https://sarabic.ae/20250609/كيف-تؤثر-العقوبات-الأمريكية-ضد-روسيا-على-الاقتصاد-الأمريكي-1101486092.html
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
سبوتنيك عربي
حذّرت وسائل إعلام أمريكية من أن تشديد العقوبات ضد روسيا، وفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 500 في المئة، على واردات الدول المتعاملة معها سيؤدي إلى شلل التجارة... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T13:13+0000
2025-06-09T13:13+0000
2025-06-09T13:13+0000
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كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
سبوتنيك عربي
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
وقال المصدر إن مشروع القانون الأمريكي قد يخضع لتعديلات كبيرة لتجنب تداعياته السلبية على العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع كبرى اقتصادات العالم.وأقر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، صاحب "المبادرة"، بخطورة الأثر المحتمل، واقترح استثناءات واسعة للدول الداعمة لأوكرانيا، في محاولة لتخفيف حدة التدابير المقترحة.وتوقع عازار أن "رفع الرسوم بهذا القدر سينعكس سلبا على الاقتصاد الأمريكي حيث أنه اقتصاد غير صناعي ولا يمتلك قدرات تصديرية، لهذا فهو يحتاج دائما إلى تدفقات نقدية من كل دول العالم لتمويل فواتير الاستهلاك للمواطن" مشيرا إلى أن ترامب يراهن على ما تمتلكه روسيا من مخزون من الثروات، ويضغط من أجل الوصول إلى مفاوضات تخلق توازن بينه وبين روسيا مع المحاولة الدائمة لإظهار أن الولايات المتحدة تمتلك شيئا يزيد عن روسيا وهو القدرة على فرض رسوم وعقوبات".وأكد خبير العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقاوي أن "فرض الرسوم بنسبة 500 في المئة على الدول التي تستورد مواد استراتيجية من روسيا سيكون له بالتأكيد تأثيرات اقتصادية وجيوسياسية عميقة وخطيرة على الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي إلى عزل نسبي أو جزئي للاقتصاد الأمريكي عن بعض الاقتصادات الكبرى خاصة الصين والاتحاد الأوروبي والدول التي تتعامل مع روسيا".وأوضح الخبير أن "فرض رسوم كبيرة سيؤدي بالتأكيد إلى تقوية نظم بديلة مثل نظام "مير" الروسي الذي ينافس نظام السويفت الأمريكي، وسيدعم عملات أخرى مثل الروبل واليوان.ويعزز التجارة البينية بين الدول الخاضعة لهذه الرسوم مما سيخلق فجوة كبيرة للدولار ويقلل من هيمنته على أسواق التجارة الدولية".وتابع: "لا تزال الولايات المتحدة حتى الآن تستورد اليورانيوم من روسيا، ووضعت لنفسها إعفاءات حتى عام 2028 حتى لا يتأثر أمن الطاقة لديها" مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ربما لن تتمكن من تنفيذ العقوبات هي نفسها، وتعتبر القوى الأخرى المهددة بالعقوبات أن هذا التصرف نوعا من النفاق السياسي" وأكد أن "واشنطن ليس لديها أداه في مواجهة روسيا سوى العقوبات لأنها غير مكلفة وتؤثر سلبا على الخصوم".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مساحة حرة, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, аудио
مساحة حرة, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, аудио
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
حذّرت وسائل إعلام أمريكية من أن تشديد العقوبات ضد روسيا، وفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 500 في المئة، على واردات الدول المتعاملة معها سيؤدي إلى شلل التجارة الأمريكية.
وقال المصدر إن مشروع القانون الأمريكي قد يخضع لتعديلات كبيرة لتجنب تداعياته السلبية على العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع كبرى اقتصادات العالم.
وأقر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، صاحب "المبادرة"، بخطورة الأثر المحتمل، واقترح استثناءات واسعة للدول الداعمة لأوكرانيا، في محاولة لتخفيف حدة التدابير المقترحة.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيار عازار، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها روسيا لضغوط اقتصادية، وبات لديها المناعة والقدرة على تحويل اقتصادها إلى اقتصاد مقاوم، خاصة أن روسيا تتميز بالمساحة الشاسعة والثروات الطبيعية، التي لا تنضب ليس فقط من الناحية الكمية بل النوعية أيضا، حيث أنها دولة ذات قدرات تكنولوجية فائقة ومنافسة جدا للعالم الغربي، ولديها احتياطيات هائلة من العملة الصعبة، ويمكن أن تقوم منظومة على رأسها روسيا بتقليم أظافر الدولار وهذه العوامل كلها تفهمها واشنطن جيدا".
وتوقع عازار أن "رفع الرسوم بهذا القدر سينعكس سلبا على الاقتصاد الأمريكي حيث أنه اقتصاد غير صناعي ولا يمتلك قدرات تصديرية، لهذا فهو يحتاج دائما إلى تدفقات نقدية من كل دول العالم لتمويل فواتير الاستهلاك للمواطن" مشيرا إلى أن ترامب يراهن على ما تمتلكه روسيا من مخزون من الثروات، ويضغط من أجل الوصول إلى مفاوضات تخلق توازن بينه وبين روسيا
مع المحاولة الدائمة لإظهار أن الولايات المتحدة تمتلك شيئا يزيد عن روسيا وهو القدرة على فرض رسوم وعقوبات".
وأكد خبير العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقاوي أن "فرض الرسوم بنسبة 500 في المئة على الدول التي تستورد مواد استراتيجية من روسيا سيكون له بالتأكيد تأثيرات اقتصادية وجيوسياسية عميقة وخطيرة على الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي إلى عزل نسبي أو جزئي للاقتصاد الأمريكي عن بعض الاقتصادات الكبرى خاصة الصين والاتحاد الأوروبي والدول التي تتعامل مع روسيا".
واعتبر شرقاوي أن القرار "به الكثير من المغالاة، ولا يحافظ على مصالح الولايات المتحدة، وهو بمثابة حظر تجاري على اقتصادات كبيرة تتعامل مع روسيا مثل الصين والهند والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا ودول بريكس، الذين يرفضون على الأرجح الضغط الأمريكي غير المسبوق وغير المقبول".
وأوضح الخبير أن "فرض رسوم كبيرة سيؤدي بالتأكيد إلى تقوية نظم بديلة مثل نظام "مير" الروسي الذي ينافس نظام السويفت الأمريكي، وسيدعم عملات أخرى مثل الروبل واليوان.
ويعزز التجارة البينية بين الدول الخاضعة لهذه الرسوم مما سيخلق فجوة كبيرة للدولار ويقلل من هيمنته على أسواق التجارة الدولية".
وتوقع شرقاوي أن تؤدي هذه العقوبات إلى "ارتفاع تكاليف الإنتاج في الولايات المتحدة مما سيؤثر على المواطن الأمريكي" مؤكدا أن "المواد المستوردة من روسيا سواء مباشرة أو عبر طرف ثالث تدخل في الصناعات الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية مثل الطاقة النووية والصناعات الدقيقة والتكنولوجيا العسكرية.
وتابع: "لا تزال الولايات المتحدة
حتى الآن تستورد اليورانيوم من روسيا، ووضعت لنفسها إعفاءات حتى عام 2028 حتى لا يتأثر أمن الطاقة لديها" مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ربما لن تتمكن من تنفيذ العقوبات هي نفسها، وتعتبر القوى الأخرى المهددة بالعقوبات أن هذا التصرف نوعا من النفاق السياسي" وأكد أن "واشنطن ليس لديها أداه في مواجهة روسيا سوى العقوبات لأنها غير مكلفة وتؤثر سلبا على الخصوم".