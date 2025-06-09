https://sarabic.ae/20250609/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-مجموعة-حاولت-تنفيذ-عملية-تخريب-في-مصنع-دفاعي-بموسكو-1101476894.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مجموعة حاولت تنفيذ عملية تخريب في مصنع دفاعي بموسكو
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مجموعة حاولت تنفيذ عملية تخريب في مصنع دفاعي بموسكو
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط عملية تخريب في إحدى منشآت المجمع الصناعي العسكري بمقاطعة موسكو، وإلقاء القبض على مواطنين روسيين اثنين. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T09:23+0000
2025-06-09T09:23+0000
2025-06-09T09:23+0000
روسيا
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نشاطًا غير قانوني لمواطنَين روسيين، من مواليد عامي 1987 و1999، كانا يخططان لتنفيذ أعمال تخريب في إحدى منشآت المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة موسكو".وأشار الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "المعتقلين أجريا عمليات استطلاع وتصوير في منشآت رئيسية في المصنع الدفاعي بمقاطعة موسكو، بناء على تعليمات من المنظمة الإرهابية".وأشار الجهاز، في بيان، إلى أن "مجموعة المهربين قامت بتكليف من منظمات أجنبية بشراء مكونات جديدة لمروحيات من طرازي "مي - 8 " و"مي - 17" روسية الصنع، إذ تُقدّر تكلفة هذه المكونات بأكثر من 400 مليون روبل ما يعادل (5 ملايين دولار)".وأفاد الجهاز بأن "المجموعة التي كانت تعد لتهريب معدات الطيران المروحي، ضمت 6 مواطنين من روسيا وأوكرانيا ودول من الشرق الأوسط".الأمن الفيدرالي الروسي: محاولة كييف الحصول على أسلحة في روسيا تتم تحت إشراف استخبارات أجنبية
https://sarabic.ae/20250609/مساعد-الرئيس-الروسي-روسيا-تستعيد-مكانتها-كواحدة-من-أعظم-القوى-البحرية-في-العالم-1101463960.html
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روسيا, رصد عسكري
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مجموعة حاولت تنفيذ عملية تخريب في مصنع دفاعي بموسكو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط عملية تخريب في إحدى منشآت المجمع الصناعي العسكري بمقاطعة موسكو، وإلقاء القبض على مواطنين روسيين اثنين.
موسكو - سبوتنيك. وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نشاطًا غير قانوني لمواطنَين روسيين، من مواليد عامي 1987 و1999، كانا يخططان لتنفيذ أعمال تخريب في إحدى منشآت المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة موسكو".
وأضاف البيان أنه "عند محاولتهما إدخال عبوات ناسفة إلى موقع المنشأة، ألقى ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض عليهما، واعترفا بتنفيذ تعليمات منظمة إرهابية أوكرانية، بهدف تعطيل عمل منشأة للصناعات الدفاعية".
وأشار الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "المعتقلين أجريا عمليات استطلاع وتصوير في منشآت رئيسية في المصنع الدفاعي بمقاطعة موسكو، بناء على تعليمات من المنظمة الإرهابية".
وتزامن ذلك مع إعلان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بإحباط أنشطة مجموعة دولية، متورطة في التحضير لتهريب معدات للطيران المروحي إلى خارج الأراضي الروسية، بما في ذلك إلى أوكرانيا.
وأشار الجهاز، في بيان
، إلى أن "مجموعة المهربين قامت بتكليف من منظمات أجنبية بشراء مكونات جديدة لمروحيات من طرازي "مي - 8 " و"مي - 17" روسية الصنع، إذ تُقدّر تكلفة هذه المكونات بأكثر من 400 مليون روبل ما يعادل (5 ملايين دولار)".
وأفاد الجهاز بأن "المجموعة التي كانت تعد لتهريب معدات الطيران المروحي، ضمت 6 مواطنين من روسيا وأوكرانيا ودول من الشرق الأوسط".