https://sarabic.ae/20240716/بعد-توقف-لـ16-عاما-العراق-يعلن-استئناف-مفاوضات-الانضمام-لمنظمة-التجارة-العالمية--1090838876.html

بعد توقف لـ16 عاما.. العراق يعلن استئناف مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

بعد توقف لـ16 عاما.. العراق يعلن استئناف مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة التجارة العراقية، يوم أمس الاثنين، عن البدء باستئناف المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بعد توقف دام أكثر من 16 عاما. 16.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-16T05:49+0000

2024-07-16T05:49+0000

2024-07-16T05:49+0000

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نقولت وكالة "شينخوا" الصينية عن وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، وهو رئيس الفريق العراقي المعني بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، إعلانه عن بدء الاجتماعات التمهيدية للتفاوض حول انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية بعد توقف استمر لأكثر من 16 عاما.وأكد مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية، رياض فاخر الهاشمي: "أن الفرق التفاوضية العراقية بدأت اجتماعاتها التحضيرية في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، استعدادا للاجتماع الثالث لفريق العمل الخاص بانضمام العراق".وجاء في بيان وزارة التجارة العراقية أن الاجتماع الرسمي الثالث لفريق العمل، والذي سيرأسه وزير التجارة ممثلا عن العراق "سيشهد استعراض الملفات والوثائق التي أكملتها اللجنة الوطنية المعنية بالانضمام".ووفقا للبيان، انعقد الاجتماع التحضيري الأول في مقر المنظمة مع مدير قسم الانضمام وخبراء المنظمة في السلع والخدمات والملكية الفكرية، وناقش أهم الملفات والوثائق التي قدمها العراق في المرحلة السابقة.وأكد البيان أنها المرة الأولى التي يصل فيها الفريق التفاوضي العراقي إلى هذا المستوى من الخبرة في مجال التفاوض، مما يعكس تطور قدراتهم وكفاءتهم في التعامل مع القضايا المعقدة المتعلقة بعضوية منظمة التجارة العالمية.يذكر أن العراق انضم بصفة مراقب لمنظمة التجارة العالمية، عام 2004، وفي عام 2009، توقف عن الاجتماعات ووصل الأمر إلى حد إبعاده عن المنظمة.وفي وقت سابق، قال مندوب السعودية الدائم لدى المنظمة، صقر المقبل، وهو المسؤول عن ملف انضمام العراق خلال زيارته للعراق في يناير/كانون الثاني الماضي، أنه من خلال العمل المستمر وبمساعدة السعودية، عاد العراق بصفة مراقب إلى المنظمة.ولفتت وزارة التجارة العراقية إلى أنه، في عام 2010، تم اتخاذ خطوات اقتصادية وتجارية عدة للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية، مؤكدة إعداد خطة لإكمال متطلبات الانضمام للمنظمة.إعلام: أوروبا تستعد لحرب تجارية كبرى مع الصينالرئاسة الروسية لـ"بريكس"... 6 أشهر من العمل الدؤوب والمثمر

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