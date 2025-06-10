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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
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6 د
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لقاء سبوتنيك
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خبير: لولا الدعم المشبوه الذي يقدمه الغرب وأوكرانيا لما انتشر الإرهاب في إفريقيا
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كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
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الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:30 GMT
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31 د
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
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09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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من الملعب
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الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
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مساحة حرة
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نبض افريقيا
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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
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إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250610/إعادة-ربط-الاقتصاد-السوري-بنظام-سويفت-هل-ينهي-عزلة-دمشق-1101521385.html
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام "سويفت"... هل ينهي عزلة دمشق؟
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام "سويفت"... هل ينهي عزلة دمشق؟
سبوتنيك عربي
تستعد سوريا للعودة إلى نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، في خطوة تعيد دمشق للعمل المالي الدولي بعد 14 عاما من العزلة. 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T13:15+0000
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إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام "سويفت".. هل ينهي عزلة دمشق؟
سبوتنيك عربي
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام "سويفت".. هل ينهي عزلة دمشق؟
وقدم محافظ المصرف المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد، بهدف إنعاش الاقتصاد المنهار. وأعرب عن أمله في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتطبيع سعر الصرف، وإصلاح القطاع المصرفي.ويعد هذا العمل إنجازا للنظام السوري الجديد الذي يأتي ضمن خطة عمل الحكومة للإصلاح، كما يأتي عقب رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن دمشق.ويسعى المصرف المركزي السوري إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، في ظل التوقعات بتدفق استثمارات أجنبية مباشرة لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية.وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على "ضرورة البدء بالإصلاحات الاقتصادية الحقيقية المتمثل بالسياستين النقدية والمالية"، مبينًا أن "العودة إلى نظام "سويفت" سيؤدي إلى تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل الصادرات، ما يؤدي إلى تخفيض معدلات التضخم وبالتالي رفع مستوى المعيشة للمواطن السوري".وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "النظام النقدي السوري أمامه عمل كبير من أجل التعافي الاقتصادي، من خلال الوفاء بمتطلبات النهوض الاقتصادي والعمليات التجارية بشكل عام، لذلك يجب التوجه لإصلاح مالي حقيقي داخل المؤسسات وتحديث الشبكات، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك دور للمؤسسات الدولية وتعاون مع المؤسسات الاستشارية التي تقدم دعما للمؤسسات المحلية".
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أخبار سوريا اليوم, مساحة حرة, аудио
أخبار سوريا اليوم, مساحة حرة, аудио

إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام "سويفت"... هل ينهي عزلة دمشق؟

13:15 GMT 10.06.2025 (تم التحديث: 13:16 GMT 10.06.2025)
راديو
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام "سويفت".. هل ينهي عزلة دمشق؟
تابعنا عبر
تستعد سوريا للعودة إلى نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، في خطوة تعيد دمشق للعمل المالي الدولي بعد 14 عاما من العزلة.
وقدم محافظ المصرف المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد، بهدف إنعاش الاقتصاد المنهار. وأعرب عن أمله في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتطبيع سعر الصرف، وإصلاح القطاع المصرفي.
ويعد هذا العمل إنجازا للنظام السوري الجديد الذي يأتي ضمن خطة عمل الحكومة للإصلاح، كما يأتي عقب رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن دمشق.
ويسعى المصرف المركزي السوري إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، في ظل التوقعات بتدفق استثمارات أجنبية مباشرة لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية.
وفي هذا الموضوع، اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الرؤوف نحاس، الخطوة بأنها "عودة للتموضع من جديد على الخريطة العالمية وأول علامة فارقة في الإصلاحات التي تجريها الحكومة الجديدة".
وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على "ضرورة البدء بالإصلاحات الاقتصادية الحقيقية المتمثل بالسياستين النقدية والمالية"، مبينًا أن "العودة إلى نظام "سويفت" سيؤدي إلى تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل الصادرات، ما يؤدي إلى تخفيض معدلات التضخم وبالتالي رفع مستوى المعيشة للمواطن السوري".

في السياق نفسه، يرى الخبير الاقتصادي، شادي أحمد، أن "العودة إلى نظام "سويفت" يمكّن من نقل الأموال من وإلى سوريا، مما يعني الاستفادة من تحويلات المغتربين وقدرة رجال الأعمال على فتح اعتماداتهم المستندية وتعزيزها".

وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "النظام النقدي السوري أمامه عمل كبير من أجل التعافي الاقتصادي، من خلال الوفاء بمتطلبات النهوض الاقتصادي والعمليات التجارية بشكل عام، لذلك يجب التوجه لإصلاح مالي حقيقي داخل المؤسسات وتحديث الشبكات، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك دور للمؤسسات الدولية وتعاون مع المؤسسات الاستشارية التي تقدم دعما للمؤسسات المحلية".
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