف العلاج المرتفعة، مشيرة إلى أن كل زيارة للطبيب تحتاج مبالغ يعجزون عن دفعها.ووجهت الأم مناشدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس بالتدخل السريع لتوفير الرعاية الطبية لابنها، قائلة: "نريد فقط أن نعرف طبيعة مرضه وأن يحصل على علاج مناسب.. لقد بلغ 36 عاما، وما زلنا نعاني بسبب وضعه الصحي".أشار الموقع إلى أن هذه القصة أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث عبّر كثيرون عن تعاطفهم، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات الصحية والاجتماعية المعنية.
https://sarabic.ae/20170719/شاب-يتحول-فتاة-والدته-المريضة-1025168878.html
https://sarabic.ae/20240922/شاب-يشعل-النار-في-جسده-أمام-البرلمان-المغربي-فيديو-1092983555.html
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أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, منوعات, الأخبار

شاب مغربي مكبل منذ 22 عاما.. والأم تطالب بتدخل عاجل من الملك

15:21 GMT 08.06.2025
© Getty Images / avid_creativeشاب مقيد بسلاسل
شاب مقيد بسلاسل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
© Getty Images / avid_creative
تابعنا عبر
هزت قضية شاب مغربي مكبل بالسلاسل منذ أكثر من عقدين الرأي العام، بعد بث شهادات مؤثرة لوالدته التي تعيش مأساة إنسانية في قرية لالة ميمونة التابعة لإقليم القنيطرة شمالي الرباط.
وبحسب رواية الأسرة، التي أوردها موقع "هيسبريس" المغربي، فإن الشاب أصيب باضطراب نفسي غامض وهو في سن الـ 14 من عمره، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية والعقلية بشكل مفاجئ، جعله يفقد القدرة على الكلام والتواصل.
شاب يحول نفسه إلى فتاة والسبب والدته المريضة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2017
شاب يحول نفسه إلى فتاة والسبب والدته المريضة (فيديو)
19 يوليو 2017, 09:04 GMT
وأوضحت عائشة الدرقاوي، والدة الشاب، أن ابنها بات يمشي على أطرافه، ويضحك بلا سبب، ولا يتحكم في إخراج فضلاته، ما تسبب في عزلة الأسرة عن محيطها الاجتماعي.
وقالت: "لا أحد يزورنا أو يقترب من بناتي للزواج بسبب وضع ابني هذا"، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى تقييده بالسلاسل الحديدية لحمايته من إيذاء نفسه أو الآخرين، مؤكدة أنها لجأت في بدايات المرض إلى وسائل علاج نفسي كثيرة دون فائدة.
وبحسب الموقع، فإن الأب يواصل الأب العمل لتوفير قوت اليوم، إلا أن الأسرة تعجز عن تحمل تكاليف العلاج المرتفعة، مشيرة إلى أن كل زيارة للطبيب تحتاج مبالغ يعجزون عن دفعها.
البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
مجتمع
شاب يشعل النار في جسده أمام البرلمان المغربي... فيديو
22 سبتمبر 2024, 09:24 GMT
ووجهت الأم مناشدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس بالتدخل السريع لتوفير الرعاية الطبية لابنها، قائلة: "نريد فقط أن نعرف طبيعة مرضه وأن يحصل على علاج مناسب.. لقد بلغ 36 عاما، وما زلنا نعاني بسبب وضعه الصحي".
أشار الموقع إلى أن هذه القصة أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث عبّر كثيرون عن تعاطفهم، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات الصحية والاجتماعية المعنية.
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