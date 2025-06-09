https://sarabic.ae/20250609/كيف-تؤثر-العقوبات-الأمريكية-ضد-روسيا-على-الاقتصاد-الأمريكي-1101486092.html

كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي

كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي

سبوتنيك عربي

حذّرت وسائل إعلام أمريكية من أن تشديد العقوبات ضد روسيا، وفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 500 في المئة، على واردات الدول المتعاملة معها سيؤدي إلى شلل التجارة... 09.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-09T13:13+0000

2025-06-09T13:13+0000

2025-06-09T13:13+0000

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كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي سبوتنيك عربي كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي

وقال المصدر إن مشروع القانون الأمريكي قد يخضع لتعديلات كبيرة لتجنب تداعياته السلبية على العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع كبرى اقتصادات العالم.وأقر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، صاحب "المبادرة"، بخطورة الأثر المحتمل، واقترح استثناءات واسعة للدول الداعمة لأوكرانيا، في محاولة لتخفيف حدة التدابير المقترحة.وتوقع عازار أن "رفع الرسوم بهذا القدر سينعكس سلبا على الاقتصاد الأمريكي حيث أنه اقتصاد غير صناعي ولا يمتلك قدرات تصديرية، لهذا فهو يحتاج دائما إلى تدفقات نقدية من كل دول العالم لتمويل فواتير الاستهلاك للمواطن" مشيرا إلى أن ترامب يراهن على ما تمتلكه روسيا من مخزون من الثروات، ويضغط من أجل الوصول إلى مفاوضات تخلق توازن بينه وبين روسيا مع المحاولة الدائمة لإظهار أن الولايات المتحدة تمتلك شيئا يزيد عن روسيا وهو القدرة على فرض رسوم وعقوبات".وأكد خبير العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقاوي أن "فرض الرسوم بنسبة 500 في المئة على الدول التي تستورد مواد استراتيجية من روسيا سيكون له بالتأكيد تأثيرات اقتصادية وجيوسياسية عميقة وخطيرة على الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي إلى عزل نسبي أو جزئي للاقتصاد الأمريكي عن بعض الاقتصادات الكبرى خاصة الصين والاتحاد الأوروبي والدول التي تتعامل مع روسيا".وأوضح الخبير أن "فرض رسوم كبيرة سيؤدي بالتأكيد إلى تقوية نظم بديلة مثل نظام "مير" الروسي الذي ينافس نظام السويفت الأمريكي، وسيدعم عملات أخرى مثل الروبل واليوان.ويعزز التجارة البينية بين الدول الخاضعة لهذه الرسوم مما سيخلق فجوة كبيرة للدولار ويقلل من هيمنته على أسواق التجارة الدولية".وتابع: "لا تزال الولايات المتحدة حتى الآن تستورد اليورانيوم من روسيا، ووضعت لنفسها إعفاءات حتى عام 2028 حتى لا يتأثر أمن الطاقة لديها" مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ربما لن تتمكن من تنفيذ العقوبات هي نفسها، وتعتبر القوى الأخرى المهددة بالعقوبات أن هذا التصرف نوعا من النفاق السياسي" وأكد أن "واشنطن ليس لديها أداه في مواجهة روسيا سوى العقوبات لأنها غير مكلفة وتؤثر سلبا على الخصوم".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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