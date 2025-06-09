https://sarabic.ae/20250609/البالة-سوق-الفقراء-وكنز-عشاق-الموضة-في-قلب-بغداد-1101459212.html

"البالة".. سوق الفقراء وكنز عشاق الموضة في قلب بغداد

"البالة".. سوق الفقراء وكنز عشاق الموضة في قلب بغداد

سبوتنيك عربي

وسط الزحام وعلى الأرصفة يحتفظ العراقيون بذاكرة العقود الماضية، ومن هنا ينبض "سوق البالة" في قلب العاصمة بغداد كعالم مواز، لا تحده "ماركات" ولا تقاليد التسوّق... 09.06.2025, سبوتنيك عربي

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في هذا السوق العتيق، الذي يشهد يوميا إقبال آلاف الباحثين عن الجودة بسعر زهيد، تتحول الملابس إلى أكثر من مجرد مقتنيات بل أصبحت ملاذا للفقراء ومتعة للهاوي، وكنز لخبراء الموضة، حسب مراسل "سبوتنيك".وشهدت الأسواق العراقية موجتين من ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين، كانت أولاهما في أعقاب قرار تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار مطلع العام 2021، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع، كون معظم البضائع مستوردة، بما في ذلك المنتجات المحلية التي تعتمد على مواد أولية أجنبية.أما الموجة الثانية، فجاءت بفعل تداعيات الحروب العالمية والتي تسببت في ارتفاع الأسعار خاصة بعد أن فرضت عدة دول قيوداً على تصدير المواد الغذائية ما عمل على إعادة إحياء هذه الأسواق.مصطلح "البالة" طالما كان حاضرا في القاموس الشعبي العربي، ويشير إلى الملابس المستعملة التي يُعاد بيعها لتجد حياة جديدة بين أيدي مستخدمين آخرين. وتعود التسمية إلى الكلمة الإنكليزية "Bale"، التي تعني "حزمة" أو "رزمة كبيرة"، في إشارة إلى الكميات الكبيرة من الملابس المتنوعة من حيث الشكل والحجم، التي تصل غالباً مضغوطة ومجمّعة في أكياس أو بالات ضخمة.ملابس "البالة" ملاذ الفقراء في بغدادويقول علي زناد، صاحب محل لبيع ملابس البالة في بغداد، لـ "سبوتنيك"، إن "هذه الملابس المستعملة المستوردة أصبحت حاجة أساسية للعائلات الفقيرة، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار في الأسواق التقليدية".ويشير زناد، إلى أن "هناك شريحة واسعة من المواطنين، بينهم الكسبة وأصحاب المهن البسيطة وسائقي التكتك، لا يستطيعون التسوق من المولات، فيلجؤون إلى البالة كخيار اقتصادي يوفر احتياجاتهم الأساسية"، مستطرداً بالقول "نبيع أحياناً خمس أو ست قطع بعشرة آلاف دينار فقط، وهذا يخفف كثيراً عن العائلات التي لديها أطفال ومتطلبات كثيرة".ووفقاً لحديث زناد، فإن بعض التجار يعمدون إلى شراء هذه الملابس وإعادة بيعها على أنها جديدة أو مستوردة، ما يعكس جودة بعض معروضات البالة، مبيناً إقبال المواطنين على الشراء هذا العام ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة.ويتابع قائلاً إن "العيد هذه السنة ضعيف، المواطنين تفضل الخروج إلى المتنزهات أو الملاهي مع أطفالها بدل التسوق، لكن الظروف المعيشية تحد من ذلك"، مشيراً إلى أن "موسم الشتاء يُعد الأفضل بالنسبة لتجارة البالة، حيث يرتفع الطلب على الملابس الثقيلة مقارنة بموسم الصيف".وبرزت أسواق "البالة" في العراق خلال تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع الحصار الاقتصادي الذي فُرض على البلاد، وما رافقه من تدهور في الأوضاع المعيشية آنذاك، كانت "البالة" تقتصر على بيع الملابس المستعملة فقط، وكانت ملاذاً لمعظم شرائح المجتمع بفعل تراجع القدرة الشرائية.لكن بعد عام 2003، شهدت هذه الأسواق تحولاً لافتاً، إذ توسعت لتشمل بضائع متنوعة مثل الأجهزة الكهربائية والمنزلية، العدد اليدوية، الأحذية، الألعاب، والإكسسوارات.ومع تحسّن نسبي في الوضع الاقتصادي، بدأ الإقبال يزداد ليس فقط على المستعمل، بل على السلع الجديدة أيضاً التي باتت تُعرض في تلك الأسواق بأسعار أقل من الأسواق التقليدية، ما منح "البالة" طابعا تجاريا مختلفا عما كانت عليه سابقا.الركود يسيطر على أسواق ملابس "البالة"رغم أيام عيد الأضحى، لا تزال أسواق ملابس "البالة" في بغداد تشهد حالة من الركود في حركة البيع والشراء، حتى مع تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية مقارنة بالفترات السابقة.ويقول نسيم عبد الحسين، صاحب محل لبيع ملابس البالة في العاصمة العراقية، إن "الإقبال ما زال دون المستوى المعتاد"، مشيراً إلى أن "الوضع أفضل مبدئياً مما كان عليه، لكن حجم المبيعات لا يزال متأثرا بضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين".كما يوضح عبد الحسين، أن "الملابس هنا مميزة في الغالب كل قطعة فريدة، لا تجد أحداً يرتدي مثلها، وهذا على عكس البضائع الجديدة التي تنتشر منها نفس الموديلات بكثرة"، مضيفاً أن "هناك تراجعاً واضحاً في حركة السوق".ويشير إلى أن "الركود واضح رغم تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية، لكن عمليات البيع والشراء قليلة جدًا في هذه الفترة لأسباب تتعلق بضعف الدخل لدى الكثير من المواطنين".يُذكر أن أسواق البالة في العراق تمثل منذ سنوات طويلة خياراً رئيسياً لشرائح واسعة من السكان، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، لما توفره من أسعار مناسبة وجودة عالية مقارنة بالأسواق الأخرى.ويعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الملابس من الخارج، وتحديداً من تركيا والصين اللتين تهيمنان على السوق العراقي منذ سنوات بفضل تنوع منتجاتهما وأسعارهما التنافسية.ملابس البالة خيار اقتصادي مفضل لدى العراقيين لجودتها وتنوعهايرى أسد المحمداوي، وهو أحد المتسوقين من أسواق البالة في بغداد، أن "الفارق كبير بين ما تقدمه هذه الأسواق وما هو متوفر في المحال التجارية الاعتيادية"، متابعاً بالقول "أنا كنت أشتري بشكل طبيعي من الأسواق، لكن بعد تجربتي مع ملابس البالة وجدت فرقاً كبيراً".ويعكس هذا التوجه الشعبي تزايد الاعتماد على أسواق البالة كمصدر رئيسي لشراء الملابس، خاصةً لدى محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، الذين باتوا يفضلون الجودة والسعر المناسب على المظاهر الاستهلاكية المرتفعة الكلفة.أسواق البالة في باب الشرقي تجذب المتسوقين من المحافظاتفي غضون ذلك، يقول سجاد سعد، وهو مواطن قادم من محافظة بابل، إنه يحرص على زيارة سوق البالة في باب الشرقي لشراء احتياجاته من الملابس، مؤكداً أن الأسعار في السوق أقل بكثير من تلك الموجودة في المحلات التقليدية.ويضيف قائلاً "بدل ما أشتري قطعة بـ30 ألف دينار في الأسواق، أجدها هنا نظيفة ومرتبة بـ2000 دينار فقط. الأسعار مناسبة جدًا، وجودة الملابس ممتازة"، مشيراً إلى أن "بعض القطع المعروضة، مثل البرمودا أو الأحذية، تباع في المحلات بأسعار تصل إلى 40 أو حتى 50 ألف دينار، بينما في سوق البالة يمكن شراؤها بـ5 آلاف دينار أو أقل".ويتابع سعد حديثه بالقول: "أنا اشتريت حذاء من هنا بـ5 آلاف، نفس الحذاء يباع في المحلات بـ150 ألف، حتى ماركات معروفة، نظيفة ومرتبة، موجودة هنا بسعر زهيد".وفي العام 2023، أقيم بالعاصمة العراقية بغداد عرضا خاصا للأزياء الفريدة من نوعها، حيث تألق شبان وشابات بملابس مستعملة من "البالة"، محولين الأقمشة القديمة إلى صيحات عصرية تنبض بالحياة.ذلك الحدث، حمل رسالة تتجاوز حدود الموضة في وقتها، إذ كان هدفه تسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير، والتشجيع على الاستهلاك الواعي في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي يمر بها العراق.

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