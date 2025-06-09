انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في لندن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
08:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
11:33 GMT
26 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
فرنسا وبريطانيا وكندا تضع شروط للاعتراف بمسار يؤدي إلى دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:39 GMT
21 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:37 GMT
6 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
خبير: لولا الدعم المشبوه الذي يقدمه الغرب وأوكرانيا لما انتشر الإرهاب في إفريقيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250609/انطلاق-جولة-جديدة-من-المفاوضات-التجارية-بين-الصين-والولايات-المتحدة-في-لندن-1101488481.html
انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في لندن
انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في لندن
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية بأن الصين والولايات المتحدة بدأت، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المحادثات التجارية في لندن، في وقت يسعى فيه أكبر اقتصادين في... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T13:41+0000
2025-06-09T13:41+0000
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101488139_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_630f2e711c6f7745e637cccb5535f480.jpg
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مكتب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هو لي فنغ، قوله: "في التاسع من يونيو حسب التوقيت المحلي، بدأ نائب رئيس مجلس الدولة هو لي فنغ، العضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عقد الاجتماع الأول لآلية التشاور التجاري الصيني الأمريكي مع الجانب الأمريكي في لندن".وفي وقت سابق، نقلت صحيفة أمريكية عن مصادر أن فريق التفاوض الصيني مع الولايات المتحدة أثار مسألة إنشاء قناة اتصال فعّالة مع واشنطن بشأن قضايا ضبط الصادرات.وذكرت الصحيفة: "على مدى السنوات القليلة الماضية، شكا كبار المسؤولين الصينيين مرارًا وتكرارًا من عدم وجود قناة اتصال فعّالة مع واشنطن بشأن قضايا ضبط الصادرات... ومؤخرًا، أثار لي تشنغ كانغ، العضو البارز في فريق التفاوض، المسألة مجددًا خلال اجتماع مع الممثل التجاري الأمريكي على هامش اجتماع متعدد الأطراف في كوريا الجنوبية في مايو".تناولت الصحيفة أيضًا ردود الفعل المتباينة في الولايات المتحدة تجاه قرار وزارة التجارة الأمريكية بإصدار تحذير إرشادي ضد استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي Ascend AI من هواوي.ووفقًا لمصادر مقربة من البيت الأبيض، أثار هذا التحذير حيرة بعض أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأثار استياء مسؤولين في وزارة الخزانة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي.في وقت سابق، أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية توجيهات تنص على أن استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي Ascend من هواوي في أي مكان حول العالم يعد انتهاكا لضوابط التصدير الأمريكية.وتشهد الصين والولايات المتحدة حربا تجارية اندلعت بعد أن فرض الرئيس ترامب تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين في فبراير/ شباط الماضي.
https://sarabic.ae/20250608/خارطة-لتباين-التبادل-التجاري-العالمي-بين-الصين-وأمريكا--1101437544.html
https://sarabic.ae/20250606/ترامب-الولايات-المتحدة-والصين-تلتقيان-قريبا-في-لندن-لحل-الخلافات-التجارية-1101404206.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101488139_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c3160191e604630f1722b0eca61e1fe4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في لندن

13:41 GMT 09.06.2025
© AP Photo / Ng Han Guanنائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ، الثاني من اليمين، يعقد محادثات مع الجانب الأمريكي
نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ، الثاني من اليمين، يعقد محادثات مع الجانب الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية بأن الصين والولايات المتحدة بدأت، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المحادثات التجارية في لندن، في وقت يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم لتعزيز هدنة هشة بعد فرض رسوم متبادلة متصاعدة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مكتب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هو لي فنغ، قوله: "في التاسع من يونيو حسب التوقيت المحلي، بدأ نائب رئيس مجلس الدولة هو لي فنغ، العضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عقد الاجتماع الأول لآلية التشاور التجاري الصيني الأمريكي مع الجانب الأمريكي في لندن".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة أمريكية عن مصادر أن فريق التفاوض الصيني مع الولايات المتحدة أثار مسألة إنشاء قناة اتصال فعّالة مع واشنطن بشأن قضايا ضبط الصادرات.
خارطة لتباين التبادل التجاري العالمي بين الصين وأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
وسائط متعددة
خارطة لتباين التبادل التجاري العالمي بين الصين وأمريكا
أمس, 07:45 GMT
وذكرت الصحيفة: "على مدى السنوات القليلة الماضية، شكا كبار المسؤولين الصينيين مرارًا وتكرارًا من عدم وجود قناة اتصال فعّالة مع واشنطن بشأن قضايا ضبط الصادرات... ومؤخرًا، أثار لي تشنغ كانغ، العضو البارز في فريق التفاوض، المسألة مجددًا خلال اجتماع مع الممثل التجاري الأمريكي على هامش اجتماع متعدد الأطراف في كوريا الجنوبية في مايو".
تناولت الصحيفة أيضًا ردود الفعل المتباينة في الولايات المتحدة تجاه قرار وزارة التجارة الأمريكية بإصدار تحذير إرشادي ضد استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي Ascend AI من هواوي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
ترامب: الولايات المتحدة والصين تلتقيان قريبا في لندن لحل الخلافات التجارية
6 يونيو, 19:17 GMT
ووفقًا لمصادر مقربة من البيت الأبيض، أثار هذا التحذير حيرة بعض أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأثار استياء مسؤولين في وزارة الخزانة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي.
في وقت سابق، أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية توجيهات تنص على أن استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي Ascend من هواوي في أي مكان حول العالم يعد انتهاكا لضوابط التصدير الأمريكية.
وتشهد الصين والولايات المتحدة حربا تجارية اندلعت بعد أن فرض الرئيس ترامب تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين في فبراير/ شباط الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала