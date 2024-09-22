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https://sarabic.ae/20240922/شاب-يشعل-النار-في-جسده-أمام-البرلمان-المغربي-فيديو-1092983555.html
شاب يشعل النار في جسده أمام البرلمان المغربي... فيديو
شاب يشعل النار في جسده أمام البرلمان المغربي... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة المغربية الرباط حادثا مروعا هز مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقدم شاب على إضرام النار في جسده، مساء أمس السبت، أمام مبنى برلمان البلاد. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T09:24+0000
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وتداولت وسائل إعلام مغربية لقطات للحادث، مشيرة إلى أن الواقعة تزامنت مع خروج مجموعة من المحامين، الذين أصيبوا بدهشة شديدة من المشهد.ووفقًا للتقارير، قام الشاب بصب مادة سريعة الاشتعال على جسده قبل أن يشعل النار في نفسه، دون أن يوضح الأسباب وراء تصرفه، إلا أن أحد المحامين تدخل بسرعة، مستخدما بزته لإخماد النار وإنقاذ الشاب.وبعد التدخل السريع، هرع رجال الوقاية المدنية إلى المكان لتقديم الإسعافات الأولية للشاب، الذي كان في حالة حرجة.وكان الشاب البالغ من العمر 20 عاما، ينحدر من مدينة سلا، ويعاني من مشاكل عائلية، ما أدى إلى طرده من منزله من قبل والده، وفقا لتقارير محلية.ويتلقى الشاب، حاليا، العلاجات اللازمة في مستشفى "ابن سينا" في الرباط، بينما أكدت تقارير صحفية أن "الحادث لا يرتبط بأي شكل من أشكال الاحتجاج"، بحسب قولها.
https://sarabic.ae/20240920/هواتف-قديمة-تتسبب-بمشكلة-توظيف-في-دولة-عربية-1092925658.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, منوعات
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, منوعات

شاب يشعل النار في جسده أمام البرلمان المغربي... فيديو

09:24 GMT 22.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / البرلمان المغربي البرلمان المغربي
البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / البرلمان المغربي
تابعنا عبر
شهدت العاصمة المغربية الرباط حادثا مروعا هز مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقدم شاب على إضرام النار في جسده، مساء أمس السبت، أمام مبنى برلمان البلاد.
وتداولت وسائل إعلام مغربية لقطات للحادث، مشيرة إلى أن الواقعة تزامنت مع خروج مجموعة من المحامين، الذين أصيبوا بدهشة شديدة من المشهد.
ووفقًا للتقارير، قام الشاب بصب مادة سريعة الاشتعال على جسده قبل أن يشعل النار في نفسه، دون أن يوضح الأسباب وراء تصرفه، إلا أن أحد المحامين تدخل بسرعة، مستخدما بزته لإخماد النار وإنقاذ الشاب.
وبعد التدخل السريع، هرع رجال الوقاية المدنية إلى المكان لتقديم الإسعافات الأولية للشاب، الذي كان في حالة حرجة.
رجل يفصل هاتفه النقال - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
مجتمع
"هواتف قديمة" تتسبب بمشكلة توظيف في دولة عربية
20 سبتمبر, 09:27 GMT
وكان الشاب البالغ من العمر 20 عاما، ينحدر من مدينة سلا، ويعاني من مشاكل عائلية، ما أدى إلى طرده من منزله من قبل والده، وفقا لتقارير محلية.
ويتلقى الشاب، حاليا، العلاجات اللازمة في مستشفى "ابن سينا" في الرباط، بينما أكدت تقارير صحفية أن "الحادث لا يرتبط بأي شكل من أشكال الاحتجاج"، بحسب قولها.
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