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مصرع 6 أشخاص بانهيار منجم ذهب في اليمن
مصرع 6 أشخاص بانهيار منجم ذهب في اليمن
سبوتنيك عربي
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، إثر انهيار منجم ذهب تم إنشاؤه بطريقة غير قانونية في منطقة العُبيسة بمديرية كشر، وفق ما أفادت به شرطة محافظة حجة. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T21:30+0000
2025-06-09T21:30+0000
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وأوضحت شرطة المحافظة، اليوم الاثنين، أن الضحايا سبق أن جرى احتجازهم قبل أيام بسبب قيامهم بأعمال حفر مخالفة للقانون، وتم الإفراج عنهم بعد توقيعهم تعهدا خطيا بعدم تكرار هذه الأنشطة، حسبما ذكر موقع "26 سبتمبر نت".وأكدت الشرطة أن الأجهزة الأمنية باشرت التحرك إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث نفذت شرطة المديرية وفريق من الأدلة الجنائية عملية المعاينة الميدانية، وتم نقل جثامين الضحايا إلى المستشفى، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.وجددت شرطة محافظة حجة دعوتها للمواطنين إلى الامتناع عن التنقيب العشوائي وغير المشروع عن المعادن، لما يمثله من انتهاك صريح للقوانين، بالإضافة إلى مخاطره الكبيرة على الأرواح والممتلكات.كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مماثلة، حفاظا على السلامة العامة، ولتجنب تكرار حوادث مشابهة في المستقبل.
https://sarabic.ae/20250122/دولة-عربية-تستعد-للاستحواذ-على-أكبر-منجم-ذهب-في-العالم---1097036026.html
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مصرع 6 أشخاص بانهيار منجم ذهب في اليمن

21:30 GMT 09.06.2025
© AP Photoالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، إثر انهيار منجم ذهب تم إنشاؤه بطريقة غير قانونية في منطقة العُبيسة بمديرية كشر، وفق ما أفادت به شرطة محافظة حجة.
وأوضحت شرطة المحافظة، اليوم الاثنين، أن الضحايا سبق أن جرى احتجازهم قبل أيام بسبب قيامهم بأعمال حفر مخالفة للقانون، وتم الإفراج عنهم بعد توقيعهم تعهدا خطيا بعدم تكرار هذه الأنشطة، حسبما ذكر موقع "26 سبتمبر نت".
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وأكدت الشرطة أن الأجهزة الأمنية باشرت التحرك إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث نفذت شرطة المديرية وفريق من الأدلة الجنائية عملية المعاينة الميدانية، وتم نقل جثامين الضحايا إلى المستشفى، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وجددت شرطة محافظة حجة دعوتها للمواطنين إلى الامتناع عن التنقيب العشوائي وغير المشروع عن المعادن، لما يمثله من انتهاك صريح للقوانين، بالإضافة إلى مخاطره الكبيرة على الأرواح والممتلكات.
كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مماثلة، حفاظا على السلامة العامة، ولتجنب تكرار حوادث مشابهة في المستقبل.
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