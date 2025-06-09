https://sarabic.ae/20250609/حاكم-كاليفورنيا-ترامب-هو-من-أشعل-الحرائق-في-لوس-أنجلوس-1101493626.html

حاكم كاليفورنيا: ترامب هو من أشعل الحرائق في لوس أنجلوس

حاكم كاليفورنيا: ترامب هو من أشعل الحرائق في لوس أنجلوس

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، اليوم الاثنين، عن "نيته بمقاضاة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب قراره نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس"، وسط احتجاجات... 09.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-09T15:52+0000

2025-06-09T15:52+0000

2025-06-09T15:52+0000

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وقال نيوسوم، عبر حسابه على منصة "إكس": "هذا بالضبط ما أراده دونالد ترامب. أشعل فتيل الأزمة، ثم حاول بشكل غير قانوني إضفاء طابع اتحادي على الحرس الوطني. الأمر الذي وقّعه لا يقتصر على كاليفورنيا فحسب، بل سيمنحه القدرة على دخول أي ولاية والقيام بالمثل. نحن نقاضيه في المحكمة".وشهدت مدينة لوس أنجلوس، أمس الأحد، نشر 2000 جندي من الحرس الوطني الأمريكي وسط احتجاجات ضد عملية مداهمة أمريكية تهدف إلى العثور على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.وفي وقت سابق، تصاعدت عملية مداهمة نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لتحديد هوية المهاجرين غير المسجلين في وسط مدينة لوس أنجلوس، إلى مواجهات مع المتظاهرين.وترفض السلطات في لوس أنجلوس قرار ترامب إرسال قوات الحرس الوطني، وتقول إنها قادرة على توفير الأمن وأن هناك تنسيق وثيق بين المدينة والمقاطعة.ويرى المسؤولون في المقاطعة أن المهمة التي أمر بها ترامب تسهم في تقويض ثقة العامة بها.تأتي هذه التطورات في سياق توترات متصاعدة حول السياسات الأمنية في كاليفورنيا وخاصة فيما يتعلق بترحيل المهاجرين، وسط مخاوف من تصاعد المواجهات بين السلطات والمجتمعات المحلية، التي اندلعت بسبب مداهمة أمنية للقبض على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.تُعتبر كاليفورنيا تقليديًا معقلًا للحزب الديمقراطي، وقد انتقدها ترامب مرارًا.وفي وقت سابق، هدد حاكم كاليفورنيا، بأن الولاية قد تمتنع عن دفع الضرائب الفيدرالية ردًا على احتمال تقليص التمويل الفيدرالي بشكل كبير من إدارة ترامب.

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم