https://sarabic.ae/20250609/الناشطة-السويدية-غريتا-تونبرغ-تتهم-إسرائيل-بـاختطافها-وتدعو-بلادها-للتحرك-فيديو-1101468034.html
الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتهم إسرائيل بـ"اختطافها" وتدعو بلادها للتحرك... فيديو
الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتهم إسرائيل بـ"اختطافها" وتدعو بلادها للتحرك... فيديو
سبوتنيك عربي
اتهمت الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ، القوات الإسرائيلية باختطافها خلال مهمة إنسانية متجهة إلى قطاع غزة، ودعت الحكومة السويدية إلى التدخل الفوري من أجل... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T08:04+0000
2025-06-09T08:04+0000
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وفي تسجيل مصوّر نشر، اليوم الاثنين، عبر ائتلاف "أسطول الحرية"، الذي يدير السفينة "مادلين"، قالت تونبرغ: "لقد تم اعتراضنا واختطافنا في المياه الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو من يدعمها. أناشد أصدقائي وعائلتي ورفاقي ممارسة الضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراحنا في أقرب وقت ممكن".وفي وقت سابق، صعد الجيش الإسرائيلي على متن اليخت "مادلين"، الذي كان يحمل العلم البريطاني، وانقطع الاتصال به لاحقا. وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية لاحقا أن السفينة "مادلين" كانت في طريقها إلى السواحل الإسرائيلية، وأن جميع الركاب سيتم إعادتهم إلى بلدانهم. وأكدت تل أبيب أن حمولة المساعدات الإنسانية التي كانت على متن السفينة سيتم تسليمها إلى قطاع غزة عبر القنوات المعتمدة، واتهمت غريتا تونبرغ بمحاولة "افتعال استفزاز إعلامي" على خلفية الحرب المستمرة في القطاع والأزمة الإنسانية المصاحبة لها. وشارك في الرحلة إلى جانب غريتا تونبرغ نحو 10 نشطاء آخرين، من المؤيدين للقضية الفلسطينية. وقد انطلقت سفينة "مادلين" من مصر، في إطار مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال مساعدات إلى غزة، بحسب تصريحات المنظمين. وترى السلطات الإسرائيلية أن هذه الخطوة تهدف إلى إثارة الرأي العام الدولي، وتأجيج مشاعر العداء لإسرائيل في ظل التصعيد القائم في القطاع.
https://sarabic.ae/20250609/الجيش-الإسرائيلي-يستولي-على-سفينة-لـأسطول-الحرية-المتجهة-إلى-غزة-ويحتجز-من-كانوا-على-متنها-فيديو-1101464875.html
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غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتهم إسرائيل بـ"اختطافها" وتدعو بلادها للتحرك... فيديو
اتهمت الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ، القوات الإسرائيلية باختطافها خلال مهمة إنسانية متجهة إلى قطاع غزة، ودعت الحكومة السويدية إلى التدخل الفوري من أجل تأمين إطلاق سراحها وسراح رفاقها من النشطاء.
وفي تسجيل مصوّر نشر، اليوم الاثنين، عبر ائتلاف "أسطول الحرية"، الذي يدير السفينة "مادلين"، قالت تونبرغ: "لقد تم اعتراضنا واختطافنا في المياه الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو من يدعمها. أناشد أصدقائي وعائلتي ورفاقي ممارسة الضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراحنا في أقرب وقت ممكن".
وفي وقت سابق، صعد الجيش الإسرائيلي على متن اليخت "مادلين"، الذي كان يحمل العلم البريطاني، وانقطع الاتصال به لاحقا.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية لاحقا أن السفينة "مادلين" كانت في طريقها إلى السواحل الإسرائيلية، وأن جميع الركاب سيتم إعادتهم إلى بلدانهم.
وأكدت تل أبيب أن حمولة المساعدات الإنسانية التي كانت على متن السفينة سيتم تسليمها إلى قطاع غزة عبر القنوات المعتمدة، واتهمت غريتا تونبرغ بمحاولة "افتعال استفزاز إعلامي" على خلفية الحرب المستمرة في القطاع والأزمة الإنسانية المصاحبة لها.
وشارك في الرحلة إلى جانب غريتا تونبرغ نحو 10 نشطاء آخرين، من المؤيدين للقضية الفلسطينية.
وقد انطلقت سفينة "مادلين" من مصر، في إطار مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال مساعدات إلى غزة، بحسب تصريحات المنظمين.
وترى السلطات الإسرائيلية أن هذه الخطوة تهدف إلى إثارة الرأي العام الدولي، وتأجيج مشاعر العداء لإسرائيل في ظل التصعيد القائم في القطاع.