https://sarabic.ae/20250609/الناتو-دول-الحلف-تخطط-لشراء-700-مقاتلة-إف---35-من-واشنطن-1101504174.html

الناتو: دول الحلف تخطط لشراء 700 مقاتلة "إف - 35" من واشنطن

الناتو: دول الحلف تخطط لشراء 700 مقاتلة "إف - 35" من واشنطن

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، أن دول الحلف ستستثمر في الطائرات المسيّرة وأنظمة الصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى القدرات الفضائية... 09.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-09T23:40+0000

2025-06-09T23:40+0000

2025-06-09T23:40+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، في لندن، حسب الموقع الرسمي للحلف، أشار فيه روته إلى أن دول الحلف مجتمعة تعتزم شراء نحو 700 مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 35" لتعزيز قوتها العسكرية.وتابع: "هناك حاجة لزيادة الإنفاق الدفاعي، وقواتنا تحتاج إلى آلاف المركبات المدرعة والدبابات، وملايين القذائف المدفعية".وأشار روته إلى ضرورة رفع قدرات الدفاع الجوي والصاروخي للحلف بنسبة 400 في المئة، لمواكبة التحديات الأمنية المتصاعدة.وكانت وسائل إعلام قد ذكرت مطلع مايو/ أيار الماضي أن روته اقترح رفع الإنفاق الدفاعي لدول الناتو إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 1.5 في المئة إضافية لتلبية مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المئة.ومن المتوقع أن تُعتمد هذه التوصيات خلال قمة الناتو المقرر عقدها في لاهاي يومي 24 و25 يونيو/ حزيران الجاري.

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