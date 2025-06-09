https://sarabic.ae/20250609/الناتو-دول-الحلف-تخطط-لشراء-700-مقاتلة-إف---35-من-واشنطن-1101504174.html
الناتو: دول الحلف تخطط لشراء 700 مقاتلة "إف - 35" من واشنطن
الناتو: دول الحلف تخطط لشراء 700 مقاتلة "إف - 35" من واشنطن
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، أن دول الحلف ستستثمر في الطائرات المسيّرة وأنظمة الصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى القدرات الفضائية... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T23:40+0000
2025-06-09T23:40+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، في لندن، حسب الموقع الرسمي للحلف، أشار فيه روته إلى أن دول الحلف مجتمعة تعتزم شراء نحو 700 مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 35" لتعزيز قوتها العسكرية.وتابع: "هناك حاجة لزيادة الإنفاق الدفاعي، وقواتنا تحتاج إلى آلاف المركبات المدرعة والدبابات، وملايين القذائف المدفعية".وأشار روته إلى ضرورة رفع قدرات الدفاع الجوي والصاروخي للحلف بنسبة 400 في المئة، لمواكبة التحديات الأمنية المتصاعدة.وكانت وسائل إعلام قد ذكرت مطلع مايو/ أيار الماضي أن روته اقترح رفع الإنفاق الدفاعي لدول الناتو إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 1.5 في المئة إضافية لتلبية مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المئة.ومن المتوقع أن تُعتمد هذه التوصيات خلال قمة الناتو المقرر عقدها في لاهاي يومي 24 و25 يونيو/ حزيران الجاري.
https://sarabic.ae/20250605/روته-الأسلحة-النووية-تبقى-حجر-الزاوية-في-أمن-الناتو--1101356375.html
https://sarabic.ae/20250203/روته-إنفاق-الدول-الأعضاء-في-الناتو-على-الدفاع-سيتجاوز-2-من-الناتج-المحلي-1097434581.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو: دول الحلف تخطط لشراء 700 مقاتلة "إف - 35" من واشنطن
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، أن دول الحلف ستستثمر في الطائرات المسيّرة وأنظمة الصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى القدرات الفضائية والسيبرانية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، في لندن، حسب الموقع الرسمي للحلف، أشار فيه روته إلى أن دول الحلف
مجتمعة تعتزم شراء نحو 700 مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 35" لتعزيز قوتها العسكرية.
وتابع: "هناك حاجة لزيادة الإنفاق الدفاعي، وقواتنا تحتاج إلى آلاف المركبات المدرعة والدبابات، وملايين القذائف المدفعية".
وأشار روته إلى ضرورة رفع قدرات الدفاع الجوي والصاروخي للحلف بنسبة 400 في المئة، لمواكبة التحديات الأمنية
المتصاعدة.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت مطلع مايو/ أيار الماضي أن روته اقترح رفع الإنفاق الدفاعي
لدول الناتو إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 1.5 في المئة إضافية لتلبية مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المئة.
ومن المتوقع أن تُعتمد هذه التوصيات خلال قمة الناتو المقرر عقدها في لاهاي يومي 24 و25 يونيو/ حزيران الجاري.