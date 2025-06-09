https://sarabic.ae/20250609/انطلاق-جولة-جديدة-من-المفاوضات-التجارية-بين-الصين-والولايات-المتحدة-في-لندن-1101488481.html

انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في لندن

انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في لندن

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية بأن الصين والولايات المتحدة بدأت، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المحادثات التجارية في لندن، في وقت يسعى فيه أكبر اقتصادين في... 09.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-09T13:41+0000

2025-06-09T13:41+0000

2025-06-09T13:41+0000

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ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مكتب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هو لي فنغ، قوله: "في التاسع من يونيو حسب التوقيت المحلي، بدأ نائب رئيس مجلس الدولة هو لي فنغ، العضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عقد الاجتماع الأول لآلية التشاور التجاري الصيني الأمريكي مع الجانب الأمريكي في لندن".وفي وقت سابق، نقلت صحيفة أمريكية عن مصادر أن فريق التفاوض الصيني مع الولايات المتحدة أثار مسألة إنشاء قناة اتصال فعّالة مع واشنطن بشأن قضايا ضبط الصادرات.وذكرت الصحيفة: "على مدى السنوات القليلة الماضية، شكا كبار المسؤولين الصينيين مرارًا وتكرارًا من عدم وجود قناة اتصال فعّالة مع واشنطن بشأن قضايا ضبط الصادرات... ومؤخرًا، أثار لي تشنغ كانغ، العضو البارز في فريق التفاوض، المسألة مجددًا خلال اجتماع مع الممثل التجاري الأمريكي على هامش اجتماع متعدد الأطراف في كوريا الجنوبية في مايو".تناولت الصحيفة أيضًا ردود الفعل المتباينة في الولايات المتحدة تجاه قرار وزارة التجارة الأمريكية بإصدار تحذير إرشادي ضد استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي Ascend AI من هواوي.ووفقًا لمصادر مقربة من البيت الأبيض، أثار هذا التحذير حيرة بعض أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأثار استياء مسؤولين في وزارة الخزانة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي.في وقت سابق، أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية توجيهات تنص على أن استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي Ascend من هواوي في أي مكان حول العالم يعد انتهاكا لضوابط التصدير الأمريكية.وتشهد الصين والولايات المتحدة حربا تجارية اندلعت بعد أن فرض الرئيس ترامب تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين في فبراير/ شباط الماضي.

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