https://sarabic.ae/20240920/هواتف-قديمة-تتسبب-بمشكلة-توظيف-في-دولة-عربية-1092925658.html

"هواتف قديمة" تتسبب بمشكلة توظيف في دولة عربية

"هواتف قديمة" تتسبب بمشكلة توظيف في دولة عربية

سبوتنيك عربي

فوجئ العديد من المتقدمين لمسابقة الحصول على وظيفة في وزارة التعليم المغربية، بوجود بعض المشاكل التقنية أثناء عملية التسجيل الإلكتروني في الوزارة. 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T09:27+0000

2024-09-20T09:27+0000

2024-09-20T09:27+0000

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وبحسب صحيفة "هيسبريس"، أعرب المتقدمون عن مخاوفهم من فقدان فرصتهم في المشاركة بسبب هذه المشاكل التقنية، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء فترة التسجيل.ورغم عودة موقع التسجيل الإلكتروني للعمل بشكل طبيعي، أشار المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن تطبيق "هويتي الرقمية" لا يزال يعاني من تعطل خاصية "NFC" في العديد من الهواتف، الذي يُستخدم للتحقق من الهوية أثناء عملية التسجيل الإلكتروني.وعبّر أحدهم عن استيائه، قائلاً: "تم فتح موقع التسجيل لكن خاصية "NFC" لا تعمل، أين هي جودة المواقع وتسهيل التسجيل؟".فيما ذكر آخر أنه حاول استخدام 8 هواتف مختلفة دون جدوى.ورغم الشكاوى، أوضح مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "موقع التسجيل الإلكتروني يعمل بدون أي مشاكل"، مؤكدًا أن "هذا هو الموقف الرسمي للوزارة تجاه الشكايات المتعلقة بالتطبيق".على الرغم من ذلك، أشار الخبير إلى أن "اعتماد الدولة على هذا النظام الرقمي يمثل تقدمًا كبيرًا في مجال الرقمنة"، معتبراً أن "المواطنين بحاجة إلى تحديث أجهزتهم للاستفادة من هذه الخدمة".كما أكد أن تطبيق "هويتي الرقمية" يتميز بحماية مشددة للمعطيات الشخصية، وهو أمر مهم لضمان أمان المستخدمين، بحسب قوله.

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